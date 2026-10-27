США потребовали от Евросоюза разъяснений из-за выделения кредита Airbus

США потребовали от Евросоюза объяснить выдачу Airbus кредита на 3 млрд евро

Tекст: Мария Иванова

По мнению американских властей, финансирование европейского авиастроительного гиганта создает угрозу двусторонней торговле, передает ТАСС.

«Европейский инвестиционный банк предоставил Airbus крупнейший в истории кредит для поддержки проектов Airbus во Франции, Германии и Испании. Несмотря на направленные запросы, офис представителя США на торговых переговорах до сих пор не располагает подробной информацией об этом кредите. Эта ситуация вносит существенную неопределенность в трансатлантическую торговлю в аэрокосмическом секторе. Важно как можно скорее разрешить эту ситуацию», – отметил Грир в своем заявлении.

По его словам, данный кредит потенциально нарушает условия соглашения, в рамках которого было приостановлено действие американских пошлин на ряд европейских товаров.

Европейский инвестиционный банк сообщил о выделении Airbus кредита на 3 млрд евро в конце июня. В связи с этим американская корпорация Boeing попросила администрацию США оказать давление на руководство Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американский торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что стремление Британии ориентироваться на Евросоюз мешает расширению торговых связей с США.