Памятник российскому биологу Мичурину снесли в Одессе

Tекст: Валерия Городецкая

Российский ученый Иван Мичурин известен как выдающийся биолог и естествоиспытатель, создавший более 350 высокоценных сортов косточковых плодовых и ягодных культур, передает ТАСС. Он вывел свыше 150 новых гибридных сортов яблонь, груш, вишен, слив и других растений.

Кампания по переименованию улиц и сносу памятников советским и российским деятелям на Украине началась в 2015 году в рамках «декоммунизации». С 2022 года борьба с напоминаниями о российской и советской истории усилилась.

В марте 2023 года был принят закон о «деколонизации» топонимов, обязывающий местные власти менять географические названия, связанные с Россией и советским периодом.

В мае прошлого года подростки повредили памятник Ивану Мичурину в Полтавской области.

В прошлом месяце власти подконтрольного Киеву Запорожья демонтировали монумент русскому композитору Михаилу Глинке.

Осенью 2024 года участники акции в Одессе накрыли пакетом бюст поэта Александра Пушкина.