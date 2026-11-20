И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Нидерланды объявили об отправке фрегата для защиты судов в Красном море
Амстердам направит фрегат для участия в миссии ЕС по охране судоходства в Красном море, сообщило Минобороны королевства.
Операция носит оборонительный характер, о решении направить фрегат Zr. Ms. Evertsen министр иностранных дел Том Берендсен и министр обороны Дилан Йешильгез-Зегериус уведомили нижнюю палату парламента, передает ТАСС.
В военном ведомстве пояснили, что руководство ЕС призвало страны сообщества усилить операцию в связи с напряженной обстановкой в Баб-эль-Мандебском проливе. Ограничение судоходства в Красном море может негативно сказаться на нидерландских и европейских судовладельцах, промышленности и потребителях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны Evertsen на Ближний Восток для возможного развертывания в Ормузском проливе.
В том же месяце Бельгия решила отправить старый фрегат Leopold I в Красное море для участия в военной операции Евросоюза.
Летом глава нидерландского внешнеполитического ведомства Том Берендсен сообщил о готовности Нидерландов присоединиться к международным усилиям по защите морских путей в Ормузском проливе.