  • Новость часаСеул отозвал восемь дипломатов с Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власти Италии испугались одного генерала
    Армянский губернатор возмутил дипломатов словами об «иванах»
    Бренд Aurus приступил к созданию авиационного и судостроительного направлений
    «Жизнь после боя»: Как холостяку-ветерану в военкомате встретить любовь
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара
    Объявлен режим тишины для гуманитарной операции в Алешках
    Победители выборов в Сербии отказались вводить санкции против России
    Демократы США пригрозили импортерам российского дизеля
    МИД: Европа требует от Москвы капитуляции
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    27 октября 2026, 11:10 • Новости дня

    США потребовали от Евросоюза разъяснений из-за выделения кредита Airbus

    США потребовали от Евросоюза объяснить выдачу Airbus кредита на 3 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон требует от Евросоюза разъяснений в связи с выделением авиастроительной компании Airbus кредита на 3 млрд евро.

    По мнению американских властей, финансирование европейского авиастроительного гиганта создает угрозу двусторонней торговле, передает ТАСС.

    «Европейский инвестиционный банк предоставил Airbus крупнейший в истории кредит для поддержки проектов Airbus во Франции, Германии и Испании. Несмотря на направленные запросы, офис представителя США на торговых переговорах до сих пор не располагает подробной информацией об этом кредите. Эта ситуация вносит существенную неопределенность в трансатлантическую торговлю в аэрокосмическом секторе. Важно как можно скорее разрешить эту ситуацию», – отметил Грир в своем заявлении.

    По его словам, данный кредит потенциально нарушает условия соглашения, в рамках которого было приостановлено действие американских пошлин на ряд европейских товаров.

    Европейский инвестиционный банк сообщил о выделении Airbus кредита на 3 млрд евро в конце июня. В связи с этим американская корпорация Boeing попросила администрацию США оказать давление на руководство Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американский торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что стремление Британии ориентироваться на Евросоюз мешает расширению торговых связей с США.

    26 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Reuters: Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
    @ REUTERS/Tomas Bravo

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов, пишут СМИ.

    Движение собирается аннулировать весь экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, пишет Reuters. При этом речь в том числе о продаже западным посредникам, которые передают оружие Украине.

    В материале также отмечается, что движение «Студенческий список» считает Косово неотъемлемой частью Сербии и стремится предотвратить отток сербского населения из северной части региона. При этом позиция по Косово противоречит требованиям ЕС, который настаивает на нормализации отношений с Приштиной для вступления в союз.

    В отношениях с Россией новым властям придется балансировать между энергетической зависимостью и внешнеполитическими связями. При этом «Студенческий список» заявлял, что не планирует вводить санкции против Москвы.

    Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Саломе Самадашвили назвала поражение Александра Вучича очень хорошим рассветом.

    В воскресенье протестующие напали на мать бывшего президента Сербии Ангелину Вучич.

    Комментарии (7)
    26 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Фальков: Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва и Братислава договорились активизировать деятельность рабочих групп и возобновить культурный обмен, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран открылось в Москве в понедельник.

    Ранее Фальков заявил о сохранении сотрудничества со Словакией в ряде ключевых сфер. Россия выразила заинтересованность в расширении кооперации с республикой в области энергетики.

    Комментарии (5)
    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины

    Каллас заявила о «жестокой зиме» для Украины

    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас и министры обороны стран Европы заявили о необходимости продолжать поддержку Киева, которому предстоит суровая зима в ожидании неблизкого мира.

    Высшие министры обороны Европы и представители ЕС заявили, что Украине предстоит пережить трудные месяцы, настаивая на том, что они должны продолжать поддерживать Киев, несмотря на предложение США начать переговоры с Россией, пишет Politico.

    «Новый дипломатический импульс налицо, но также ясно, что действия [президента России Владимира] Путина говорят о другом», – заявила Каллас на пресс-конференции в Париже по итогам встречи министров обороны Франции, Британии, Германии, Польши и Италии.

    По ее словам, Киев ожидает «жестокая зима», а «надежды на скорый мир нет».

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил отсутствие результатов у желающих вести переговоры с Москвой. Британский представитель Уэс Стритинг призвал осознавать исходящую от России угрозу.

    Встреча европейских министров прошла на фоне усилий Вашингтона по организации урегулирования на Украине. На прошлой неделе спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении предложить прямой диалог между лидерами России, США и Украины для достижения прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие для переговорщика от ЕС. Замглавы МИД Александр Грушко указал на фактическое самоисключение Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвигаемых условий.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил об отказе Евросоюза мешать мирным инициативам США по украинскому кризису.

    Комментарии (3)
    26 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Доверие европейцев к США как главному союзнику резко снизилось

    Большинство европейцев потеряли доверие к США как надежному партнеру

    Доверие европейцев к США как главному союзнику резко снизилось
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Доверие граждан стран Евросоюза к США как надежному партнеру значительно упало, а большинство европейцев выступают за стратегическую независимость ЕС на международной арене.

    Согласно исследованию Фонда Бертельсмана, 58% жителей Евросоюза больше не считают Вашингтон надежным союзником. При этом 73% опрошенных уверены, что ЕС должен придерживаться собственного курса во внешней политике, что на 10 процентных пунктов больше по сравнению с 2024 годом, передает Bertelsmann Stiftung.

    Несмотря на то, что США остаются важнейшим партнером для ЕС (31%), этот показатель упал на 20 процентных пунктов за два года. Аналитики связывают это с последствиями президентства Трампа, поляризацией в США и ростом геополитической напряженности.

    Желание дистанцироваться от Вашингтона не ведет к сближению с Китаем – большинство европейцев выступают за снижение экономической зависимости от Пекина. Вместо этого граждане ЕС отдают приоритет укреплению связей с Великобританией и Канадой. Поддержка НАТО остается высокой – 63% респондентов считают альянс основой своей безопасности.

    «Данные указывают на глубокий, структурный раскол в трансатлантических отношениях», – отметил эксперт Флориан Коммер. По словам эксперта Брэндона Борна, для ЕС жизненно важно углублять связи с Лондоном и Оттавой на фоне ненадежности внешней политики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле уровень доверия жителей Европы к Европейскому союзу достиг рекордных показателей на фоне растущего пессимизма по поводу ситуации в мире.

    В марте опрос показал снижение доверия к Соединенным Штатам в кризисной ситуации среди жителей Франции, Германии, Британии и Канады.

    Европейские политики и дипломаты признали утрату доверия к американской администрации после серии жестких заявлений и действий.

    Комментарии (6)
    26 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз

    Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на то, что королевство сможет вернуться в состав Европейского союза еще при его жизни, хотя и не намерен форсировать этот процесс.

    Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.

    Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.

    По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.

    Комментарии (2)
    26 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    В Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев

    Politico: В ФРГ возмутились отказом ряда стран кредитовать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз рассчитывает до конца года согласовать новый пакет финансовой поддержки Украины на сумму около 45 млрд евро, несмотря на сопротивление ряда стран-участниц объединения.

    Лидеры стран Евросоюза планируют до конца текущего года достичь соглашения по очередному пакету мер поддержки киевских властей на сумму около 45 млрд евро, пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников ЕС.

    При этом крупнейшие сторонники Украины в Евросоюзе предупредили о готовности заблокировать требования так называемой группы «друзей сплочения» (Friends of Cohesion), призывающей увеличить бюджет ЕС, если некоторые из входящих в нее стран не проявят солидарности с Киевом.

    «Как можно всерьез полагать, что наши налогоплательщики захотят выделить хоть еще один евро в рамках фондов сплочения тем, кто отказывается участвовать в защите от величайшей угрозы для нашей общей безопасности?» – заявил газете немецкий дипломат.

    Государства, ранее отказавшиеся от участия в последнем крупном кредитном соглашении для Украины на 90 млрд евро, сигнализируют о намерении вновь отклонить инициативу. На заседании Европейского совета в этом месяце лидеры Чехии и Словакии заявили о нежелании участвовать в кредитовании. Ожидается, что Венгрия также откажется от участия в новом пакете помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза запланировали согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на внеочередном саммите. В руководство ЕС 21 октября подготовило план убеждения Канады и Британии увеличить финансовую поддержку Киева.

    До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался выступать гарантом по многомиллиардному европейскому кредиту для Украины.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Еврокомиссар Йоргенсен исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не отменит запрет на поставки газа из России, вступающий в силу с ноября 2027 года, даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не планирует отказываться от полного эмбарго на импорт российского энергоносителя, передает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание 444.hu. По его мнению, возвращение к закупкам российского топлива стало бы ошибкой.

    «Я бы определенно не доверял России. Даже если бы завтра наступил мир, на что мы все надеемся», – заявил еврокомиссар.

    Заявление представителя Еврокомиссии стало реакцией на недавние слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ранее глава венгерского правительства допустил, что после завершения конфликта страны Европы могут вернуться к использованию российского газа из-за его более низкой стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Итальянское издание констатировало отстранение Европы от переговоров по Украине

    L'Antidiplomatico: Европе придется выпрашивать место на переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Европе придется выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

    «Гораздо более неудобный вопрос состоит в том, как получилось, что одному из крупнейших экономических и политических союзов приходится выпрашивать у других себе место за столом переговоров, где будут обсуждать исход конфликта, который напрямую затрагивает европейскую безопасность?» – приводит текст публикации РИА «Новости».

    По мнению обозревателя, поиск кандидатов на ведение переговоров с Москвой указывает на политический кризис в Европе. Ранее ЕС не собирался поддерживать с Россией нормальные отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье замглавы МИД России Александр Грушко заявил о самоисключении ЕС из возможных переговоров с Москвой.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза.

    В субботу СМИ передали информацию о планах Евросоюза подключиться к переговорам России и США по Украине.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Словения пригрозила заблокировать евроинтеграцию Сербии из-за секретных архивов

    Премьер Словении Янша пообещал заблокировать вступление Сербии в ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Любляна будет препятствовать вступлению Сербии в Евросоюз, пока Белград не передаст ей документы югославских спецслужб, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.

    «Мы приветствуем любое возможное решение новых властей Сербии ускорить переговоры о вступлении в ЕС. Однако мы не дадим согласия на какой-либо прогресс, пока Сербия не передаст Словении все архивы Управления государственной безопасности и других спецслужб бывшей Югославии, относящиеся к Словении», – цитирует сообщение словенского премьера в соцсетях ТАСС.

    Ранее еврокомиссар по расширению Марта Кос сообщила, что дверь в ЕС для Сербии открыта. Янша неоднократно заявлял, что Кос сотрудничала с югославскими спецслужбами, а подтверждающие это документы хранятся в архивах в Белграде, в связи с чем политик призывал к отставке еврокомиссара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший президент Сербии Александр Вучич выразил мнение об отдаленной перспективе принятия Сербии в Евросоюз из-за отказа вводить антироссийские санкции.

    На прошлой неделе председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович назвал абсолютно недопустимым присоединение Белграда к Евросоюзу.

    В начале месяца Александр Вучич сообщил о требовании Брюсселя к Сербии ввести рестрикции против России на этапе переговоров о членстве.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Лавров провел переговоры с главой МИД Словакии

    МИД: Лавров обсудил с Бланаром Украину и кризис в отношениях России и ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве со словацким коллегой Юраем Бланаром и обсудил с ним развитие двусторонних связей, кризис на Украине и ситуацию в отношениях между Россией и Евросоюзом, сообщил МИД.

    Стороны обсудили вопросы политического диалога, а также сотрудничество в торговой, экономической, культурной и военно-мемориальной сферах, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Бланар прибыл в Москву для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве открылось заседание российско-словацкой межправкомиссии. Бланар выступил за сохранение диалога со страной и против создания нового «железного занавеса».

    В воскресенье правительственная делегация Словакии прибыла в российскую столицу.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    Генсек ФСЭГ предрек удвоение объемов мировой торговли СПГ к 2055 году

    Генсек ФСЭГ спрогнозировал рост доли СПГ в мировой торговле до 65%

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила заявил, что к 2055 году объемы экспорта сжиженного природного газа вырастут более чем вдвое и займут 65% в мировой торговле.

    Общий объем международной торговли газом к 2055 году увеличится на 46% и достигнет 1,767 трлн кубометров, передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что объем международной торговли газом вырастет на 46% – с 1,211 трлн кубометров в 2024 году до 1,767 трлн кубометров в 2055 году. Лидером этого роста станет СПГ: его объемы, как прогнозируется, увеличатся более чем вдвое – до 837 млн тонн, а доля в международной торговле газом вырастет с 46% до 65%», – сказал Мшелбила в преддверии восьмого саммита ФСЭГ.

    Трубопроводный газ и СПГ будут дополнять друг друга, поскольку трубопроводы остаются экономически эффективными для крупных поставок в рамках долгосрочных контрактов, а сжиженный газ обеспечивает гибкость и выход на новые рынки.

    По прогнозам генерального секретаря, экспорт трубопроводного газа постепенно восстановится после спада в период до 2035 года, а итоговый баланс способов транспортировки определится географическими факторами, себестоимостью и безопасностью поставок.

    Восьмой саммит глав государств и правительств стран – участниц ФСЭГ состоится 27 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке множества двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита ФСЭГ.

    Генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила назвал серьезным вызовом для Европы предстоящую зиму с заполненными менее чем на 80% газовыми хранилищами.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Совет ЕС выделил Киеву почти 5 млрд евро на военные нужды

    Совет ЕС: Украина получит 4,9 млрд евро из Европейского фонда мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет Европейского союза принял пакет из восьми решений о предоставлении Киеву 4,9 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF), о чем сообщается на его сайте.

    «Сегодня Совет принял восемь решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ). Эти решения предусматривают частичное возмещение через ЕФМ военной помощи, уже предоставленной государствами-членами, на общую сумму 4,7 млрд евро. Они также предусматривают дополнительное финансирование Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) на общую сумму 230 млн евро», – сказано в сообщении Совета Европы.

    Принятые меры, как указано в заявлении, стали шагом к реализации политического соглашения от 25 сентября 2026 года о мобилизации 6,6 млрд евро. Совокупный объем поддержки Киева по линии Европейского фонда мира достиг 10,8 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала военную поддержку Киева причиной потери гражданами Евросоюза социальных благ.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о налогах для получения финансовой помощи от Евросоюза.

    Газета Politico узнала, как в Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 01:44 • Новости дня
    В парламенте Словакии призвали сохранить каналы связи с Россией

    Вице-спикер парламента Словакии призвал сохранить диалог с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Братислава выступает за сохранение дипломатических каналов связи с Москвой ради прочного и справедливого мира в Европе, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    «Словакия заинтересована в стабильных отношениях с Соединенными Штатами, эффективном сотрудничестве в рамках ЕС, а также в сохранении дипломатических каналов связи с Российской Федерацией», – подчеркнул Гашпар в беседе с ТАСС.

    По его словам, ключевой задачей европейской дипломатии должно стать достижение общих решений. Он добавил, что подобные шаги будут способствовать укреплению безопасности на континенте, снижению риска дальнейшей эскалации и созданию условий для мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил о планах продолжать взаимодействие с Россией в не подпадающих под санкции областях. Фальков раскрыл темы заседания российско-словацкой межправкомиссии.

    До этого вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар сообщил о возобновлении работы российско-словацкой межправительственной комиссии.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Французский полковник в отставке назвал НАТО врагом европейской идентичности

    Французский полковник в отставке Огар назвал НАТО врагом европейской идентичности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление государственности и экономики Франции требует выхода страны из-под влияния ЕС и НАТО, заявил полковник французской армии в отставке Жак Огар.

    «Масштабная реконструкция страны не может быть начата без восстановления полного и всецелого суверенитета Франции перед лицом наднациональных, антидемократических структур, являющихся врагами идентичности европейских наций, таких как ЕС и НАТО», – заявил Огар.

    По его словам, масштабное восстановление экономики и государственных институтов Франции невозможно без освобождения от влияния наднациональных структур, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил о неспособности Евросоюза самостоятельно гарантировать коллективную безопасность.

    Тогда идею создания единой армии ЕС в Североатлантическом альянсе назвали политически несостоятельной.

    Кроме того, в Европе выразили тревогу по поводу угрозы выхода США из НАТО.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 07:51 • Новости дня
    Дмитриев посоветовал чиновникам ЕС учиться миротворчеству у Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться миротворчеству у Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что чиновникам Евросоюза и Великобритании следует перенять у президента США Дональда Трампа гуманитарный подход и стремление к миротворчеству.

    Американское руководство демонстрирует приоритет миротворчества над разжиганием конфликтов, передает ТАСС.

    «Президент Трамп и его команда настаивают на том, чтобы гуманитарный подход и миротворчество превалировали над разжиганием войны. Чиновникам ЕС и Великобритании есть чему поучиться у этого подхода», – написал Дмитриев.

    Свой комментарий спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами посвятил введению режима тишины на херсонском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны объявило о прекращении огня российскими войсками на херсонском направлении ради гуманитарной операции в Алешках.

    Комментарии (0)
    Главное
    Итальянская Eni решила нарастить добычу газа в Средиземном море
    Уиткофф потребовал от Буданова прекратить удары по российским НПЗ
    Сеул отозвал восемь дипломатов с Украины
    Пекин объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе
    Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»
    Омбудсмен Украины признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов
    Москвичей призвали пересесть на метро из-за перекрытий в центре

    Каковы драйверы и вызовы российской экономики

    После первого провального квартала 2026 года экономика России вырулила в рост. Растет также промышленность, где драйвером роста остается машиностроение. Реальные зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Однако есть и тревожные звоночки. Какова ситуация в российской экономике и какой главный вызов этого и нового года? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Италии испугались одного генерала

    В Италии гремит громкий феминистский скандал, которые многие считают частью предвыборной кампании. В центре внимания - генерал Роберто Ваначчи, которого обвиняют в работе на Россию, а также в сексизме и мачизме. И действительно, как минимум одну женщину он планирует «подсидеть» – премьер-министра Джорджу Мелони. Получится ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации