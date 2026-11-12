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    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    12 ноября 2026, 21:55 • Новости дня

    NIS попросила у Сербии разрешение использовать нефть из госрезервов

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) попросила правительство страны разрешить использование нефти и дизельного топлива из госрезервов из-за временной остановки поставок хорватским оператором JANAF.

    NIS обратилась к властям, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение рынка в предстоящий период, передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии. Режим работы нефтеперерабатывающего завода в Панчево корректируется в соответствии с поступающей информацией от JANAF.

    Хорватский оператор приостановил перекачку сырья из-за аварии, вызванной работами стороннего подрядчика. В результате инцидента из трубы вытекло около 500 тыс. литров нефти, которые уже собраны, на загрязненной территории проводятся работы по рекультивации.

    Адриатический нефтепровод связывает терминал порта Омишаль на острове Крк с Венгрией, Боснией и Герцеговиной, Словенией и Сербией.

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ранее отмечал, что через этот маршрут поступает 95% потребляемой Сербией нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывший управляющий Национальным банком Сербии Деян Шошкич выступил против национализации российской доли в компании NIS.

    В понедельник Радио и телевидение Сербии сообщило о временной остановке поставок сырья хорватским оператором JANAF на нефтеперерабатывающий завод в сербском городе Панчево из-за утечки на трубопроводе.

    В сентябре российско-сербское энергетическое предприятие «Нефтяная индустрия Сербии» направило американским властям запрос на продление лицензии.

    9 ноября 2026, 22:53 • Новости дня
    Цена нефти Brent опустилась ниже 91 доллара

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже отметки в 91 доллар, следует из данных торгов.

    Мировые цены на нефть в понедельник ускорили снижение, передает РИА «Новости».

    Январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 7,07% относительно предыдущего закрытия – до 91,42 доллара за баррель, при этом цена впервые с 1 сентября опускалась ниже 91 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI теряли 5,69%, опускаясь до уровня 85,68 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мировые цены на нефть продемонстрировали падение на 5%, стоимость барреля Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 93 долларов.

    Стоимость Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления США об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

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    11 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне новых ударов на Ближнем Востоке

    WSJ: Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий, которые снизили вероятность дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце увеличилась на 1,2% и достигла отметки 92,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на американскую марку West Texas Intermediate (WTI) продемонстрировали рост, подорожав на 0,7% – до 86,67 доллара за баррель.

    Цены на сырье начали восстанавливаться после резкого падения на мировых рынках. Возобновление вооруженных ударов в регионе ослабило надежды инвесторов на дипломатическое разрешение ирано-американского конфликта и сохранение стабильных поставок с Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год до 97,4 доллара за баррель.

    В понедельник стоимость нефти марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Ранее депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о риске роста мировых цен на нефть до 150 долларов из-за возобновления боевых действий со стороны США и Израиля.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 02:26 • Новости дня
    В «Студенческом списке» выступили против национализации российской доли в NIS

    Шошкич из «Студенческого списка» выступил против национализации доли РФ в NIS

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в депутаты парламента Сербии от движения «Студенческий список» и бывший управляющий Национальным банком Сербии Деян Шошкич выступил против национализации российской доли в компании NIS.

    «Я не поддерживаю национализацию. Я говорил об этом публично, на мой взгляд, это плохая идея. Это не только посылает негативный сигнал российским партнерам, но и в целом создает неблагоприятное впечатление для иностранных инвесторов», – приводит слова Шошкича ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    По мнению Шошкича, Белграду следует начать переговоры с российской стороной и «найти решение, которое устроило бы» и Москву, и Сербию.

    Он также заявил, что санкции против России не дали ожидаемых результатов и российская экономика продолжает расти быстрее европейской, передает РИА «Новости».

    «Санкции в отношении РФ, о которых я еще давно, четыре года назад, публично заявил, что они не дадут результатов, их не дали», – сказал Шошкич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало венгерской компании MOL лицензию на подготовительные операции для покупки российской доли в NIS.

    Выданная лицензия не дает права на завершение сделки, так как для прекращения российского владения и контроля над NIS потребуется получить отдельное разрешение от американского регулятора.

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    11 ноября 2026, 21:03 • Новости дня
    Задержан выступавший за антироссийские санкции экс-министр экономики Сербии

    Экс-министра экономики Сербии задержали за ущерб на 133,7 тыс. долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Служба по борьбе с коррупцией полиции Сербии задержала бывшего министра экономики Раде Басту по подозрению в нанесении крупного ущерба коммунальному предприятию «Белградские электростанции».

    Бывшего главу министерства подозревают в злоупотреблении служебным положением в период пребывания на посту директора организации, передает ТАСС со ссылкой на Высшую прокуратуру Белграда.

    «Это привело к нанесению ущерба компании на общую сумму более 133,7 тыс. долларов в результате необоснованного выделения пожертвований, обеспечивших материальную выгоду получателям в лице различных ассоциаций», – сообщили в надзорном ведомстве.

    Баста занимал должность министра экономики Сербии в 2022–2023 годах. В этот период политик выступал за присоединение страны к антироссийским санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Екатерина Энтина назвала коррупцию одной из основных причин поражения Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах.

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    10 ноября 2026, 10:19 • Новости дня
    Казахстан захотел возобновить экспорт нефти в Германию по «Дружбе»

    Минэнерго Казахстана захотело возобновить экспорт нефти в ФРГ по «Дружбе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика рассчитывает возобновить экспорт нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» из-за коммерческой привлекательности этого маршрута.

    Астана считает маршрут поставок нефти через территорию России выгодным и необходимым для поддержания работы инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Я этот запрос отправлял, ответа пока нет. Надежда у нас всегда есть, мы рассчитываем, что мы возобновим этот маршрут. Для нас он очень коммерчески привлекателен, более того, он соответствует, скажем так, техническим требованиям эксплуатации трубопровода Атырау – Самара. То есть необходимо поддержание минимального объема прокачки для того, чтобы этот трубопровод функционировал нормально», – заявил Аккенженов.

    Министр пояснил, что сохранение минимальных объемов прокачки особенно актуально в зимний период из-за отсутствия печей подогрева на дистанции трубопровода от Казахстана до России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Казахстан направил России запрос на возобновление поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

    Ранее Астана восстановила прокачку нефти по магистрали Атырау – Самара.

    Также экспорт казахстанского сырья на немецкий рынок остановили из-за сложностей при транзите.

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    11 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    «Газпром» и «Сербиягаз» обсудили продолжение поставок газа в Сербию

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель наблюдательного совета «Сербиягаза» Александр Вулин обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок газа в Сербию.

    «Газпром» и «Сербиягаз» обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок газа в Сербию, сообщается в канале российской компании в «Макс».

    «Состоялась встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя наблюдательного совета ГП «Србиягаз» Александра Вулина. Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о полете в Россию на переговоры по газовому контракту.

    Он заявил о сохранении поставок российского газа после прошедших парламентских выборов.

    Глава наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин заявил об огромной разнице в стоимости энергоносителей из России и западных стран.

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    10 ноября 2026, 06:19 • Новости дня
    Китай сократил импорт нефти на 15%

    Китай сократил импорт нефти на 15% за десять месяцев

    Объем импорта сырой нефти Китаем за первые десять месяцев текущего года сократился на 15,1%, до 399,9 млн тонн, сообщило главное таможенное управление КНР.

    В стоимостном выражении этот показатель вырос на 4,5%, до 256,57 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные китайского ведомства.

    В октябре Китай импортировал 41,94 млн тонн нефти на общую сумму около 34,15 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении.

    В сентябре ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин заявил о достижении рекордной отметки в 23% доли российской нефти в общем объеме импорта Китая.

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    11 ноября 2026, 13:27 • Новости дня
    Лавров подтвердил приверженность России газовым договоренностям с Сербией

    Глава МИД Лавров подтвердил действие газовых договоренностей России и Сербии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва осталась полностью привержена всем существующим газовым договоренностям с Сербией.

    Российская сторона намерена выполнять обязательства по поставкам энергоносителей в Сербию, передает РИА «Новости».

    «Мы полностью привержены всем договоренностям, которые у нас существовали и существуют. Надеемся, что и новое правительство будет обеспечивать преемственность в том, что касается стратегического партнерства с Российской Федерацией», – сказал Лавров в ходе встречи с председателем наблюдательного совета госпредприятия «Сербиягаз» Александром Вулином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала вернуться к теме газовых переговоров после формирования органов власти в Сербии.

    Также кандидат в депутаты Деян Радивоевич заявил о необходимости заключить с Россией долгосрочный договор на поставки природного газа.

    Кроме того, генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович сообщил о продлении договора на поставки российского энергоносителя еще на три месяца.

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    10 ноября 2026, 20:01 • Новости дня
    NYT: США получили более 12 млрд долларов от экспорта ресурсов Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство США за первые девять месяцев года аккумулировало на специальном счете в Нью-Йорке более 12 млрд долларов доходов от экспорта природных ресурсов Венесуэлы, пишет газета The New York Times (NYT).

    Соединенные Штаты получили более 12 млрд долларов доходов от продажи венесуэльской нефти за первые девять месяцев текущего года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на отчет международной аудиторской компании KPMG.

    Созданный Минфином США специальный счет для активов Венесуэлы первоначально находился в Катаре, однако в конце января его перевели в нью-йоркский Citibank. В общей сложности за отчетный период на него поступило 12,26 млрд долларов, при этом подавляющую часть суммы составили доходы от продажи сырой нефти. Около 61% всех поступлений обеспечили международные трейдеры Trafigura и Vitol, получившие эксклюзивные права на реализацию венесуэльского сырья.

    Правом решающего голоса при одобрении любых финансовых транзакций обладают американские чиновники из Госдепартамента и Минфина, а окончательное решение о выдаче средств полностью зависит от Вашингтона. Порядка 11,7 млрд долларов вернули в Венесуэлу для поддержки курса национальной валюты по заявкам Центробанка, а 130 млн долларов пошли на оплату внешнего долга. По состоянию на 30 сентября баланс счета составлял около 170 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская нефтяная компания ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения и инвестиций в Венесуэле.

    В понедельник газета The Washington Post получила доступ к секретному договору президента США Дональда Трампа с венесуэльским миллиардером Алехандро Бетанкуром о передаче Вашингтону доли в нефтяной компании.

    На прошлой неделе заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами для установления контроля над нефтяными запасами страны.

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    10 ноября 2026, 15:28 • Новости дня
    Следователи назвали причину гибели россиянки в Сербии

    RINA: Причиной гибели россиянки в Сербии стало падение с высоты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной смерти 20-летней гражданки России на сербском курорте Златибор стало падение с балкона, следствие выясняет обстоятельства произошедшего, пишет агентство RINA.

    Вскрытие установило, что смерть 20-летней гражданки России наступила в результате падения с высоты. Теперь следствие выясняет, как девушка упала с балкона на тротуар, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство RINA, цитирующее отделение прокуратуры сербского города Ужице.

    Следователи опросили гражданина России, который находился в одних апартаментах с погибшей. По неофициальной информации, он сообщил, что девушка спрыгнула с балкона, пока он был в ванной. После допроса мужчину отпустили, но забрали загранпаспорт на время расследования.

    В посольстве России в Сербии заявили, что пока не получали от местных правоохранительных органов официальной информации о гибели гражданки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на сербском курорте Златибор обнаружили мертвой 20-летнюю гражданку России.

    В июле полиция Сербии задержала подозреваемых в гибели другой россиянки. Тогда на окраине сербской столицы обнаружили спрятанное в чемодан тело пропавшей туристки.

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    10 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent

    Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2026 году до 97,4 доллара

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское Минэнерго повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году на 1,2% – до 97,4 доллара за баррель, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

    В октябре цены на нефть выросли третий месяц подряд, что было обусловлено сокращением мировых запасов, нападениями на нефтяные танкеры в Персидском заливе, ограниченными возможностями морских перевозок и ростом транспортных расходов – все это привело к сужению предложения, передает ТАСС.

    «В сложившихся условиях мы ожидаем, что спотовая цена на нефть марки Brent до конца текущего года останется на уровне около 100 долларов за баррель», – заявили в Минэнерго США.

    По прогнозу министерства, в 2027 году цена Brent составит в среднем 85,8 доллара за баррель.

    Ожидается, что к середине следующего года объемы добычи нефти на Ближнем Востоке (за исключением Ирана) вернутся к средним показателям, наблюдавшимся до начала конфликта.

    По мере восстановления истощенных мировых запасов нефти в течение следующего года прогнозируется постепенное снижение спотовой цены на нефть марки Brent, которая в четвертом квартале 2027 года составит в среднем 77 долларов за баррель.

    По оценке Минэнерго США, объем «запертой» нефтедобычи на Ближнем Востоке составил 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), что меньше, чем на пике в мае, когда показатель достигал 10,9 млн б/c.

    Согласно прогнозу, до конца 2026 года объемы «запертой» добычи останутся практически неизменными, поскольку поставки нефти с Ближнего Востока будут по-прежнему в некоторой степени ограничены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже отметки в 93 доллара.

    В пятницу депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о росте мировых цен на нефть до 150 долларов в случае возобновления боевых действий со стороны США и Израиля против исламской республики.

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    10 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод «Восток – Запад» вновь подвергся атаке

    Атака вызвала пожар на ключевом нефтепроводе Саудовской Аравии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Нефтепровод «Восток – Запад» в Саудовской Аравии, имеющий ключевое значение для экспорта нефти, подвергся новой атаке в районе Медины, сообщило Министерство энергетики королевства.

    Удар вызвал «ограниченный пожар», который удалось потушить, передает Al Jazeera со ссылкой на Саудовское агентство печати (SPA). «Сообщений о травмах или погибших не поступало, работа трубопровода не пострадала», – сообщил чиновник министерства.

    Кто стоит за атакой, не уточняется, однако инцидент произошел на фоне активизации боевых действий между коалицией во главе с Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Нефтепровод длиной 1,2 тыс. км, позволяющий обходить Ормузский пролив, имеет критическое значение на фоне ограничений в регионе из-за конфликта вокруг Ирана.

    Во вторник представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил об уничтожении баллистической и крылатой ракет, выпущенных хуситами по Эр-Рияду, а также еще одной ракеты, летевшей на юг страны. По данным AFP, в столице были слышны взрывы, жителей призвали укрыться из-за воздушной угрозы.

    В ответ коалиция нанесла авиаудары по газовому объекту и зданию нефтяной компании в столице Йемена Сане, контролируемой хуситами. Накануне мятежники заявили об атаке на деловой район Эр-Рияда, где в результате падения обломков получило повреждения здание компании Aramco.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция уничтожила две выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду ракеты. В прошлом месяце правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило об ударах по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии. В сентябре МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке беспилотников из Ирака на нефтепровод «Восток – Запад».

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    10 ноября 2026, 10:11 • Новости дня
    ExxonMobil подписала предварительное соглашение о возвращении в Венесуэлу

    WSJ: Компания ExxonMobil подписала соглашение об инвестициях в Венесуэле

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская нефтяная компания ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения и инвестиций в Венесуэле.

    Американская нефтяная компания ExxonMobil сделала первый шаг к возвращению в Венесуэлу спустя почти два десятилетия после ухода из страны и подписала в понедельник предварительное соглашение об инвестициях в местную нефтяную отрасль, пишет Wall Street Journal.

    В январе генеральный директор корпорации называл южноамериканскую страну непригодной для инвестиций, однако теперь стороны заключили меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре американская нефтяная компания Exxon начала переговоры о возвращении в Венесуэлу спустя 19 лет после ухода.

    В январе президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании.

    Американские нефтяные компании потребовали серьезных гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.

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    12 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Из-за разлива нефти в Британии закрыли 18 пляжей

    В британском графстве Кент закрыли 18 пляжей из-за разлива нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти британского графства Кент закрыли 18 пляжей после обнаружения фрагментов нефтепродуктов на побережье.

    Следы загрязнения зафиксировали вдоль береговой линии на востоке графства Кент, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun. Специалисты предполагают, что фрагменты нефтепродуктов оказались на берегу в результате крупного разлива нефти неподалеку.

    Подходы к зонам отдыха временно перекрыли, а местным жителям посоветовали избегать прогулок в районе загрязнения.

    В настоящее время британские власти проводят расследование для установления точного источника разлива нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти эмирата Шарджа закрыли городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    В сентябре Роспотребнадзор выдал разрешения на открытие 115 пляжей в Анапе после устранения последствий разлива нефтепродуктов.

    Летом в Аравийском море произошел разлив топлива с терпящего бедствие судна.

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    12 ноября 2026, 11:10 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились на фоне дипломатических усилий США и Ирана

    WSJ: Цена фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до 91,79 долларов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть упали на фоне оценки инвесторами перспектив возобновления американо-иранских переговоров в противовес условиям Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    Стоимость нефти на мировых рынках продемонстрировала снижение, поскольку инвесторы начали оценивать шансы на возобновление переговорного процесса между Соединенными Штатами и Ираном. Эти перспективы рассматривались на фоне выдвинутых Тегераном условий для возобновления работы Ормузского пролива и продолжающихся угроз региональному морскому судоходству, пишет The Wall Street Journal.

    На этом фоне котировки фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце опустились на 1%, достигнув отметки в 91,79 долларов за баррель. Аналогичное падение зафиксировано и для американской нефти: фьючерсные контракты на марку West Texas Intermediate (WTI) потеряли 1% стоимости, снизившись до 85,69 долларов за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий. В понедельник цены на нефть продолжили падение после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану. В воскресенье военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

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    Россия добилась нового успеха в экспорте льняного масла, которое становится одним из самых перспективных направлений аграрных поставок за рубеж. Наша страна уже является мировым лидером по подсолнечному маслу, которое приносит основной доход отрасли и бюджету. Однако потенциал роста экспортных доходов кроется также в новых направлениях. Подробности

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    Москва начала переустройство европейской безопасности

    В Абу-Даби Москва, Вашингтон и Киев обсудили не только урегулирование конфликта на Украине, но и устройство европейской безопасности. Такое расширение повестки стало, по мнению экспертов, дипломатической победой России – ведь именно неготовность Запада учитывать интересы Москвы стала в свое время первопричиной украинского конфликта. Как военные успехи российской армии изменили ход переговоров и почему представителей ЕС не допустили к обсуждению будущей архитектуры европейской безопасности? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    «Ржавый кинжал» наткнулся на российскую ПВО

    Попытка ВСУ применить новый вид крылатых ракет тут же столкнулась с эффективными действиями российской ПВО. О каком виде вооружений идет речь, какова главная идеология его применения – и почему перед нами фактически попытка американского ВПК скопировать логику российских оружейников? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Где хранить деньги в 2026 году: депозиты, облигации, драгоценные металлы и другие способы

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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