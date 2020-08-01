Россия решила возобновить авиасообщение со Швейцарией

Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В штабе сообщили, что было принято решение «о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва – Женева – Москва», передает РИА «Новости».

Рейсы будут совершаться раз в неделю.

Отмечается, что мониторинг ситуации и работа над расширением списка стран для возобновления авиасообщения продолжается.

Напомним, 1 августа Россия возобновила полеты за рубеж. Росавиация сообщала, что российские авиакомпании имеют право отказать в допуске на рейс иностранцу без подтверждающего отсутствие коронавируса документа.