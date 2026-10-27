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    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    27 октября 2026, 12:11 • Новости дня

    Самолет погранслужбы Польши заметили у морской границы России

    Самолет польской погранслужбы пролетел над Финским заливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет пограничной службы Польши совершил полет над Финским заливом недалеко от морской границы с Россией.

    Борт модели Let L-410UVP-E20 Turbolet вылетел с авиабазы эстонских ВВС Эмари утром во вторник. Он направился на северо-восток вдоль побережья Эстонии, передает РИА «Новости».

    Не долетев до российской морской границы, самолет развернулся на запад. Впоследствии он продолжил движение над нейтральными водами Финского залива.

    В последние годы Москва неоднократно обращала внимание на возросшую активность НАТО у своих западных рубежей. В альянсе это объясняют необходимостью сдерживания, однако Россия призывает Запад отказаться от милитаризации континента и перейти к равноправному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет пограничной службы Польши совершил полет над Финским заливом в непосредственной близости от морской границы России.

    В тот же день МИД выразил глубокую озабоченность заявлениями НАТО о желании превратить Балтийское море во «внутреннее море» альянса.

    26 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    МИД: Запад услышал сигнал Москвы об ответе на задержания судов

    МИД заявил о понимании Западом сигнала об ответе на задержания судов

    МИД: Запад услышал сигнал Москвы об ответе на задержания судов
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил, что западные страны услышали сигнал Москвы о готовности ответить на задержания судов в Мировом океане.

    Западные государства, несмотря на показную браваду, восприняли предупреждение российского руководства о возможных ответных мерах на задержания отечественных кораблей, передает РИА «Новости».

    «Предельно четко наш подход сформулирован президентом России Владимиром Путиным в ходе выступления перед военнослужащими Тихоокеанского флота 13 августа этого года», – напомнил Масленников.

    По словам дипломата, Москва оставляет за собой право применять ответные действия к судам тех государств, которые провозгласили своей политикой разбой и пиратство. Он подчеркнул, что ответные меры могут быть реализованы не только в местах инцидентов, но и в любых других акваториях по усмотрению российского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников назвал враждебными и провокационными действиями задержания судов странами Евросоюза в Балтийском море.

    В субботу МИД России заявил о принятии асимметричных ответных мер на задержание кораблей западными странами.

    В четверг российское дипломатическое ведомство сообщило об активном генерировании Западом деструктивных инициатив в сфере морского судоходства.

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    26 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Эксперт: Пять лет назад Запад допустил стратегический просчет в отношении России

    Политолог Нечаев: В октябре 2021 года Запад ошибся в расчетах на ослабление России

    Эксперт: Пять лет назад Запад допустил стратегический просчет в отношении России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия пять лет назад пыталась договориться с НАТО о гарантиях безопасности, однако альянс проигнорировал озабоченности Москвы и продолжил укреплять военно-политическое сотрудничество с Украиной. Это лишило дипломатическое урегулирование перспектив и усугубило противоречия, которые в итоге привели к началу СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Нечаев. Напомним, в октябре 2021 года НАТО создало условия для разрыва отношений с Россией.

    «Я хорошо помню события 2021 года. До начала СВО Россия не раз пыталась урегулировать противоречия дипломатическим путем, добиться договоренностей по вопросам безопасности и донести до западных партнеров простую мысль: дальнейшее расширение НАТО и превращение Украины в военно-политический плацдарм против Москвы создают прямые угрозы нашим национальным интересам», – сказал политолог Алексей Нечаев.

    Однако озабоченность России на Западе игнорировали, а предложения о гарантиях безопасности так и не привели к договоренностям. Особенно показательной в этом плане стала осень 2021 года. «Блок НАТО уже 6 октября объявил о высылке восьми российских дипломатов и сокращении нашего представительства в альянсе вдвое», – напоминает собеседник.

    Позже, 12-13 октября в Москву прилетела замгоссекретаря США Виктория Нуланд, обсуждавшая с российской стороной, в том числе, вопросы региональной безопасности и Донбасса. Однако уже 15 числа украинские силовики захватили Андрея Косяка – представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. На этом фоне Сергей Лавров объявил о приостановке работы российской миссии при НАТО.

    «Параллельно развивалось военно-техническое освоение Украины Западом. В октябре стало известно о поставках британских ракет Brimstone, а 26 октября ВСУ впервые применили в Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2. Обострялась и ситуация на линии соприкосновения. Даже телефонный разговор Владимира Путина с британским премьером Борисом Джонсоном 25 октября не сумел изменить общей тенденции», – добавил он.

    По мнению эксперта, каждый из перечисленных эпизодов можно рассматривать отдельно, но именно в совокупности они показывают, в какой обстановке Россия пыталась добиться договоренностей с НАТО. «Запад видел, что Москва восстанавливает суверенитет, укрепляет свои позиции и, соответственно, все меньше готова мириться с навязыванием внешних условий», – уточняет собеседник.

    «И вместо поиска устойчивого компромисса Запад сделал ставку на Украину как инструмент стратегического давления на Москву. Расчет заключался в том, чтобы устроить геополитический взрыв у российских границ, втянуть страну в масштабный конфликт, истощить ее ресурсы и отбросить назад. Однако эти расчеты оказались ложными, поскольку Москва была готова отстаивать национальные интересы не только дипломатическими средствами, но и силой. По сути, именно тогда, в октябре 2021 года, Запад просчитался», – пояснил он.

    В этом смысле решение о начале СВО стало следствием исчерпания прежних возможностей урегулирования, но одновременно позволило России не допустить дальнейшего игнорирования своих интересов. «Спустя годы мы видим, как сами Штаты начинают обсуждать с Москвой параметры будущего баланса сил, все чаще обращаясь к языку переговоров вместо ультиматумов и угроз. Это не означает, что противоречия исчезли. Но за эти годы стране, в том числе президенту Путину, удалось убедить США говорить на равных и смириться с интересами России на Украине», – заключил Нечаев.

    Напомним, Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не желала воевать ни с Украиной, ни с Западом. На недавнем заседании дискуссионного клуба «Валдай» он еще раз подчеркнул, что именно решения НАТО стали причиной столь драматических событий. «Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией», – акцентировал глава государства.

    «Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный по сути режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу», – продолжил он.

    Таким образом, по мнению президента, Россию поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена защитить себя с оружием в руках. «И вообще, не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России. Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы, во всяком случае, не забываем», – заключил Путин.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    24 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    МИД: Диалог с НАТО невозможен без отказа альянса от антироссийского курса

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Наталья Фуженкова заявила, что попытки возродить диалог с НАТО обречены на провал до отказа альянса от политики сдерживания Москвы.

    Диалог между Москвой и Североатлантическим альянсом в сфере мер укрепления доверия и безопасности невозможен без отказа западных стран от текущего антироссийского курса. Об этом Наталья Фуженкова сообщила на тематической дискуссии в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, текст ее выступления опубликован на сайте МИД России.

    «Однако до тех пор, пока НАТО не откажется на деле от политики «сдерживания» России, попытки реанимировать какой-либо диалог в этой сфере предсказуемо потерпят фиаско», – подчеркнула Фуженкова.

    Дипломат добавила, что Москва готова к конструктивной работе при условии соблюдения Западом принципов равноправия и уважения законных потребностей России в сфере военной безопасности. По ее словам, общемировая тенденция к деградации обстановки продолжает усиливаться.

    Европа фактически готовится к полномасштабной войне с Россией на рубеже 2030 года, предупредила Фуженкова. Она отметила, что западные доктрины официально закрепили за Москвой статус врага, а специалисты НАТО уже помогают наносить удары вглубь российской территории и планировать покушения на видных военных и политических деятелей.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о получении свидетельств системной подготовки Европы к войне.

    В четверг президент Владимир Путин назвал «политической шизофренией» заявления Запада о подготовке к конфликту с Россией.

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    25 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Военный самолет Словакии дважды за день пролетел у Калининградской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Тактический военно-транспортный борт Alenia C-27J Spartan, принадлежащий Военно-воздушным силам Словакии, совершил уже второй за сутки полет неподалеку от границ Калининградской области.

    Воздушное судно вылетело из литовского города Шяуляй и направилось на юг. Примерно в 13:57 мск самолет находился на границе Литвы с Польшей в 150 км от российского региона, передает РИА «Новости».

    Конечным пунктом назначения словацкого самолета является международный аэропорт имени Галилео Галилея итальянского города Пиза. Утром в воскресенье этот же борт уже пролетал недалеко от границы Польши с Калининградской областью.

    В последние годы российские власти неоднократно выражали обеспокоенность из-за наращивания сил НАТО в Европе и беспрецедентной активности альянса у западных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет Военно-воздушных сил Швеции Gulfstream S102B Korpen начал проводить радиолокационную разведку над польской территорией рядом с границей Калининградской области.

    В четверг самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry Североатлантического альянса совершил полет в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В прошлом месяце самолет-разведчик НАТО Saab 340B ISR совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей России и Белоруссии.

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    26 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Грызлов заявил о росте угроз у западных границ Союзного государства

    Грызлов заявил об усилении угроз западным границам России и Белоруссии

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил о нарастании угроз общим западным границам Союзного государства из-за многолетней политики США и их союзников.

    «Угрозы нашим общим западным границам растут. Мы видим последствия политики, которую США и их союзники проводили десятилетиями: расширение НАТО на восток, наращивание военного присутствия у наших границ, разрушение договоренностей в области контроля над вооружениями», – заявил Грызлов в интервью журналу «Национальная оборона», фрагменты которого приводит РИА «Новости».

    По словам посла, Россия неоднократно предупреждала западные страны о последствиях игнорирования законных интересов других государств.

    «К сожалению, наши аргументы не были услышаны», – сказал Грызлов.

    Он пояснил, что размещенное в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, в том числе ракетные комплексы «Орешник», необходимо и соразмерно растущей угрозе рубежам.

    «Западу следует понимать: Россия и Беларусь готовы отразить любую угрозу, каким бы ни был ее характер и масштаб», – добавил российский дипломат.

    Он считает важным донести эту мысль, так как именно западные лидеры твердят о том, что к 2030 году европейцы должны быть готовы к войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об особой опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства. Днем ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков выразил обеспокоенность увеличением контингента альянса у западных рубежей.

    В августе замглавы МИД Михаил Галузин предупредил о совместном реагировании Москвы и Минска на возможные агрессивные действия Запада против Белоруссии.

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    26 октября 2026, 06:22 • Новости дня
    МИД выразил озабоченность планами НАТО сделать Балтику внутренним морем

    Глава департамента МИД Масленников: НАТО хочет сделать Балтику внутренним морем

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления НАТО о желании превратить Балтийское море во «внутреннее море» альянса вызывают глубокую озабоченность, сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    После вступления в НАТО Финляндии и Швеции ряд западных политиков стал заявлять, что Балтийское море превратилось во «внутреннее море НАТО», передает РИА «Новости».

    «Ситуация в Балтийском море вызывает у нас глубокую озабоченность… НАТО давно говорит о своем желании сделать Балтику «внутренним морем» альянса», – сказал Масленников.

    Он добавил, что в усилиях по милитаризации Балтийского региона от НАТО не отстает и Евросоюз, который, по его словам, своими действиями дополнительно усложняет обстановку в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о целенаправленном разрушении НАТО и ЕС статуса Балтийского моря как безопасной транспортной артерии.

    Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море схемы ограничения судоходства против неугодных государств.

    В апреле замглавы МИД России Александр Грушко назвал целью операции НАТО «Балтийский часовой» ограничение российских грузоперевозок и контроль над международными транспортными маршрутами.

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    26 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Литва решила расширить авиабазу для ротации 750 военных НАТО

    Delfi: На литовской авиабазе Шяуляй разместят до 750 военных НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Литвы планируют расширить авиабазу ВВС страны в Шяуляй, чтобы разместить на ней на ротационной основе до 750 военнослужащих Североатлантического альянса.

    Авиационную базу военно-воздушных сил Литвы в городе Шяуляй ждет расширение, после которого там смогут нести службу на ротационной основе от 500 до 750 солдат Североатлантического альянса, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал DELFI.

    Ежегодная экономическая выгода для республики от присутствия 200 иностранных военнослужащих оценивается литовским министерством обороны примерно в 24,6 млн евро. В случае увеличения контингента до 500 человек этот показатель может возрасти до 65,5 млн евро в год. По подсчетам ведомства, каждый солдат НАТО ежемесячно тратит в Литве около 2–2,3 тыс. евро. Больше половины этих средств уходит на оплату жилья и питания, а оставшиеся деньги распределяются на досуг, транспорт и топливо.

    «Инвестиции в эту инфраструктуру укрепляют оборону Литвы и одновременно приносят ощутимую пользу нашей экономике», – заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентный рост активности сил альянса у западных рубежей России. Руководство НАТО оправдывает расширение своего военного присутствия необходимостью «сдерживания», что неоднократно вызывало серьезную обеспокоенность российских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил о готовности страны оплатить расходы по размещению постоянной военной базы США.

    Кроме того, министерство обороны республики сообщило о строительстве лагеря для солдат НАТО на полигоне Руднинкай.

    Также президент Литвы Гитанас Науседа предупредил о возможности раскола альянса из-за разногласий вокруг увеличения расходов на оборону.

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    27 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    МИД констатировал рост военной активности НАТО в Балтийском море

    МИД: НАТО ежедневно наращивает военную активность в Балтийском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Североатлантический альянс ежедневно наращивает военную активность в Балтийском море и проводит череду учений, сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    «День ото дня наращивает свою военную активность, в том числе в рамках операции «Балтийский часовой» и непрекращающейся череды учений альянса и его стран-членов в регионе», – заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников РИА «Новости».

    Дипломат напомнил о давних заявлениях Североатлантического альянса относительно желания превратить Балтийское море во «внутреннее море» военного блока.

    Масленников добавил, что Евросоюз не отстает от усилий НАТО по милитаризации региона, всячески усложняя ситуацию на Балтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 3 тыс. военных многонациональной бригады НАТО 26 октября приступили к маневрам вблизи российских рубежей в Латвии.

    Масленников тогда же сообщил о глубокой озабоченности Москвы заявлениями НАТО о желании превратить Балтийское море во внутреннее море альянса. До этого дипломат заявил о нагнетании обстановки Западом путем принятия декларации о безопасности на Балтике.

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    26 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Финские ВВС анонсировали полеты истребителей у границы с Россией

    ВВС Финляндии объявили об учениях истребителей у границы с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-воздушные силы Финляндии в начале ноября проведут серию тренировочных полетов истребителей F/A-18 Hornet недалеко от рубежей России.

    Карельское авиационное крыло с 2 по 5 ноября организует учения по отработке полетов Vilkku 26 с авиабазы Риссала, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение финских ВВС.

    В маневрах задействуют истребители F/A-18 Hornet, точное количество которых не уточняется. Тренировки пройдут в районе между городами Куопио, Оулу и Куусамо вблизи российской границы.

    Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил об интенсификации тренировочной активности финских вооруженных сил на территории страны и за рубежом. Он отметил увеличение масштабов маневров в непосредственной близости от границы, подчеркнув, что Москва будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Хельсинки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сухопутные силы Финляндии анонсировали проведение восьми совместных с НАТО военных учений вблизи российской границы.

    Ранее Совет безопасности России сообщил о планах финских военно-морских сил организовать масштабные маневры.

    В апреле в Финляндии стартовали тренировки военно-воздушных сил с участием истребителей F/A-18 Hornet.

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    27 октября 2026, 04:15 • Новости дня
    Бордюжа рассказал об упущенных НАТО возможностях наладить контакт с ОДКБ

    Бордюжа: Попытки ОДКБ установить рабочие контакты с НАТО провалились

    Tекст: Катерина Туманова

    НАТО неоднократно игнорировало попытки Организации Договора о коллективной безопасности наладить рабочие контакты, заявил бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа.

    «Я никогда не участвовал и не слышал о каких-либо переговорах о вступлении России в НАТО. Были разговоры относительно взаимодействий, это обсуждалось, проводились переговоры. Даже в рамках ОДКБ была выработана позиция по организации взаимодействия с НАТО, был принят консенсусным решением документ «О принципах взаимоотношений ОДКБ с НАТО», – сказал он РИА «Новости».

    В документе были определены направления, по которым ОДКБ была заинтересована взаимодействовать со структурами НАТО. По словам Бордюжи, попытки установить контакт провалились, так как НАТО не предпринимало шагов для ответа на предложения.

    В качестве примера он привел ситуацию с генсеком НАТО в 2009-2014 годах Андерсом Фогом Расмуссеном, который включил в черновик доклада раздел о взаимодействии с ОДКБ.

    «Но как только узнали американцы, надавали ему по шапке, этот раздел из доклада был изъят, на этом все было закончено. Все осталось так, как есть», – добавил Бордюжа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что Запад использует страны Балтии для осуществления провокаций. Действующий генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявлял об обеспокоенности в связи с увеличением количества военных стран НАТО у западных границ.

    В сентябре он сообщил о целесообразности восстановления взаимодействия ОДКБ с ОБСЕ и НАТО.

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    26 октября 2026, 06:32 • Новости дня
    Грушко заявил о востребованности канала экстренной связи России и НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Канал экстренной связи между Москвой и НАТО остается востребованным на фоне нынешнего состояния отношений, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    «Если эффективность определяется потребностью таких каналов, то с учетом нынешнего состояния дел в отношениях России с НАТО – не по нашей вине – то вы сами можете догадаться, какая востребованность», – заявил Грушко.

    Дипломат пояснил на полях Веронского Евразийского экономического форума, что этот канал продолжает действовать и используется по мере необходимости, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грушко заявил, что Москва и НАТО при необходимости используют канал экстренной связи.

    Летом Грушко заявил о растущем риске военного столкновения России и НАТО.

    В феврале глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости иметь прямой канал связи с Россией для европейцев, не зависящий от посредников.

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    26 октября 2026, 12:44 • Новости дня
    Самолет погранслужбы Польши пролетел у морской границы России

    Польский самолет L-410 пролетел над Финским заливом у границы России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет пограничной службы Польши совершил полет над Финским заливом в непосредственной близости от морской границы России.

    Самолет польской пограничной службы пролетел над Финским заливом близ морской границы России, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

    Борт Let L-410UVP-E20 Turbolet вылетел с базы ВВС Эмари в Эстонии около 11:12 мск и направился на северо-восток. У морской границы России самолет резко повернул на север, прошел вдоль нее, а затем взял курс на запад в направлении города вылета. Конечный пункт назначения борта остается неизвестным.

    В последние годы фиксируется беспрецедентная активность сил НАТО у западных рубежей. В МИД России неоднократно подчеркивали готовность Москвы к равноправному диалогу с альянсом при условии отказа Запада от милитаризации европейского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД России сообщил о глубокой озабоченности планами НАТО превратить Балтийское море во внутреннее море альянса.

    Ранее шведский военный самолет начал радиолокационную разведку над территорией Финляндии рядом с российскими границами.

    Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о достаточном разведывательном потенциале российских спецслужб и Минобороны для контроля ситуации на границах государства.

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    26 октября 2026, 11:31 • Новости дня
    В Латвии у границ с Россией начались учения бригады НАТО

    В Латвии стартовали учения НАТО с участием трех тысяч военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Около трех тысяч военных многонациональной бригады Североатлантического альянса приступили к маневрам Resolute Reforger 2026, которые проходят в том числе вблизи российских рубежей.

    В Латвии стартовали военные учения Resolute Reforger 2026, которые затронут территории граничащих с Россией Алуксненского и Балвского краев, передает ТАСС со ссылкой на агентство LETA.

    В маневрах, которые станут крупнейшими за всю историю многонациональной бригады НАТО, задействуют 1000 единиц военной техники. Военнослужащие отработают задачи по развертыванию, снабжению, управлению, обеспечению связи и сотрудничеству с латвийскими вооруженными силами. Мероприятия продлятся до 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков заявил об обеспокоенности в связи с увеличением количества военных стран НАТО у западных границ.

    Во вторник сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести до конца года совместные с Североатлантическим альянсом военные учения вблизи российских рубежей.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о шагах Москвы для защиты Калининградской области в ответ на призывы НАТО усилить военную активность у границ региона.

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    27 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Французский полковник в отставке назвал НАТО врагом европейской идентичности

    Французский полковник в отставке Огар назвал НАТО врагом европейской идентичности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление государственности и экономики Франции требует выхода страны из-под влияния ЕС и НАТО, заявил полковник французской армии в отставке Жак Огар.

    «Масштабная реконструкция страны не может быть начата без восстановления полного и всецелого суверенитета Франции перед лицом наднациональных, антидемократических структур, являющихся врагами идентичности европейских наций, таких как ЕС и НАТО», – заявил Огар.

    По его словам, масштабное восстановление экономики и государственных институтов Франции невозможно без освобождения от влияния наднациональных структур, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил о неспособности Евросоюза самостоятельно гарантировать коллективную безопасность.

    Тогда идею создания единой армии ЕС в Североатлантическом альянсе назвали политически несостоятельной.

    Кроме того, в Европе выразили тревогу по поводу угрозы выхода США из НАТО.

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    27 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Шведский военный самолет провел разведку вдоль границы России с Финляндией

    Шведский самолет-разведчик совершил полет вдоль границы России с Финляндией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет Военно-воздушных сил Швеции совершил радиолокационный разведывательный полет вдоль северного участка границы России с Финляндией.

    Борт Gulfstream S102B Korpen начал разведку у российских рубежей, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно вылетело с авиабазы около Линчепинга в 9:43 мск и направилось на северо-восток. Достигнув севера Финляндии, самолет приступил к полетам вдоль российской границы. В 12:18 мск борт зашел на третью петлю, удерживая северный курс.

    Шведские самолеты регулярно проводят разведку у западных границ России, а также над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО на этом направлении и неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство иностранных дел России сообщило о ежедневном наращивании военной активности Североатлантического альянса в Балтийском море.

    В субботу шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen выполнил радиолокационную разведку над территорией Финляндии.

    В пятницу борт Военно-воздушных сил Швеции осуществил полет рядом с границей Калининградской области.

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