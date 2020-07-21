Академик РАН усомнился в готовности первой российской вакцины от COVID-19 к повсеместному использованию

Российская вакцина пока не готова к повсеместному использованию, потому что за такой короткий срок просто не могли провести все необходимые испытания, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

В Министерстве обороны сообщили о готовности первой российской вакцины от коронавирусной инфекции. Окончательные испытания уже проведены, а сама вакцина готова к повсеместному использованию.

«Вакцина не готова к повсеместному использованию, потому что испытания не могут быть завершены за такой короткий срок. Это не испытания, а профанация, потому что они не могут занимать всего несколько месяцев. Вакцину вводят здоровым людям и есть определенные стадии клинических испытаний, которые нельзя сокращать. Тем более речь не идет о какой-то страшной смертельной болезни, все-таки мы понимаем, что коронавирус не такая уж и страшная зараза, поэтому нет никакой необходимости с этим спешить», – говорит Зверев.

Хорошую вакцину может быть и можно создать за несколько месяцев, но необходимы годы проверок, чтобы убедиться в ее реальной эффективности и безопасности, продолжает вирусолог. Он уточняет, что в среднем на все испытания требуется около пяти лет.

«Никто не знает, что будет, если ввести эту вакцину уже заболевшему бессимптомно или только на начальной стадии заболевания. Именно поэтому я считаю, что никакой вакцины пока нет и никому ее вводить нельзя. Неизвестно, какой продолжительности иммунитет будет после нее», – полагает Зверев.

Вирусолог объясняет, что каждый вирус имеет свой геном, который кодирует различные белки. На них есть особые участки, на которые реагирует иммунная система человека. Но дело в том, что эти антигенные детерминанты (часть макромолекулы антигена) могут находиться на разных белках. Он отмечает, что как раз на них и образуются те самые антитела, по которым судят, есть ли у человека иммунитет или нет. Но это лишь гуморальный иммунный ответ (В-лимфоциты, которые продуцируют антитела), а есть еще и клеточный (клетки памяти, которые срабатывают при отсутствии антител и запускают иммунный ответ), который тоже имеет большое значение для формирования иммунитета к той или иной болезни.

«Поэтому судить только по антителам об иммунном ответе – неправильно. Все нужно оценивать в комплексе. Делали ли это при испытании данной вакцины – сомневаюсь. Поскольку данный вирус подавляет клеточный иммунный ответ, то вполне возможно, что большая продукция антител при попадании вируса в организм, наоборот, может усугубить ситуацию, то есть вызвать более сильную инфекцию. Но этого никто не знает, это еще не изучили, потому что прошло мало времени», – считает Зверев.

Ранее Сеченовский университет сообщил, что абсолютно у всех добровольцев, которые участвовали в испытании вакцины от COVID-19, выработался иммунитет к данному вирусу.