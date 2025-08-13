В Орле задержали подростков за поджог тепловоза в депо

В Орле двое подростков устроили поджог тепловоза по указанию куратора

Tекст: Евгения Караваева

Двоих несовершеннолетних задержали за поджог маневрового тепловоза в локомотивном депо Орла, сообщает МВД России в Telegram. По данным ведомства, подростки в возрасте 16 и 17 лет сбросили зажигательную смесь с пешеходного моста на локомотив, в результате чего загорелся аккумуляторный отсек. Никто не пострадал.

Сотрудники транспортной полиции и управления ФСБ Орловской области оперативно установили личности подозреваемых. Следствие выяснило, что они выполняли указания неизвестного куратора из мессенджера и снимали свои действия на мобильный телефон. За выполнение поджога им пообещали от 90 до 120 тыс. рублей, однако деньги они так и не получили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, материалы переданы в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Оба фигуранта заключены под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянин Константин Горпинченко получил 11 лет заключения за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины.

В Ростове-на-Дону задержали троих подростков за поджог электровоза на станции Ростов-Товарный, возбуждено уголовное дело по статье о теракте.



