И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Хорватская JANAF возобновила прокачку нефти для сербской NIS
Хорватская компания JANAF возобновила штатную транспортировку сырой нефти для сербского партнера NIS после завершения ремонтных работ на участке нефтепровода Сисак – Славонски-Брод.
Оператор JANAF восстановил регулярные поставки сырой нефти сербской компании NIS, завершив ремонт трубопровода на участке Сисак – Славонски-Брод, сообщает компания на своем сайте.
Специалисты собрали и вывезли танкерами на терминал JANAF 568 кубических метров разлитой нефти, которую впоследствии вернули в систему. В настоящее время продолжаются мероприятия по экологической реабилитации местности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг «Нефтяная индустрия Сербии» попросила у правительства страны доступ к госрезервам топлива из-за временной остановки поставок хорватским оператором.
В понедельник компания JANAF приостановила прокачку сырья на сербский нефтеперерабатывающий завод из-за утечки на трубопроводе.
В январе завод «Нефтяной индустрии Сербии» возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.