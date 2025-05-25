При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Минпросвещения сообщило об исключении обществознания из программы 6-7-х классов
Минпросвещения: Обществознание будут преподавать только с 8-го класса
С нового учебного года обществознание не будут преподавать ученикам шестых и седьмых классов, предмет будут изучать с восьмого до выпускного класса, сообщили в Минпросвещения.
Обществознание исключат из школьной программы для шестых и седьмых классов с 1 сентября 2025 года, предмет останется только для учеников 8–11 классов, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11-х классов», – сообщили в Минпросвещения.
Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в российских школах планируется объединить курсы физики, математики, химии и биологии в единые учебники с акцентом на междисциплинарные связи, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.