Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после землетрясения в Китае

Путин направил Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая, передает РИА «Новости». Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

В своем обращении Путин отметил: «Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая». Президент России также выразил поддержку народу Китая и добавил, что россияне разделяют скорбь тех, кто потерял близких и родных.

Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших во время этого стихийного бедствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в посольстве России в Китае сообщили, что информации о нахождении граждан России в зоне бедствия при землетрясении в Тибете не поступало, число жертв землетрясения выросло до 95 человек, а сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения.