Москва предложила странам Аравийского полуострова помощь в восстановлении НПЗ

Алиханов сообщил о готовности России восстановить НПЗ на Аравийском полуострове

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская сторона выразила готовность оказать содействие государствам Аравийского полуострова в ремонте нефтеперерабатывающих предприятий, получивших повреждения на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«Сейчас все глобальные партнерства испытывают проверку на прочность. И когда в ближневосточном кризисе были поражены нефтеперерабатывающие заводы – предложили коллегам на Аравийском полуострове помощь в их восстановлении», – сказал Алиханов в ходе конгресса «Русский инженер».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил об успешном внедрении отечественного комплекса гидроразрыва пласта.

Также первый вице-премьер Денис Мантуров поручил усилить меры по защите нефтеперерабатывающих мощностей.

Кроме того, власти Ливии обсудили с профильными компаниями из России перспективы совместного развития нефтеперерабатывающих заводов.