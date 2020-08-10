Первая страна попросила у России вакцину от коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте в понедельник во время телеобращения к нации заявил о готовности получить от России вакцину против коронавируса.

«Мы принимаем предложение [России о предоставлении вакцины против коронавируса]. Я считаю, что созданная [Россией] вакцина действительно принесет пользу для человечества», – передает ТАСС его слова.

Дутерте также отметил, что обсудит с президентом Владимиром Путиным, сколько вакцины от коронавируса будет доставлено на Филиппины и как будут проводиться клинические испытания. Политик выразил уверенность, что Москва сможет предоставить ее бесплатно.

Ранее посол России на Филиппинах Игорь Ховаев заявил, что Москва готова поставлять в Манилу вакцину против коронавируса и инвестировать в ее местное производство, как только начнется массовое создание в России.

В случае договоренности Филиппины могли бы выбрать три варианта для сотрудничества по данному направлению: поставки вакцины, ее местное производство и проведение клинических испытаний.

По словам дипломата, производство вакцины на территории Филиппин является наиболее предпочтительным вариантом для Москвы. Это означает, что Россия готова объединить усилия с филиппинскими партнерами, осуществлять необходимые инвестиции и делиться технологиями.

Напомним, Россия объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и готова осенью начать широкую вакцинацию.

Разработкой вакцины занимаются во многих странах. Причем работа похожа на гонку. Кроме России, огромные усилия прилагают США, Китай и Евросоюз. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намеревался купить немецкую биофармацевтическую компанию CureVac, чтобы воспользоваться их эксклюзивными разработками и первым заполучить вакцину. В конце июля американская биотехнологическая компания Moderna начала финальный этап испытаний. Всего в мире над вакциной работают более 30 лабораторий.