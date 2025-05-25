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    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    25 мая 2025, 04:19 • Новости дня

    Минпросвещения сообщило об исключении обществознания из программы 6-7-х классов

    Минпросвещения: Обществознание будут преподавать только с 8-го класса

    Tекст: Ирма Каплан

    С нового учебного года обществознание не будут преподавать ученикам шестых и седьмых классов, предмет будут изучать с восьмого до выпускного класса, сообщили в Минпросвещения.

    Обществознание исключат из школьной программы для шестых и седьмых классов с 1 сентября 2025 года, предмет останется только для учеников 8–11 классов, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    «С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11-х классов», – сообщили в Минпросвещения.

    Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в российских школах планируется объединить курсы физики, математики, химии и биологии в единые учебники с акцентом на междисциплинарные связи, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

    24 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Bloomberg: Брюссель рассматривает отключение более 20 российских банков от SWIFT
    Bloomberg: Брюссель рассматривает отключение более 20 российских банков от SWIFT
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз обсуждает вариант исключения свыше двадцати российских банков из международной системы SWIFT, а также меры по нефтяному потолку и «Северному потоку», пишет Bloomberg.

    По сведениям источников агентства, эта мера обсуждается в рамках следующего пакета санкций против России, передает ТАСС.

    Также отмечается, что в Брюсселе анализируют возможность снижения предельной стоимости российской нефти и введения ограничений в отношении проекта «Северный поток».

    Подчеркивается, что обсуждаемые инициативы пока находятся на предварительной стадии и решения еще не приняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Британия призвала союзников из G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть.

    При этом Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.

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    24 мая 2025, 07:25 • Новости дня
    Овечкин стал первым россиянином – обладателем приза Марка Мессье

    НХЛ сообщила о вручении Овечкину приза Марка Мессье

    Овечкин стал первым россиянином – обладателем приза Марка Мессье
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25, сообщает Национальная хоккейная лига на своем сайте.

    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25. Он отмечен как «игрок, который демонстрирует отличные лидерские качества для своей команды на льду и за его пределами», сказано в сообщении на сайте НХЛ.

    «Овечкин, сыгравший в своем 20-м сезоне в НХЛ и 16-м в качестве капитана «Вашингтона» (что стало третьим по продолжительности пребыванием в команде в истории Лиги), 6 апреля завершил «ГОНКУ GR8» и превзошел Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ, а это рекорд Величайшего, удерживавшийся более 31 года», – перечисляют достижения Ови в НХЛ.

    Там добавили, что Овечкин завершил сезон с 897 голами, что на три гола больше, чем у Гретцки за всю его легендарную карьеру, и вывел «Вашингтон Кэпиталз» (51-22-9, 111 очков) на второе место в турнирной таблице Лиги и на первое место в Восточной конференции впервые с сезона 2016/17.

    Кроме того, Овечкин стал первым россиянином, который удостоился этой награды с момента учреждения в сезоне-2006/07.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм преподнес российскому нападающему Александру Овечкину именные бутсы с автографом в честь его рекордного достижения по голам в НХЛ.

    Кроме того, фанаты отправили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки. Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

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    24 мая 2025, 14:20 • Видео
    Павел Дуров против Франции

    Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

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    24 мая 2025, 11:54 • Новости дня
    The Times: Россия превзошла Украину в производстве и применении FPV-дронов
    The Times: Россия превзошла Украину в производстве и применении FPV-дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия опережает Украину в производстве и использовании беспилотных летательных аппаратов средней дальности, пишет The Times.

    По данным британского издания, новое поколение российских FPV-дронов и их оптоволоконных аналогов заметно изменили обстановку на линии фронта и способы ведения боевых действий, передает The Times.

    The Times приводит мнение командира пехотного батальона ВСУ, который заявил, что из-за появления новых беспилотников изменения в боевых действиях происходят настолько быстро, что принятые месяц назад концепции уже не работают. Он отметил, что за одну неделю дальность поражения российских дронов увеличилась на четыре километра.

    Издание указывает, что дроны оказали существенное влияние на применение бронетехники: ранее она считалась незаменимой на поле боя, однако теперь стала легкой мишенью и практически утратила свою эффективность вдоль линии соприкосновения.

    Один из бойцов ВСУ сообщил изданию, что российские дроны скапливаются вокруг бронетехники, когда та приближается к передовой, и отметил, что эпоха танков подошла к концу.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что иностранные военные и политики анализируют российские подходы и технические новшества, применяемые в ходе специальной военной операции. Кроме того, Путин назвал развитие беспилотных летательных аппаратов одним из важнейших направлений для российских Вооруженных сил.

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    24 мая 2025, 06:41 • Новости дня
    Прилепин сообщил о 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных на Украине

    Прилепин: Порядка 13 тыс. политзаключенных и пленных остались на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Захар Прилепин обратил внимание на ситуацию с тысячами политзаключенных и гражданских лиц, оставшихся в плену на Украине.

    Почти 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине, заявил Прилепин ТАСС.

    «Жуткие цифры: еще порядка 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении»,  – сказал Прилепин.

    Он добавил, что эти цифры остаются неизменными, несмотря на обмены.

    По словам Прилепина, его штаб два года боролся за пророссийских политических заключенных и поднимал вопрос о практике их обмена. Штаб ведет работу по составлению списка гражданских пленных на основе обращений родственников и аналитики судебной системы Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 23 мая борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    До этого Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

    Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

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    24 мая 2025, 06:27 • Новости дня
    Губернатор Артамонов сообщил о падении БПЛА в промзоне Ельца Липецкой области

    Губернатор Артамонов сообщил о падении БПЛА в промзоне Ельца

    Губернатор Артамонов сообщил о падении БПЛА в промзоне Ельца Липецкой области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Падения беспилотников в промышленной зоне города Ельца Липецкой области произошли в ночь на воскресенье, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    Беспилотники упали в промышленной зоне Ельца Липецкой области, угроза атаки БПЛА действует в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    «Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы. Угроза атаки БПЛА сохраняется», – написал Артамонов в Telegram-канале.

    Ранее он сообщил о массированному налету БПЛА.

    «Идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце», – уточнил он.

    В течение ночи на территории всей Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Угроза атаки БПЛА существовала на территории города Липецка и Липецкой области.

    «Вводится красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Ельца, Елецкого, Тербунского, Задонского, Хлевенского, Лебедянского и Данковского МР», – написал губернатор в пять утра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский МИД распространил заявление в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву.

    До этого, в Ельце в результате падения беспилотника и вызванного этим пожара в промышленной зоне пострадали восемь человек.

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    24 мая 2025, 23:19 • Новости дня
    Гладков сообщил об отключении электроэнергии в населенных пунктах Белгородской области

    Губернатор Глдков: В 14 населенных пунктах региона отключена электроэнергия

    Гладков сообщил об отключении электроэнергии в населенных пунктах Белгородской области
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Валуйский округ Белгородской области столкнулся с масштабным сбоем в электроснабжении, который затронул несколько поселков и сел одновременно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Аварийное отключение электроэнергии произошло в Валуйском округе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона.

    «В Валуйском округе произошло аварийное отключение электроэнергии», – написал он.

    По словам Вячеслава Гладкова, без электричества остались частично поселок Уразово, а также полностью села Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка и хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки.

    Работы по восстановлению электроснабжения начнутся после получения разрешения от министерства обороны России. Аварийные службы ожидают согласования для начала устранения последствий аварии, уточнил глава региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские дроны сбрасывают на территорию Белгородской области мины, которые замаскированы под обычные сельскохозяйственные объекты, включая кукурузу, рассказал российский сапер с позывным «Шмель».

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    24 мая 2025, 15:57 • Новости дня
    Захарова заявила о срыве западных аргументов после обмена пленными

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что проведенный Россией обмен военнопленными лишил Запад аргументов о якобы нежелании Москвы вести переговоры с Киевом.

    Она отметила, что эта ситуация полностью опровергает утверждения либерально-западного сообщества о том, что Россия не хочет и не готова к диалогу, передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что обмен пленными был инициирован российской стороной и реализован в кратчайшие сроки.

    Накануне Россия и Украина провели первую крупную передачу пленных по формуле «1000 на 1000». Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области. После нового этапа обмена еще 307 российских военнослужащих вернулись из плена.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

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    24 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    Белоруссия сообщила о планах подписать программу ВТС с Россией до 2030 года

    Tекст: Александра Юдина

    Белоруссия планирует подписать с Россией программу военно-технического сотрудничества до 2030 года, сообщил глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус.

    В ближайшее время Белоруссия намерена оформить новый долгосрочный документ о сотрудничестве с Россией в оборонной сфере, рассчитанный до 2030 года, передает РИА «Новости».

    Пантус сообщил, что на данный момент завершается подготовка проекта этого документа. По его словам, подписание соглашения ожидается в самом ближайшем времени.

    На уточняющий вопрос о сроках Пантус подтвердил, что подписание программы состоится именно в этом году. Заявление прозвучало на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025, которая проходит в Минске.

    Ранее президент Владимир Путин анонсировал совместное с белорусскими специалистами строительство авиационного предприятия и лаборатории для беспилотников, а также назвал успехи экономического сотрудничества с Белоруссией выдающимися.

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    24 мая 2025, 07:11 • Новости дня
    Сальдо рассказал, как ВСУ превращают Херсон в узловой пункт обороны

    Сальдо: ВСУ превращают Херсон в узловой пункт обороны

    Tекст: Ирма Каплан

    ВСУ превращают Херсон в ключевой оборонный пункт, в городе участились облавы и репрессии против гражданского населения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Херсон превращается Вооруженными силами Украины в важный узел обороны, при этом свободно по городу могут перемещаться только боевики и наемники, часто в гражданской одежде, сообщил ТАСС губернатор области Владимир Сальдо.

    «Что касается самого города Херсона – поступающая информация говорит о том, что ВСУ превращают его, по своим довольно ограниченным возможностям, в узловой пункт обороны. <...> А для жителей – постоянные облавы, обыски, репрессии», – сказал он.

    По словам Сальдо, ВСУ опасаются местного населения и возвращения России, поэтому ужесточают порядки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные проводят разведывательно-диверсионные операции в районе правобережья Херсонской области, нанося урон противнику и возвращаясь на исходные позиции.

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    24 мая 2025, 15:40 • Новости дня
    Косачев: Россия в ближайшие дни передаст наработки по меморандуму Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия в ближайшие дни передаст Украине наработки по меморандуму об урегулировании, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Он отметил, что работа над меморандумом подходит к концу, и подтвердил, что соответствующие предложения будут отправлены украинской стороне в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Косачев подчеркнул, что эти документы не станут предметом широкой огласки на текущем этапе, так как переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине остается сложным и деликатным.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что Россия готовит проект мирного меморандума. Сроки и место новых переговоров по вопросам урегулирования с Киевом пока не определены, но Украина согласилась на второй раунд. Также министр заявил, что легитимность Владимира Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом.

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    25 мая 2025, 00:05 • Новости дня
    Собянин сообщил об отражении системами ПВО летевших к Москве дронов

    Собянин: Отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву

    Собянин сообщил об отражении системами ПВО летевших к Москве дронов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил вечером субботы об отражении системой ПВО двух дронов, летевших в сторону столицы.

    «ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в Telegram-канале.

    Как писала 23 мая газета ВЗГЛЯД, силами ПВО были уничтожены три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Напомним, в ночь на пятницу, 23 мая, было уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. При этом БПЛА атакуют столицу уже не первый день.


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    24 мая 2025, 08:04 • Новости дня
    Над регионами России за ночь и утро сбиты 94 украинских БПЛА

    Минобороны: Большинство из 94-х БПЛА сбиты над Белгородской областью

    Над регионами России за ночь и утро сбиты 94 украинских БПЛА
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны России сообщило о 94-х сбитых за ночь и утро беспилотниках над регионами страны, большинство из которых уничтожены над Белгородской областью.

    В течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурными средствами ПВО были уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Там уточнили, что над Белгородской областью уничтожено 64 БПЛА, над Брянской – 24, над Курской и Липецкой – два беспилотника, над Воронежской и Тульской областями – по одному дрону ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Воронежской области сообщил, что системой ПВО в одном из районов был сбит беспилотный летательный аппарат. Глава Липецкой области также рассказал о падении беспилотников в промзоне города Ельца.

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    24 мая 2025, 07:38 • Новости дня
    Главу Республики Дагестан заочно приговорили к тюремному сроку на Украине

    Меликов получил от Украины восемь лет тюрьмы заочно за помощь участникам СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Дагестана Сергей Меликов получил на Украине заочно восемь лет тюрьмы за поддержку российских военных, участвующих в СВО.

    Районный суд города Черновцы на Украине заочно приговорил главу Республики Дагестан Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы, за помощь участникам СВО, передает ТАСС со ссылкой управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области.

    Вину Меликова признали по статье о финансировании действий, связанных с изменением границ Украины.

    Управление СБУ отмечает, что Меликов оказывает ВС России всестороннюю поддержку. Он также был уличен в неоднократном призыве сограждан следовать его примеру, указано в сообщении украинского ведомства в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    В марте пресс-служба главы Дагестана сообщала, что на Украину отправлено более 25 тыс. тонн гуманитарной помощи для участников спецоперации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения генеральному директору информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

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    25 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 95 сбитых над регионами России БПЛА за четыре часа

    Минобороны: Средствами ПВО над восемью регионами сбиты 95 БПЛА

    Минобороны сообщило о 95 сбитых над регионами России БПЛА за четыре часа
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    «С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

    Там уточнили, что 30 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 20 – над Белгородской, 17 – над Курской областью, 16 – над Орловской, пять БПЛА – над Калужской областью, четыре – над Тульской, два – над Московским регионом и один дрон над территорией Республики Крым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало о 94-х сбитых за ночь пятницы и утро субботы беспилотниках над регионами страны, большинство из которых уничтожены над Белгородской областью.


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    24 мая 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Турции

    Захарова уличила замглавы МИД Украины во лжи о языке переговоров в Турции

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал в интервью местному телеканалу о прошедших в Стамбуле переговорах с российской делегацией, отметив, что общение велось через переводчика, что оказалось ложью, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    «Украинская делегация на переговорах в Турции говорила по-украински и по-английски, общаясь с россиянами через переводчика», – приводит дипломат в своем Telegram-канале слова Кислицы.

    По ее словам, украинские представители «врут, как и всегда», потому что они лишь зачитали вступительный текст по-английски, а потом перешли на русский.

    «Какие же жалкие», – пожалела Захарова украинских коллег из внешнеполитического ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова отмечала, что киевский режим запрещает собственным гражданам говорить на русском языке, но даже на официальных переговорах общается по-русски.

    До этого уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны пытаются обжаловать штрафы за использование русского языка и судиться с ним по этим вопросам.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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