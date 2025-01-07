То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.5 комментариев
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после землетрясения в Китае
Путин направил Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая, подчеркнув, что в России разделяют скорбь потерявших родных и близких.
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая, передает РИА «Новости». Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.
В своем обращении Путин отметил: «Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая». Президент России также выразил поддержку народу Китая и добавил, что россияне разделяют скорбь тех, кто потерял близких и родных.
Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших во время этого стихийного бедствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в посольстве России в Китае сообщили, что информации о нахождении граждан России в зоне бедствия при землетрясении в Тибете не поступало, число жертв землетрясения выросло до 95 человек, а сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения.