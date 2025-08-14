Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.3 комментария
Омбудсмен рассказала, как защитить подростков от вовлечения в преступность
Омбудсмен Львова-Белова объяснила, как уберечь детей от интернет-вербовщиков
Омбудсмен Львова-Белова убеждена, что профилактические беседы и внимание к изменениям в поведении ребенка помогут уберечь подростков от попыток вовлечения в преступную деятельность через интернет.
О необходимости регулярно обсуждать с детьми риски в интернете и следить за кругом их общения для защиты от преступной вовлеченности заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА «Новости».
По ее словам, вербовщики налаживают контакт с детьми в соцсетях, обещают легкие деньги и превращают преступные действия в игру, после чего могут оказывать давление.
Омбудсмен отметила, что сначала подросткам поручают незначительные задачи, такие как фотографирование зданий или распространение листовок, но со временем поручения становятся опаснее. Львова-Белова подчеркнула важность доверительных отношений с ребенком, чтобы он делился подозрительными сообщениями.
Детский омбудсмен рекомендует объяснять подросткам, что участие даже в незначительных преступлениях, например, репост призывов к насилию, может привести к уголовной ответственности. Она призывает рассказывать на реальных примерах о последствиях терроризма и объяснять, что обещания денег – это обман, а вербовщики могут маскироваться под блогеров или друзей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинской области толпа подростков разгромила кладбище. Подростки в Великом Новгороде обстреляли автомобили из пневматического оружия. В Орле подростки устроили поджог тепловоза в депо и были задержаны.