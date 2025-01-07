Посольство : Данных о россиянах в зоне землетрясения в Тибете нет

Посольство не выявило россиян среди пострадавших от землетрясения в Тибете

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА Новости, посольство Российской Федерации в Китае заявило об отсутствии данных о нахождении российских граждан в зоне бедствия после землетрясения в Тибетском автономном районе. Землетрясение произошло 7 января в 9.05 по местному времени в уезде Тингри округа Шигадзе.

Посольство также отметило, что они продолжают внимательно следить за развитием ситуации и поддерживают контакт с китайской стороной.

Землетрясение магнитудой 6,8 имело очаг на глубине 10 километров и затронуло область, где проживают около 6,9 тыс. человек. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены три поселка и 27 деревень. Китайские власти продолжают оценку ущерба и координируют спасательные работы в пострадавших районах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв землетрясения в Тибете возросло до 95 человек, а сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после основного толчка.