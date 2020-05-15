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15 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
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Российским аграриям пообещали мировое лидерство

Россия вернет лидерство в экспорте пшеницы Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду. Сбор урожая пшеницы станет вторым после рекордного 2017 года. Даже несмотря на снижение цен, новый сельскохозяйственный год обещает российским аграриям прибыль. Соседней Украине и Евросоюзу повезло значительно меньше.  Подробности...
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Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему мируФото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
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Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии

Даже такие простые операции, как визит к косметологу, сегодня некоторые совершают подпольноФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Несмотря на завершение общего «единого периода нерабочих дней», в Москве и ряде других регионов сохраняются «временные ограничения функционирования предприятий общественного питания, сферы услуг, торговли, культуры, образования и спорта». Некоторые такие предприятия, вопреки требованиям закона, продолжают работу. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД нашел «нелегалов» и поговорил с ними. Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Капутобесие

Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...

На пенсию вполне можно жить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Удивительные люди – наши родители. Они сделаны из какого-то другого материала, умеют довольствоваться малым и откладывать на черный день. Пережили и голодные годы, и эпоху тотального дефицита. У них всегда есть запас, и они всегда рассчитывают на себя. Подробности...
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После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

Сергей Мардан, публицист
Если и другие страны, по примеру Чили, введут «паспорта иммунитета» для тех, кто уже переболел короной и не опасен, то люди старше 65 лет фактически превратятся в отверженных. Они будут просто обречены до конца жизни сидеть под домашним арестом. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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              Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

              В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему миру   15 мая 2020, 12:08
              Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
              Текст: Иван Абакумов,
              Андрей Резчиков

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              Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат?

              Владимир Путин надеется, что уже в сентябре будет готова российская вакцина от коронавируса. Об этом он заявил в четверг на совещании с ведущими вирусологами страны, в котором участвовал и Ринат Максютов, гендиректор новосибирского центра «Вектор». Максютов, чей центр пока лидирует в разработке российского варианта вакцины, доложил: в июне завершатся исследования вакцины на трехстах добровольцах.

              «Очень рассчитываю на то, что регистрация вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре», – ответил Путин и потребовал заблаговременно обеспечить оформление прав России на вакцину.

              «Есть шесть вакцин «Вектора», еще три вакцины других разработчиков», – поясняла ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила все девять препаратов, которые разрабатываются в России, в список перспективных.

              По оценке ВОЗ, в эту гонку включилось уже более ста фармкомпаний по всему миру, и восемь образцов уже проходят клинические исследования. Однако производство препарата в любом случае начнется не ранее следующего года, предупреждают в ВОЗ. А исходя из слов директора «Вектора», можно сделать вывод: Россия если не лидирует в разработке вакцин, то, по крайней мере, не отстает от других.

              Если же оценивать вакцинную гонку в мировом масштабе, то в ней сейчас лидирует семь научных центров и фармацевтических фирм, сообщил канал «Россия 24» со ссылкой на отчет ВОЗ. Соревнование возглавляют: три китайских компании, британский университет Оксфорда и три американских фирмы.

              В четверг о первых данных в тестах по разработке вакцины сообщила и немецкая фармкомпания CureVac – та самая, чьи разработки в марте пытались перекупить США по личному указанию Дональда Трампа. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Вашингтону тогда не удалось заполучить в монопольное пользование германскую разработку. Но параллельно американский фармацевтический гигант Pfizer создает вакцину в сотрудничестве с другой немецкой (а точнее – общеевропейской) фирмой BioNTech SE.

              США сотрудничают с ЕС и ссорятся с Китаем

              Американцы активно – и, по их словам, плодотворно – взаимодействуют и с англичанами из Оксфорда. В четверг группа молекулярных биологов и медиков из национальных институтов здоровья США и Оксфордского университета отчиталась: экспериментальная вакцина была успешно проверена на макаках, и с апреля идет первая фаза клинических испытаний на людях-добровольцах.

              Если с европейцами Штаты сотрудничают, то с Китаем вступили в жесткий конфликт. Накануне ФБР и министерство внутренней безопасности США обвинили «китайских хакеров» в попытке взлома серверов американских фирм – разработчиков вакцины. Китайский МИД в четверг выразил крайнее недовольство такими подозрениями. Наоборот, это Пекину стоит беспокоиться о краже своей ценной информации, ведь именно КНР «находится на передовой в разработке лекарственных препаратов и вакцины от коронавируса», – заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

              «Вакцину первым изготовит тот, кто меньше всех об этом говорит,

              – предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев. – Создание препарата – это непростое дело, на пути к реализации которого окажется очень много неожиданностей. Первая вакцина окажется малоэффективной. Возможно, следующая будет эффективной, но не очень безопасной. И так далее. Тут много нюансов. Так что всех рассудит время».

              Как полагает Зуев, Евросоюз в этой гонке преследования, безусловно, отстает от Китая и США. «И в этой гонке не играет особой роли, сотрудничают ли разработчики с ВОЗ – такая синергия вряд ли даст преимущества. Всемирная организация здравоохранения играет здесь минимальную роль. Ведь изготовление биологического продукта – это всегда конкуренция, – рассуждает эксперт. – Кому на радость раскрывать свои карты в гонке преследования? Никому. Потому что разработка обходится в огромные деньги».

              Напомним, что канцер ФРГ Ангела Меркель ранее оценила работу над вакциной от коронавируса в астрономическую сумму 8 млрд евро.

              Сколько будет стоить вакцина для народа

              Президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин уверен, что США, если они первыми изготовят вакцину, не станут задирать цену, однако произойдет это вовсе не от избытка великодушия. «Америке гораздо выгоднее заработать политический капитал, показав свое лидерство в сфере фармакологии, чем заработать энную сумму денег. Вот почему американцы сейчас боятся, что кто-то другой первым откроет вакцину», – сказал Злобин газете ВЗГЛЯД.

              На ваш взгляд

               
              В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?




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              Кроме того, добавляет Злобин, именно такого сценария будут добиваться лоббисты страхового бизнеса США. «Стоимость вакцины будет определяться позицией американских страховых компаний, которые и так в значительной степени определяют окупаемость любого лекарства. А страховым компаниям выгодна низкая цена вакцины от COVID-19 – ради скорейшего завершения пандемии, потому что страховщики уже несут огромные убытки, а могут понести еще большие», – пояснил американист.

              Если же первая вакцина от коронавируса появится в России, то рядовым потребителям она обойдется лишь в полторы тысячи рублей, как примерно и другие обычные прививки. Такую цену называл в начале мая гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов в интервью РИА «Новости».

              А по прогнозу главы Роспотребнадзора Поповой, на мировом рынке вообще появится не одна, а сразу несколько вакцин. По ее мнению, «одной вакцины быть не может, они будут разными по степени воздействия, по степени ответа». Так что, не исключено, жителям Земли еще придется делать мучительный выбор, какую из долгожданных вакцин использовать для своего укола.

              Преимущества для первооткрывателя 

              По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, страна-первооткрыватель вакцины получит массу преимуществ. Однако для этого ей необходимо выиграть геополитическое противостояние сродни советско-американской космической гонке.  

              «Если США получат вакцину первыми – это будет реваншем для администрации Трампа, которая борьбу с COVID-19 пока что проигрывает. В таком случае Вашингтон забьет гол престижа в ворота Пекина и постарается заработать на продаже вакцины в другие страны», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

              «Если же вакцина будет создана в Китае – это закрепит успех Поднебесной в борьбе с вирусом и станет подтверждением того, что китайская система и наука находятся на подъеме. Также это будет козырем для Пекина с точки зрения использования мягкой силы», – полагает собеседник.

              Что касается перспектив Германии – фармакология всегда была сильной стороной немецкой промышленности и науки, считает эксперт. «Получение вакцины будет использовано Берлином в интеграционных целях для укрепления Европейского союза и станет достойным завершением политической карьеры Ангелы Меркель», – предположил политолог.

              «Ну а если первооткрывателем вакцины станет Россия – это изменит статус нашей страны в иерархии мировой науки и позволит прекратить разговоры о том, будто бы развитие отечественной науки находится в упадке. Также это будет огромным плюсом для нашей мягкой силы, хотя Москва и ранее демонстрировала готовность помогать другим странам, как это было в случае с Италией и Сербией», – резюмировал Кортунов.

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