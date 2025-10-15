Временный президент Сирии заявил о намерении перезапустить отношения с Россией

Глава Сирии аш-Шараа: Дамаск планирует перезапустить отношения с Москвой

Tекст: Валерия Городецкая

Аш-Шараа подчеркнул, что важнейшей задачей на текущий момент является обеспечение стабильности как в самой Сирии, так и в регионе в целом, передает РИА «Новости».

«Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией. Самое важное сейчас, конечно же, стабильность. Стабильность и в стране, и в регионе в целом», – сказал он на встрече.

Аш-Шараа также выразил благодарность российскому лидеру за прием.

Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии.