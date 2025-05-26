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    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

    21 комментарий
    26 мая 2025, 09:37 • Новости дня

    ВСУ бросили женщин-заключенных в бой из-за нехватки солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование украинской армии начало привлекать женщин-заключенных для пополнения штурмовых подразделений на фоне острой нехватки личного состава.

    Командование ВСУ направляет женщин-заключенных в штурмовые подразделения из-за нехватки личного состава, передает РИА «Новости». В российском силовом ведомстве пояснили, что украинская армия испытывает острый дефицит личного состава после крупных потерь в неудачных операциях на разных направлениях фронта.

    По словам собеседника агентства, Киев пытается компенсировать потери с помощью массовой мобилизации, однако этот ресурс практически иссяк. В связи с этим командование ВСУ начало активно «очищать» тюрьмы, включая привлечение женщин-заключенных.

    «Замечено, что штурмовые группы 425-го отдельного штурмового батальона начали доукомплектовываться женщинами-заключенными, отбывающими наказание», – заявил представитель ведомства. Он также отметил, что среди женщин-заключенных уже зафиксированы потери, часть из них числятся пропавшими без вести. Собеседник подчеркнул, что украинская армия стремительно теряет боеспособность, пытаясь компенсировать потери за счет заключенных, а теперь уже и женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин заявил о том, что украинские войска привлекают женщин для участия в штурмовых действиях на нескольких направлениях в ДНР. Военнопленная Галина Казымова утверждала, что женское штурмовое подразделение ВСУ на красноармейском направлении насчитывает около ста человек. Политолог объясняла, что ВСУ используют женщин-штурмовиков для достижения информационного эффекта и поддержки морального духа.

    25 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины

    ТАСС: Площадкой второго раунда переговоров России и Украины может стать Стамбул

    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины
    @ IMAGO/Turkish Foreign Affairs/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины, сообщил источник.

    Источник уточнил, что Ватикан исключается из числа возможных мест встречи по ряду причин, включая логистические. «Самый вероятный вариант на текущий момент – Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу Ватикана выступить в качестве площадки для следующих переговоров Москвы и Киева, призвалпредложил «не тратить умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны», и назвал «немножко неэлегантным» вариант проведения встречи двух православных стран на католической земле.

    В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты стран ЕС обсуждают вероятность нового раунда переговоров между Россией и Украиной в конце мая с выбором площадки для встречи, включая Ватикан. В качестве одного из мест, куда могут быть перенесены переговоры, рассматривается Ватикан.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией. Кремль пока не принял решения относительно возможной площадки для будущих переговоров, включая вариант с Ватиканом.

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    26 мая 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский «не приносит пользы» Украине своими заявлениями, считает президент США Дональд Трамп.

    «Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Трамп также осудил российские удары по Украине. Он заявил, что Россия якобы может желать «получить всю Украину», но, по его мнению, это «приведет к краху России».

    Он заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». По словам нынешнего президента США, он лишь «помогает тушить большие и уродливые пожары».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что ожидал более простой работы с Зеленским. Трамп отметил, что пока взаимодействие с украинским лидером оказалось сложнее, чем он предполагал.

    New York Times сообщала, что Трамп после разговора с российским президентом заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    Коментарии (0)
    26 мая 2025, 02:47 • Новости дня
    Симоньян указала на «ужас» уехавших из России «по расчету»

    Tекст: Антон Антонов

    Многие из покинувших Россию граждан, которые действовали «не по любви, а по расчету», сейчас испытывают «ужас» из-за невозможности вернуться, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян отметила, что уехавшие из России люди «просчитались» и сейчас испытывают «ужас», наблюдая за происходящим в мире, и не могут вернуться обратно. Симоньян подчеркнула, что эти люди отправились за границу «не по любви, а по расчету», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    «Представляете, каково им сейчас наблюдать, когда Трамп языком, губами, английским языком говорит Зеленскому: ну да, если бы не мы, то вы не продержались бы и три дня. Когда все на свете пишут: ну да, проиграла Украина. Теперь вопрос только – как проиграла», – сказала Симоньян.

    В качестве иллюстрации своей позиции она процитировала строки из стихотворения Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы» со словами «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна», на которое композитором Матвеем Блантером была написана знаменитая одноименная песня.

    Симоньян заявила, что «нет большего счастья, чем служить своей Родине и выполнить волю ее». Она добавила, что тем, кто этого не понимает, можно только посочувствовать, поскольку они «родились слепо-глухо-немые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы поддержали инициативу об аресте имущества уехавших из страны граждан, если те совершили правонарушения против интересов России за рубежом. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не все творческие личности, покинувшие страну в период спецоперации на Украине, заслуживают негативного отношения. Он подчеркнул неприемлемость предоставления сцены тем, кто открыто занимал антипатриотическую и антироссийскую позицию.

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    25 мая 2025, 12:50 • Новости дня
    WSJ сообщила о провале планов Киева привлечь молодежь в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская программа по привлечению молодежи в ВСУ практически не вызвала интереса среди молодых людей, несмотря на обещания денежных выплат и льгот, сообщает газета Wall Street Journal.

    Планы Киева массово привлечь молодежь в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались малоэффективными, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты The Wall Street Journal. Издание отмечает, что власти Украины предлагают молодым людям деньги и различные льготы, чтобы привлечь их к службе. «Украина предлагает деньги и льготы, чтобы поколение Z пошло воевать… Пока что число контрактников (по программе »Контракт 18-24«) скромное», – пишет The Wall Street Journal.

    С февраля, когда стартовала инициатива по набору молодых контрактников, ею заинтересовались лишь 500 человек. Журналисты подчеркивают, что попытка Киева привлечь молодежь на фронт связана с острым дефицитом личного состава в украинских войсках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два месяца контракт с ВСУ подписали менее 500 человек в возрасте до двадцати четырех лет. ВСУ увеличили число вакансий для мужчин от восемнадцати до двадцати четырех лет в два раза. Владимир Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне.

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    26 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией

    Президент Словении сообщила о работе ЕС по восстановлению контактов с Россией

    Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией
    @ Michael Probst/Pool AP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией, сообщила президент Словении Наташа Пирц-Мусар.

    Евросоюз ведет работу по возобновлению контактов с Россией, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар, передает ТАСС.

    По ее словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ей, что «они работают над этим».

    Ранее страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что практически вся Европа ведет войну против России и вновь сплотилась под знаменами нацизма, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.

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    25 мая 2025, 14:38 • Новости дня
    Минобороны: Из украинского плена возвращено 880 российских военных и 120 мирных граждан
    Минобороны: Из украинского плена возвращено 880 российских военных и 120 мирных граждан
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Всего из плена на Украине в Россию возвращены 880 военнослужащих и 120 мирных жителей, сообщает Минобороны России.

    Заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что данным шагом выполнены все договоренности, достигнутые на переговорах в Стамбуле 16 мая. По его словам, только за 25 мая на контролируемую Россией территорию прибыли еще 303 военных. Всем освобожденным оказывается необходимая поддержка, включая медицинское обследование и помощь профильных служб, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    «Таким образом, в течение трех дней, 23, 24 и 25 мая, возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая в части обмена, выполнены в полном объеме. Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса», – заявил Фомин.

    Фомин выразил благодарность властям Белоруссии за содействие и подчеркнул, что масштабный обмен пленными создаст условия для дальнейших переговоров по мирному урегулированию кризиса на Украине.

    В воскресенье, 25 мая, возвращены из плена 303 российских военных, взамен Киеву переданы 303 военнопленных ВСУ. Таким образом, в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей за три дня были обменяны 1000 российских и 1000 украинских военнопленных.

    Минобороны в субботу сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих в рамках обмена «1000 на 1000» с Киевом.

    В пятницу в результате обмена вернули 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области.

    Коментарии (14)
    25 мая 2025, 12:22 • Новости дня
    Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
    Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    В воскресенье 25 мая возвращены из плена 303 российских военных, взамен Киеву переданы 303 военнопленных ВСУ. Таким образом, в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей за три дня были обменяны 1000 российских и 1000 украинских военнопленных, сообщили в Минобороны России.

    Об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. По официальной информации, 25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 303 российских военнослужащих. В обмен российская сторона передала 303 украинских военнопленных.

    В ведомстве отметили, что российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Представители Минобороны заявили, что все вернувшиеся военнослужащие и гражданские лица в дальнейшем будут направлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в специализированных учреждениях Минобороны.

    По данным Минобороны, обмен пленными между Россией и Украиной с 23 по 25 мая прошел в соответствии с договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле.

    Минобороны в субботу сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих в рамках обмена «1000 на 1000» с Киевом.

    В пятницу в результате обмена вернули 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области.

    Коментарии (2)
    26 мая 2025, 03:58 • Новости дня
    Компанию Веры Брежневой ликвидировали в России в 2024 году
    Компанию Веры Брежневой ликвидировали в России в 2024 году
    @ Sebastien Fremont/Starfa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Веры Брежневой (Киперман) по производству одежды и аксессуаров, о закрытии которой сообщали в 2023 году, официально прекратила свое существование только в 2024 году, сообщают информационные агентства.

    Официальная ликвидация компании Брежневой произошла в 2024 году. Согласно сведениям, общество с ограниченной ответственностью «Майсизонс» было основана в 2017 году, доля певицы с украинским гражданством в уставном капитале компании составляла 49%, передает РИА «Новости».

    Как зафиксировано в данных ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в Санкт-Петербурге и занималась производством одежды и аксессуаров, а также работала в сфере отделки тканей, выпуска одежды из кожи, изделий из меха, белья, трикотажных носочно-чулочных изделий и косметической продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о том, что Брежнева лишилась последнего бизнеса на российской территории – бутика женской одежды Myseasons в Петербурге, СМИ сообщали в начале декабря 2023 года. После начала СВО Брежнева вместе уехала из России. В апреле 2025 года сообщалось, что гастрольный тур Брежневой по СНГ сопровождался низким спросом на билеты.

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    26 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России, сообщает Reuters.

    Глава американского государства выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «Мне это совершенно не нравится, – сказал глава американского государства. – Я весьма удивлен. Посмотрим, что мы будем делать».

    По словам президента США, он «не слышал» о сообщениях о том, что вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения масштабной атаки украинских БПЛА в ходе посещения Курской области 20 мая.

    «Возможно, это может быть причиной (удара по Украине)», – сказал президент США, повторив, что «не слышал» об этом.

    Он также отметил, что «давно знаком и всегда ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщил, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, а «вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки».

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог, комментируя российский массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, призвал к немедленному прекращению огня.

    Госсекретарь США Марко Рубио выступает за введение санкций против России. Президент СШАзаявлял, что не планирует вводить новые санкции против России после разговора с Владимиром Путиным.

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    26 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Стало известно о постоянных неполадках установок ЗРК Patriot Украины
    Стало известно о постоянных неполадках установок ЗРК Patriot Украины
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы ПВО Patriot, состоящие на вооружении ВСУ, работают не на полную мощность из-за регулярных повреждений и необходимости ремонта отдельных установок, пишет журнал Economist.

    Пусковые установки ЗРК Patriot, состоящие на вооружении ВСУ, постоянно сталкиваются с проблемами функционирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журнала Economist.

    Отмечается, что эти системы не работают в полной мере, так как часть установок регулярно получает повреждения и отправляется на ремонт. По информации издания, Киев располагает по меньшей мере восемью батареями Patriot, однако в любой момент некоторые из них могут быть выведены из строя или находиться на техническом обслуживании. Эксперты отмечают, что подобные системы, способные эффективно противостоять баллистическим ракетам, имеют очень немногие страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ признали слабость комплексов Patriot против российских баллистических ракет. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области. ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине.

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    25 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    Келлог призвал к немедленному прекращению огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо немедленно прекратить огонь на Украине, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

    «Прекратите огонь немедленно», – заявил Келлог в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), комментируя удары по Киеву. Он заявил, что удары якобы были «неизбирательными».

    Напомним, российский массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и БПЛА был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

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    25 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    В Венгрии обвинили лидеров ЕС в затягивании конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель партии ФИДЕС Тамаш Менцер резко раскритиковал действия Брюсселя по отношению к конфликту на Украине, назвав политику ЕС абсурдной.

    По его словам, лидеры Евросоюза намеренно затягивают конфликт на Украине, чтобы «спасти собственные задницы», передает ТАСС. Менцер добавил, что если на Украине наступит мир, европейским политикам придется отвечать за неудачные решения по санкциям и военной поддержке, а также уходить в отставку, чего они явно не хотят.

    Менцер считает абсурдным, что руководство ЕС игнорирует интересы своих государств ради Украины, которая не является членом сообщества. Он подчеркнул, что лидеры объединения рискуют судьбой 150 млрд евро, выделенных на поддержку Киева, и не желают нести политическую ответственность за свои решения.

    Представитель ФИДЕС также указал, что предложения Брюсселя о полном запрете на поставки российских энергоносителей продиктованы исключительно желанием поддержать Киев в противостоянии с Москвой.

    Менцер отметил, что такие меры идут вразрез с интересами Европы и Венгрии, ведь для энергетической безопасности и низких цен важно сохранять разнообразие источников и маршрутов поставок. По его словам, венгерская сторона не поддерживает исключение российского сырья из энергоснабжения Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сделали исключение для Венгрии из санкций против России. Венгрия заявила, что обеспечила защиту нефтепровода «Дружба» от санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить энергетические санкции против России.

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    26 мая 2025, 06:17 • Новости дня
    Премьер Саксонии предложил возобновить поставки газа по «Северным потокам»
    Премьер Саксонии предложил возобновить поставки газа по «Северным потокам»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки российского газа по «Северному потоку» и «Северному потоку-2» могут стать основой для возобновления переговоров по Украине и помочь стабилизации немецкой экономики, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

    «Северный поток – это возможная отправная точка для начала диалога с Россией. Недаром подобный вариант несколько месяцев назад активно обсуждался в кругу дипломатов в Брюсселе», – приводит слова Кречмера РИА «Новости» со ссылкой на Zeit.

    По его мнению, если бы Германия получала 20% газа из России, то это позволило бы предотвратить исход немецких компаний из страны, но не привело бы к зависимости от России.

    Премьер отметил отсутствие в Берлине готовности к смене энергетической стратегии, но предсказал, что при сохранении экономического курса Германия будет вынуждена вернуться к этому вопросу в ближайшие два года.

    Кречмер также выразил сомнения в том, что правительство Германии предпринимало достаточные усилия для начала переговоров с Россией по Украине. Он поставил под сомнение заявления о том, что Москва не желает разговаривать. «Пока мы говорим: «Мы ничего не хотим, мы не хотим поставок газа, мы только вводим новые санкции», – с нами и нет смысла разговаривать», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские и немецкие компании заявили о возможности возвращения Газпрома на европейский рынок газа. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность поддержать новые санкции Евросоюза против «Северного потока» для завершения внутренних дискуссий в стране по этому вопросу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке новых санкций против России, которые затрагивают энергетический и финансовый секторы, а также оба трубопровода «Северный поток».

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    25 мая 2025, 21:53 • Новости дня
    Билборды с молитвой за Зеленского появились на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В разных регионах Украины установили рекламные щиты с портретом Владимира Зеленского и надписью, призывающей поддержать его молитвой.

    На Украине начали устанавливаться билборды с изображением Владимира Зеленского и призывом поддержать его молитвой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Союз православных журналистов. Такие билборды уже появились, в частности, в селе Судилков Хмельницкой области, где плакат установлен в центре населенного пункта на Аллее Славы.

    На билборде размещено фото Зеленского, сердце в цветах украинского флага, а также надпись: «Сильная страна – когда ее лидера поддерживает молитва». СМИ отмечают, что срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года, а выборы президента отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

    Ранее Зеленский заявлял, что проведение выборов сейчас несвоевременно. Также Союз православных журналистов напомнил, что при вступлении в должность Зеленский призывал чиновников не развешивать свои портреты в кабинетах, объясняя это отказом от культа личности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, несмотря на публичные заявления о невозможности проведения выборов, начал их готовить.

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    25 мая 2025, 17:54 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне над Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице был отражен налет беспилотника, а на месте его падения работают экстренные службы.

    Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник, который пытался атаковать Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших или ущербе пока не сообщается.

    Ранее Собянин сообщил, что силы ПВО России уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.

    В воскресенье утром Собянин сообщил, что около трех часов ночи средства ПВО сбили на подступах к Москве еще четыре дрона. До этого средства ПВО сбили еще два дрона, направлявшихся к Москве.

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    «Битцевский маньяк» решил подать в суд на ФСИН

    За что США наказывают Евросоюз заградительными пошлинами

    Расстроенный несговорчивостью Брюсселя, Дональд Трамп пригрозил введением, по сути, заградительных пошлин на все европейские товары. Американский президент выдвинул целый список обвинений в адрес Евросоюза. Это и манипуляции с валютой, и торговые барьеры, и налоги, и несправедливые иски против американских компаний. Какие обвинения Трампа в адрес европейцев обоснованы, а какие нет? Подробности

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    Как Обама предотвратил войну между Россией и США

    Бывший президент США Джо Байден уже мертв как политик, а как человеку ему осталось максимум полтора года. По крайней мере, на это указывают врачи. Реальное состояние здоровья Байдена скрывалось и стало частью полноценного заговора. История грозила развиваться по худшему из возможных путей, пока в ситуацию не вмешался еще один экс-президент – Барак Обама. Подробности

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    Как лишить Украину производства беспилотников

    Российские силы нанесли массированный авиаудар по ключевым украинским площадкам производства дронов, в том числе – по заводу «Антонов» в Киеве. Местная ПВО не справилась с атакой, что привело к масштабным разрушениям и пожарам. Тем не менее Украина в короткие сроки собирает из зарубежных деталей тысячи БПЛА в кустарных мастерских. Как Россия может уничтожить беспилотную отрасль противника? Подробности

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    Белый дом поставил украинцев на одну доску с арабами

    Особое положение украинских беженцев на Западе, похоже, заканчивается. Главный пример в этом подают Соединенные Штаты – депортация из страны грозит более чем 200 тысячам украинских граждан. Но аукнуться для украинцев новая идея Дональда Трампа может далеко за пределами американского континента. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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