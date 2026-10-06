Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».22 комментария
Венгрия и Хорватия договорились о добыче газа на границе между двумя странами
Венгрия и Хорватия приступают к совместной добыче природного газа на приграничном месторождении Залата-Дравица, заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань после переговоров в Загребе с хорватским коллегой Анте Шушняром.
Будапешт и Загреб будут совместно добывать углеводороды на месторождении Залата-Дравица, расположенном на межгосударственной границе, передает ТАСС. Договоренность была достигнута в ходе переговоров министра экономики и энергетики Венгрии Иштвана Капитаня с хорватским коллегой Анте Шушняром.
«Освоение месторождения Залата-Дравица может стать важной вехой в энергетическом сотрудничестве двух стран», – подчеркнул Капитань.
Участок содержит природный газ и газовый конденсат. Разработкой будут заниматься на паритетных началах венгерская компания MOL и ее хорватская дочерняя структура INA.
Данные о разведанных запасах не разглашаются, однако эксперты оценивают месторождение как крупное и рентабельное для освоения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Капитань анонсировал отказ Венгрии от российского газа к октябрю 2027 года.
Для частичной замены этого топлива венгерские власти начали переговоры о поставках из Румынии.
Парламент Венгрии утвердил Капитаня на должность министра экономики и энергетики в мае текущего года.