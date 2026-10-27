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Москва предложила странам Аравийского полуострова помощь в восстановлении НПЗ
Алиханов сообщил о готовности России восстановить НПЗ на Аравийском полуострове
Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что Россия предложила государствам Аравийского полуострова помощь в восстановлении нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших в ходе ближневосточного кризиса.
Российская сторона выразила готовность оказать содействие государствам Аравийского полуострова в ремонте нефтеперерабатывающих предприятий, получивших повреждения на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
«Сейчас все глобальные партнерства испытывают проверку на прочность. И когда в ближневосточном кризисе были поражены нефтеперерабатывающие заводы – предложили коллегам на Аравийском полуострове помощь в их восстановлении», – сказал Алиханов в ходе конгресса «Русский инженер».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил об успешном внедрении отечественного комплекса гидроразрыва пласта.
Также первый вице-премьер Денис Мантуров поручил усилить меры по защите нефтеперерабатывающих мощностей.
Кроме того, власти Ливии обсудили с профильными компаниями из России перспективы совместного развития нефтеперерабатывающих заводов.