То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.0 комментариев
Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 95
В Китае число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 95
Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая увеличилось до 95, еще 130 человек получили ранения.
По данным ТАСС, число жертв землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая возросло до 95 человек. Кроме того, 130 человек получили травмы различной степени тяжести.
Сейсмическая активность в регионе привела к значительным разрушениям инфраструктуры. На данный момент в районе происшествия ведутся масштабные поисково-спасательные работы, направленные на оказание помощи пострадавшим и эвакуацию жителей из наиболее опасных районов. Китайские власти прилагают все усилия для восстановления нормальной жизни в зоне бедствия.
Председатель Китая Си Цзиньпин распорядился использовать все доступные ресурсы для ликвидации последствий землетрясения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тибете после землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков, а также сообщалось, что число жертв достигло 53 человек.