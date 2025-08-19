Львов-Белова сообщила о нововведениях в школах с 1 сентября

Tекст: Ирма Каплан

Омбудсмен указала на то, что в школах будет действовать новый порядок оказания медицинской помощи – появится должность медицинской сестры-специалиста.

«Контрольные работы (в том числе всероссийские проверочные работы) станут занимать не больше 10% учебного времени по каждому предмету. <...> В некоторых школах в пилотном режиме введут оценки за поведение», – сказано в посте.

Кроме того, родителям позволят находиться в пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы контролировать соблюдение условий для экзаменуемых и защищать права выпускников, добавила Львов-Белова.

Напомним, омбудсмен также отметила, что в пятых–седьмых классах обществознание исключат из расписания, но добавят учебный курс «История нашего края».Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения приняло решение синхронизировать учебники по физике, химии, математике и биологии. Министерство также сообщило об исключении обществознания из учебной программы для шестых и седьмых классов.

К тому же Львова-Белова ранее сообщала, что профилактические беседы и внимание к изменениям в поведении ребенка помогут уберечь подростков от вовлечения в преступную деятельность через интернет.