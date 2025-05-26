Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование ВСУ направляет женщин-заключенных в штурмовые подразделения из-за нехватки личного состава, передает РИА «Новости». В российском силовом ведомстве пояснили, что украинская армия испытывает острый дефицит личного состава после крупных потерь в неудачных операциях на разных направлениях фронта.

По словам собеседника агентства, Киев пытается компенсировать потери с помощью массовой мобилизации, однако этот ресурс практически иссяк. В связи с этим командование ВСУ начало активно «очищать» тюрьмы, включая привлечение женщин-заключенных.

«Замечено, что штурмовые группы 425-го отдельного штурмового батальона начали доукомплектовываться женщинами-заключенными, отбывающими наказание», – заявил представитель ведомства. Он также отметил, что среди женщин-заключенных уже зафиксированы потери, часть из них числятся пропавшими без вести. Собеседник подчеркнул, что украинская армия стремительно теряет боеспособность, пытаясь компенсировать потери за счет заключенных, а теперь уже и женщин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин заявил о том, что украинские войска привлекают женщин для участия в штурмовых действиях на нескольких направлениях в ДНР. Военнопленная Галина Казымова утверждала, что женское штурмовое подразделение ВСУ на красноармейском направлении насчитывает около ста человек. Политолог объясняла, что ВСУ используют женщин-штурмовиков для достижения информационного эффекта и поддержки морального духа.