Заслуженный врач России дал прогноз по срокам появления вакцины от коронавируса

Сроки создания вакцины против коронавируса спрогнозировать сложно, однако ее появление возможно и к концу года, заявил член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что это лишь оптимистичный прогноз.

«Говорить о каких-то конкретных сроках создания вакцины сложно: исследования действительно проводят во всем мире. Но я отношусь к тем, кто оптимистично смотрит на этот процесс, и думаю, что к концу года появление вакцины против коронавируса возможно», – отметил Круглый.

Он добавил, что в начале месяца был принят закон, который фактически наделяет правительство правом в экстренных случаях устанавливать упрощенный порядок регистрации препаратов, в том числе вакцины. Поэтому на регистрацию нового препарата при его появлении может потребоваться не так много времени.

«Напомню, в своё время, когда было необходимо срочно зарегистрировать вакцину от полиомиелита, это сделали за три дня. Думаю, что-то подобное будет сделано и по отношению к вакцине против коронавирусной инфекции, как только она пройдет все испытания», – сказал Круглый.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.

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