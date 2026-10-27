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США потребовали от Евросоюза разъяснений из-за выделения кредита Airbus
США потребовали от Евросоюза объяснить выдачу Airbus кредита на 3 млрд евро
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон требует от Евросоюза разъяснений в связи с выделением авиастроительной компании Airbus кредита на 3 млрд евро.
По мнению американских властей, финансирование европейского авиастроительного гиганта создает угрозу двусторонней торговле, передает ТАСС.
«Европейский инвестиционный банк предоставил Airbus крупнейший в истории кредит для поддержки проектов Airbus во Франции, Германии и Испании. Несмотря на направленные запросы, офис представителя США на торговых переговорах до сих пор не располагает подробной информацией об этом кредите. Эта ситуация вносит существенную неопределенность в трансатлантическую торговлю в аэрокосмическом секторе. Важно как можно скорее разрешить эту ситуацию», – отметил Грир в своем заявлении.
По его словам, данный кредит потенциально нарушает условия соглашения, в рамках которого было приостановлено действие американских пошлин на ряд европейских товаров.
Европейский инвестиционный банк сообщил о выделении Airbus кредита на 3 млрд евро в конце июня. В связи с этим американская корпорация Boeing попросила администрацию США оказать давление на руководство Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американский торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что стремление Британии ориентироваться на Евросоюз мешает расширению торговых связей с США.