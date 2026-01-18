Находящийся под санкциями завод NIS возобновил переработку нефти

Tекст: Дарья Григоренко

Джедович-Ханданович сообщила, что производство нефтепродуктов на предприятии в Панчево стартовало сегодня. «Почти две тысячи сотрудников ускоренно работают, чтобы евродизель оказался на автозаправках с 27 января», – заявила министр в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), передает РИА «Новости».

Первые партии нефтепродуктов ожидаются уже 27 января, что позволит стабилизировать внутренний рынок топлива в Сербии. NIS является одной из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы, выполняющей полный цикл работ – разведку, добычу, переработку и реализацию нефти и газа.

Завод в Панчево – ключевой объект компании, которая также владеет более 400 автозаправками, производственной площадкой в Нови-Саде и предприятием «Петрохемия». Всего в NIS работает около 14 тыс. человек, а ежегодные налоговые отчисления компании составляют 9% бюджета Сербии. Кроме того, NIS совместно с «Газпром энергохолдинг» управляет ТЭС Панчево.

Ранее российско-сербская компания NIS договорилась о первом импорте нефти через JANAF.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал санкции США против NIS осознанной атакой на Сербию. До этого президент Александр Вучич провел встречу с российским послом Александром Боцан-Харченко по вопросу новых санкций в отношении NIS.

В начале декабря Скупщина Сербии утвердила проект бюджета на 2026 год с резервом 164 млрд динаров для возможной национализации NIS. Президент Вучич заявил, что судьба компании решится 15 января, если контрольный пакет не передадут третьей стороне.