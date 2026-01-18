Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.0 комментариев
Находящийся под санкциями завод NIS возобновил переработку нефти
Нефтеперерабатывающий завод компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), который находится под санкциями США, возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Джедович-Ханданович сообщила, что производство нефтепродуктов на предприятии в Панчево стартовало сегодня. «Почти две тысячи сотрудников ускоренно работают, чтобы евродизель оказался на автозаправках с 27 января», – заявила министр в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), передает РИА «Новости».
Первые партии нефтепродуктов ожидаются уже 27 января, что позволит стабилизировать внутренний рынок топлива в Сербии. NIS является одной из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы, выполняющей полный цикл работ – разведку, добычу, переработку и реализацию нефти и газа.
Завод в Панчево – ключевой объект компании, которая также владеет более 400 автозаправками, производственной площадкой в Нови-Саде и предприятием «Петрохемия». Всего в NIS работает около 14 тыс. человек, а ежегодные налоговые отчисления компании составляют 9% бюджета Сербии. Кроме того, NIS совместно с «Газпром энергохолдинг» управляет ТЭС Панчево.
Ранее российско-сербская компания NIS договорилась о первом импорте нефти через JANAF.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал санкции США против NIS осознанной атакой на Сербию. До этого президент Александр Вучич провел встречу с российским послом Александром Боцан-Харченко по вопросу новых санкций в отношении NIS.
В начале декабря Скупщина Сербии утвердила проект бюджета на 2026 год с резервом 164 млрд динаров для возможной национализации NIS. Президент Вучич заявил, что судьба компании решится 15 января, если контрольный пакет не передадут третьей стороне.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ