Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Мурашко сообщил о рекордном конкурсе в российские медицинские вузы
Мурашко: Российские медвузы фиксируют рекордный наплыв абитуриентов
В этом году российские медицинские учебные заведения фиксируют рекордный наплыв абитуриентов, поступающих с максимальными баллами по результатам единого государственного экзамена, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Повышенный спрос наблюдается как в высших учебных заведениях, так и в колледжах по всей стране, рассказал Мурашко, передает РИА «Новости».
Заявление прозвучало во время визита главы Минздрава на Камчатку. Совместно с губернатором края Владимиром Солодовым министр проинспектировал развитие местной системы здравоохранения и происходящие инфраструктурные изменения.
«Результат, – что дети практически ежегодно демонстрируют все более высокие баллы по ЕГЭ. В этом году они практически максимальными стали, потому что конкурс медицинский во все вузы, колледжи очень высокий», – подчеркнул Мурашко в беседе с журналистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прием на медицинские специальности вышел на первое место по числу абитуриентов с максимальными баллами ЕГЭ.
В феврале текущего года Министерство здравоохранения определило минимальные пороги для поступления в профильные вузы.
Летом глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал масштабное пополнение отечественной медицины новыми кадрами.