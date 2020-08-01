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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Россия выигрывает гонку в создании вакцины от COVID-19

Если гонку в создании вакцины от коронавируса Россия выиграла, то ее применение еще следует изучить Минобороны РФ/ТАСС
Россия объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и готова осенью начать широкую вакцинацию. Причем буквально накануне США утверждали, что Россия не сможет опередить их в создании вакцины. Однако предстоящей осенью придет грипп, от которого россияне прежде не прививались. Сможет ли Минздрав доказать безопасное применение сразу двух типов биологически активных препаратов? Подробности...
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Запад отверг антироссийские намеки Минска

Российские граждане были задержаны в Белоруссии крайне грубыми методами «Телеканал 360»/Youtube
«Последний тиран Европы борется за свое выживание». Именно такими, и даже порой еще более жесткими словами отреагировала западная пресса на крупнейший скандал между Россией и Белоруссией – задержание десятков россиян в Минске. Если Лукашенко рассчитывал на то, что Запад одобрит его давление на Россию, он явно просчитался, и западные СМИ отчетливо дали ему это понять. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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    Россия выигрывает гонку в создании вакцины от COVID-19

    Если гонку в создании вакцины от коронавируса Россия выиграла, то ее применение еще следует изучить    1 августа 2020, 15:39
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Россия объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и готова осенью начать широкую вакцинацию. Причем буквально накануне США утверждали, что Россия не сможет опередить их в создании вакцины. Однако предстоящей осенью придет грипп, от которого россияне прежде не прививались. Сможет ли Минздрав доказать безопасное применение сразу двух типов биологически активных препаратов?

    В субботу министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии нового COVID-госпиталя инфекционной больницы №23 в Нижнем Новгороде заявил о завершении в России клинических испытаний вакцины от коронавируса.

    После регистрации вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи первые прививки сделают медикам и учителям. А массовая вакцинация ожидается уже в октябре. По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 845 тысяч, более 14 тыс. человек скончались, 646 тыс. вылечились.

    «Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи, завершила клинические исследования... Мы планируем, что уже более широкая (вакцинация), все-таки мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь», – заявил Мурашко.

    Отметим, что разработкой вакцины занимаются во многих странах. Причем работа похожа на гонку. Кроме России огромные усилия прилагают США, Китай и Евросоюз. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намеревался купить немецкую биофармацевтическую компанию CureVac, чтобы воспользоваться их эксклюзивными разработками и первым заполучить вакцину. В конце июля американская биотехнологическая компания Moderna начала финальный этап испытаний. Всего в мире над вакциной работают более 30 лабораторий.

    Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что Россия и другие страны вряд ли опередят США в создании вакцины от коронавируса. «Мы продвигаемся очень быстро, я не думаю, что появятся вакцины настолько раньше нашей, что мы будем должны зависеть от других стран в получении вакцины», – заявил Фаучи на слушаниях в конгрессе.

    Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко. В конце июля оттуда выписалась вторая группа из 20 добровольцев. Как сообщали в Минобороны, у них не было выявлено никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций. Никто из добровольцев не жаловался на состояние здоровья. А результаты анализов показали выработку у всех иммунного ответа.

    Сейчас Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что производство вакцины центра им. Гамалеи начнется в сентябре. По ее словам, другую перспективную вакцину – центра «Вектор» – планируют зарегистрировать в сентябре, начать производство – в октябре.

    Президент Владимир Путин называл основными требованиями к вакцине эффективность и безопасность. «Уверенность в вакцине должна быть абсолютной», – говорил он.

    Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнивал разработку российской вакцины от коронавирусной инфекции с запуском искусственного спутника Земли Советским Союзом в 1957 году. В интервью каналу CNN Дмитриев заявлял, что российская вакцина от коронавируса демонстрирует хорошую эффективность.

    Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил, что испытания вакцины от коронавируса проходили не только на добровольцах из Института микробиологии Минобороны (48-й ЦНИИ, или в/ч 44026), но и Первого медицинского университета имени Сеченова. В начале следующей недели у них будет взят анализ крови и «определен уровень иммунного ответа».

    «В зависимости от этого ответа будут определять эффективность вакцины. Иммунный ответ хоть и достоверный критерий, но косвенный. Окончательно эффективность может быть проверена только в реальных условиях, то есть когда привитый человек столкнется с вирусом. И главным критерием будет: заболеет он или нет», – пояснил Онищенко газете ВЗГЛЯД.

    Депутат отметил, что предстоящей осенью главной задачей будет вакцинация именно от гриппа, потому что «в этом году, по прогнозам, будет доминировать три новых штамма, против которых уже готовятся запущенные в производство вакцины». «Привить надо примерно 70 млн человек», – прогнозирует Онищенко.

    На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что придет грипп, от которого россияне прежде не прививались и это «еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне».

    По словам Онищенко,

    необходимости в поголовной иммунизации от коронавируса нет, поэтому «нужно сосредоточиться на группах риска». В первую очередь это пожилые люди с тяжелыми заболеваниями.

    «Поскольку мы проводили испытания на молодых добровольцах, то возникает вопрос о том, как эта вакцина будет срабатывать на старшем поколении? Это покажет опыт...», – считает депутат.

    Бывший глава Роспотребнадзора согласен, что среди приоритетных групп населения вакцину сначала должны получить те, чья работа напрямую связана с людьми. Таким образом, предстоит решить вопрос с совмещением вакцин от гриппа и коронавируса. «Массовая вакцинация против гриппа проводится регулярно. И, как правило, после одной прививки следующую делают через два месяца или одновременно. Возможно ли совместить две эти вакцины – этот вопрос требуется изучить. Хотя вакцинация против гриппа – более серьезная задача, потому что привить 70 млн человек – это организационно и финансово достаточно большая работа», – пояснил Геннадий Онищенко.

    В свою очередь директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович предупреждает, что необходимо специальное исследование о взаимодействии двух типов вакцин. «Я не уверена, что в России имеются данные клинические испытания, особенно с отдаленными последствиями, по поводу сочетания двух биологически активных препаратов. Очень надеюсь, что у Минздрава есть основания говорить о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, хотя не похоже, что они идут по стандартной схеме, потому что обычно такие испытания проходят несколько лет, а коронавирус у нас, как известно, меньше года», – сказала Попович газете ВЗГЛЯД.

    Эксперт выразила надежду на то, что Министерство здравоохранения понимает, о чем говорит, «и не будет навязывать непроверенное сочетание двух типов вакцин без наличия доказанности безопасности».

    Однако профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн уверен в успешной совместимости двух вакцин. «До конца октября остается три месяца, которые будут заняты третьей фазой испытания вакцины от коронавируса, то есть будет проводиться дополнительный сбор клинических исследований. Это кропотливый и большой опыт. Вполне возможно, что вакцину разрешат применить до окончания такого испытания. Но для того, чтобы применить ее, вакцину нужно наработать. Вот за эти три месяца ее в какой-то мере наработают. Но это будет еще не та вакцинация, которая может прямо повлиять на ход пандемии. Пока смогут быть привиты сотни тысяч людей, но не десятки миллионов», – сказал Альштейн газете ВЗГЛЯД.

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    Профессор уверен, что в этом году российская вакцина от коронавируса не сможет оказать реальное воздействие на ход пандемии. «Если будет привито значительное количество людей и пандемия начнет снижаться, вряд ли это будет связано с вакцинацией. Для того, чтобы повлияла вакцинация, надо привить около 30-50% населения, вот только тогда будет заметно какое-то влияние», – пояснил собеседник.

    В то же время Альштейн уверен, что открытие границ, если и скажется на ситуации с коронавирусом в России, то «в незначительной степени». Ранее в субботу источник ТАСС заявил об обсуждении возможности возобновить полеты по всем направлениям в середине месяца. Однако источник «Интерфакса» опроверг эти сведения, указав на то, что Россия будет восстанавливать авиасообщение постепенно. В середине августа планируется возобновить регулярное авиасообщение со Швейцарией, о чем сообщили РИА «Новости» в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    «Открытие границ и потоки, которые возникнут, определяются тем, откуда и куда летят люди. И за этим будет следить противоэпидемическая служба. Есть страны достаточно безопасные для посещения. Сообщение с другими странами будет обязательно регулироваться», – подытожил Альштейн. 

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