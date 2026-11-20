Депутаты в Сербии не смогли выбрать спикера Скупщины из-за взаимных обвинений

Tекст: Антон Антонов

Глава парламентской фракции Сербской прогрессивной партии Александр Вучич выдвинул на пост спикера своего однопартийца, старейшего депутата, 78-летнего математика и пенсионера-преподавателя доктора Стояна Раденовича. Оппоненты из движения «Студенческий список» заявили о конфликте интересов, так как Раденович по праву старейшего депутата уже временно председательствует на заседаниях, передает РИА «Новости».

«Студенческий список» выставил своим кандидатом доцента факультета транспорта Белградского госуниверситета Александра Чупича. Партии венгерского, албанского и бошняцкого национальных меньшинств поддержали его кандидатуру, однако из-за затянувшихся препирательств, взаимных обвинений и споров по процедуре времени на голосование не осталось, и Раденович объявил о продолжении дебатов в пятницу.

С учетом преимущества в 147 против 103 голосов у блока «Студенческий список» и нацменьшинств избрание Чупича спикером в пятницу считается практически неизбежным. Однопартиец Зоран Гашич ранее охарактеризовал его античным термином калокагатия (сочетание идеальной внешности и духовности), что вызвало насмешки соперников, прозвавших кандидата «Дедом Морозом» и «мистером Сербия».

Чупич приобрел популярность среди избирателей во время кампании: помимо преподавания он вместе с супругой воспитывает шестерых детей, ведет собственное фермерское хозяйство, отличается высоким ростом и густой бородой, поет, в том числе в православной церкви, и открыто выступает в поддержку сербских традиций и духовных ценностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Служба внешней разведки России сообщила о намерении стран Евросоюза использовать дипломатию и спецслужбы для внесения раскола в движение «Студенческий список» в Сербии.

В начале месяца Республиканская избирательная комиссия Сербии утвердила окончательные итоги выборов, по которым движение «Студенческий список» получило 140 мандатов из 250 против 103 у коалиции Вучича.