В Перми задержали мужчину за стрельбу по автомобилям

Tекст: Алексей Дегтярев

Неизвестный, находясь за рулем автомобиля, открыл огонь по припаркованной «Ладе» у дома на улице Автозаводской, и затем скрылся с места происшествия, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В результате ЧП никто не пострадал.

Правоохранители оперативно установили личность стрелявшего – им оказался житель Перми 1973 года рождения. Вскоре его задержали.

В ходе обыска в его доме и гараже сотрудники полиции обнаружили оружие и боеприпасы, часть из которых хранилась незаконно. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении дела по статье о незаконном обороте оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Коробово в Подмосковье двое подростков открыли огонь из пневматического пистолета с балкона по 12-летнему мальчику, их задержали.