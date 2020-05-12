К разработке вакцины от коронавируса подключились сотни фармкомпаний

Вакцины от коронавируса разрабатывают более сотни фармкомпаний, восемь образцов уже проходят клинические исследования, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

В ВОЗ полагают, что разработать вакцину могут уже в 2020 году, однако массовое производство начнется не раньше 2021-го, передает РИА «Новости».

Также Вуйнович отметила, что принятые в России меры по борьбе с эпидемией дали хороший результат, в стране невысокий уровень смертности.

Напомним, в конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, когда можно ждать результатов испытаний вакцин от коронавируса.

Ранее Минздрав сообщал, что вакцину от коронавируса в России разрабатывают семь центров, к клиническим испытаниям приступят в ближайшее время.

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