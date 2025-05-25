Минпросвещения сообщило об исключении обществознания из программы 6-7-х классов

Минпросвещения: Обществознание будут преподавать только с 8-го класса

Tекст: Ирма Каплан

Обществознание исключат из школьной программы для шестых и седьмых классов с 1 сентября 2025 года, предмет останется только для учеников 8–11 классов, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11-х классов», – сообщили в Минпросвещения.

Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в российских школах планируется объединить курсы физики, математики, химии и биологии в единые учебники с акцентом на междисциплинарные связи, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.