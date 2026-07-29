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Житель Подмосковья прострелил ногу мужчине на набережной в Москве
Правоохранительные органы поймали подозреваемого в стрельбе по человеку из травматического оружия во время конфликта на юге столицы, сообщили в ГУ МВД по городу.
Инцидент произошел в Даниловском районе города, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Медики зафиксировали у пострадавшего огнестрельное ранение ноги.
«Используя полученные приметы, сотрудники полиции в подъезде одного из домов на Даниловской набережной обнаружили и задержали подозреваемого, 41-летнего жителя Московской области. При личном досмотре у мужчины был изъят травматический пистолет», – добавили в МВД.
По словам потерпевшего, нападавший выстрелил в него после короткого разговора и сразу скрылся.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В качестве меры пресечения ему назначена подписка о невыезде.
В апреле конфликт из-за парковочного места у московского торгового центра закончился стрельбой из травматического пистолета.
В мае полицейские задержали шестерых участников массовой драки с применением оружия в подмосковном Одинцово.
В январе столичные правоохранители изъяли два травматических пистолета у стрелявшего на Ярославском шоссе злоумышленника.