Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи, готова, сообщил первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции – готова», – передает ТАСС со ссылкой на «АиФ» слова Цаликова.

Напомним, в понедельник Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.