Минздрав анонсировал скорое начало клинических испытаний вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса в России разрабатывают семь центров, к клиническим испытаниям приступят в ближайшее время, сообщает Минздрав.

«Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, не исключено, что вакцина появится до конца текущего года», – передает РИА «Новости» заявление Минздрава.

Отмечается, что в перечень перспективных вакцин, составленных ВОЗ, включены девять российских разработок.

Минздрав также отмечает, что при бессимптомном течении коронавируса никакая терапия не требуется, но карантинные меры нужно соблюдать обязательно.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что сроки создания вакцины против коронавируса спрогнозировать сложно, однако ее появление возможно к концу года. По его словам, это оптимистический прогноз.

Президент России Владимир Путин ранее поручил до 30 апреля представить план-график разработки вакцин против коронавируса.

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