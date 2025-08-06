Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Подростки обстреляли машины из «пневматики» в Великом Новгороде
В Великом Новгороде группа подростков обстреляла проезжающие мимо машины, начата проверка, сообщает прокуратура Новгородской области. Очевидцы сообщают, что стреляли, предположительно, из пневматического оружия.
Прокуратура Новгородской области организовала проверку после сообщений о стрельбе подростков по проезжавшим автомобилям на улице Псковская, передает РИА «Новости».
По сообщениям жителей в соцсетях, инцидент произошел вечером в среду, подростки, предположительно, использовали пневматическое оружие.
«Группа подростков обстреливает проезжающие машины, что может повлечь получение травм водителями и пассажирами, а также причинение вреда их имуществу», – говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура проверит «условиям жизни и воспитания несовершеннолетних». В рамках проверки прокуратура оценит также работу учреждений системы профилактики и проанализирует, как в семьях подростков организовано хранение и использование оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Перми, обстрелявшего припаркованную машину, задержали сотрудники полиции, у него нашли оружие и боеприпасы. В деревне Коробово в Подмосковье двое подростков устроили стрельбу из пневматического пистолета с балкона по 12-летнему мальчику, их задержали.