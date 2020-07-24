Иностранцам без теста на коронавирус могут отказать в перелете в Россию

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25 июля, суббота  |  Последнее обновление — 01:00  |  vz.ru
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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

Московские фруктовые и овощные прилавки пострадали от закавказского конфликтаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Армянские предприниматели вновь заявили о проблемах с их продукцией в Москве. На этот раз в центр внимания попала принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговая сеть «Твой дом». Армянская диаспора требует от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняют гражданской позицией. Эксперты указали, каким может быть выход из конфликтной ситуации. Подробности...
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Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...

Жертвы домогательств не с теми судятся

Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
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США объявили о начале новой холодной войны

Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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          • В Турцию

          • Пока останусь в России

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          • Да, все требования

          • Это зависит от требований

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              Иностранцам без теста на коронавирус могут отказать в перелете в Россию

                 24 июля 2020, 23:31
              Фото: Leonid Faerberg/
              Transport Photo Images/
              Global Look Press
              Текст: Антон Никитин

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              Российские авиакомпании имеют право отказать в допуске на рейс иностранцу без подтверждающего отсутствие коронавируса документа, говорится в телеграмме Росавиации, разосланной аэропортам и авиакомпаниям в преддверии частичного открытия международного авиасообщения.

              «Все иностранные граждане, прибывающие на территорию России: <…> могут не допускаться на борт воздушного судна без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-2019 (по решению авиакомпании-перевозчика)», – приводит текст телеграммы ТАСС.

              Иностранным гражданам следует предоставлять результаты анализа, сделанного «не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию России». «В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования, [иностранцы] обязаны пройти лабораторное обследование на территории России методом ПЦР в течение трех календарных дней», – уточняется в телеграмме.

              Кроме того, им требуется по прилете заполнить анкеты на русском или английском языке.

              При этом граждане России, прибывающие из-за рубежа, должны будут при регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале Госуслуг и разместить там данные о пройденном тестировании на коронавирус.

              «Российские граждане, прибывающие из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале Госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус», – говорится в телеграмме. При этом россияне также должны будут заполнить анкету.

              Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин объявил в пятницу, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.

              Кроме того, Россия решила возобновить выдачу виз гражданам Турции, Танзании и подданным Великобритании.

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