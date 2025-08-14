Омбудсмен рассказала, как защитить подростков от вовлечения в преступность

Омбудсмен Львова-Белова объяснила, как уберечь детей от интернет-вербовщиков

Tекст: Евгения Караваева

О необходимости регулярно обсуждать с детьми риски в интернете и следить за кругом их общения для защиты от преступной вовлеченности заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА «Новости».

По ее словам, вербовщики налаживают контакт с детьми в соцсетях, обещают легкие деньги и превращают преступные действия в игру, после чего могут оказывать давление.

Омбудсмен отметила, что сначала подросткам поручают незначительные задачи, такие как фотографирование зданий или распространение листовок, но со временем поручения становятся опаснее. Львова-Белова подчеркнула важность доверительных отношений с ребенком, чтобы он делился подозрительными сообщениями.

Детский омбудсмен рекомендует объяснять подросткам, что участие даже в незначительных преступлениях, например, репост призывов к насилию, может привести к уголовной ответственности. Она призывает рассказывать на реальных примерах о последствиях терроризма и объяснять, что обещания денег – это обман, а вербовщики могут маскироваться под блогеров или друзей.

