Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Памятник российскому биологу Мичурину снесли в Одессе
Бюст основоположника научной селекции растений Ивана Мичурина, находившийся на территории Селекционно-генетического института, был демонтирован в Одессе.
Российский ученый Иван Мичурин известен как выдающийся биолог и естествоиспытатель, создавший более 350 высокоценных сортов косточковых плодовых и ягодных культур, передает ТАСС. Он вывел свыше 150 новых гибридных сортов яблонь, груш, вишен, слив и других растений.
Кампания по переименованию улиц и сносу памятников советским и российским деятелям на Украине началась в 2015 году в рамках «декоммунизации». С 2022 года борьба с напоминаниями о российской и советской истории усилилась.
В марте 2023 года был принят закон о «деколонизации» топонимов, обязывающий местные власти менять географические названия, связанные с Россией и советским периодом.
В мае прошлого года подростки повредили памятник Ивану Мичурину в Полтавской области.
В прошлом месяце власти подконтрольного Киеву Запорожья демонтировали монумент русскому композитору Михаилу Глинке.
Осенью 2024 года участники акции в Одессе накрыли пакетом бюст поэта Александра Пушкина.