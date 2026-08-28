Мурашко сообщил о рекордном конкурсе в российские медицинские вузы

Мурашко: Российские медвузы фиксируют рекордный наплыв абитуриентов

Tекст: Денис Тельманов

Повышенный спрос наблюдается как в высших учебных заведениях, так и в колледжах по всей стране, рассказал Мурашко, передает РИА «Новости».

Заявление прозвучало во время визита главы Минздрава на Камчатку. Совместно с губернатором края Владимиром Солодовым министр проинспектировал развитие местной системы здравоохранения и происходящие инфраструктурные изменения.

«Результат, – что дети практически ежегодно демонстрируют все более высокие баллы по ЕГЭ. В этом году они практически максимальными стали, потому что конкурс медицинский во все вузы, колледжи очень высокий», – подчеркнул Мурашко в беседе с журналистами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прием на медицинские специальности вышел на первое место по числу абитуриентов с максимальными баллами ЕГЭ.

В феврале текущего года Министерство здравоохранения определило минимальные пороги для поступления в профильные вузы.

Летом глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал масштабное пополнение отечественной медицины новыми кадрами.