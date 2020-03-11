ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризован как пандемия», – передает его слова РИА «Новости».

Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи с «уровнем распространения и тяжести болезни, а также бездействия». Он напомнил, что болезнь выявлена в 114 странах, заболели более 118 тыс. человек, передает ТАСС.

Гендиректор ВОЗ призвал не использовать слово «пандемия» «неосторожно».

«Если его неправильно использовать, то оно вызовет страх или неоправданное согласие с тем, что борьба проиграна, и это приведет к ненужным страданиям и смертям», – сказал он.

По словам Гебрейесуса, характеристика вспышки заболевания как пандемии «ничего не меняет в оценке со стороны ВОЗ угрозы вируса». Он добавил, что нынешняя вспышка – первая пандемия, вызванная коронавирусом.

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Ранее в среду сообщалось, что первые случаи смерти от коронавируса были зафиксированы еще в трех странах.

В среду ВОЗ сообщала, что общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.

Пандемия – это необычайно сильная эпидемия, которая характеризуется распространением на территорию многих стран мира. До этого ВОЗ отказывался называть эпидемию коронавируса пандемией.

Известные случаи пандемии связаны с разными видами чумы, холеры, последняя пандемия которой была объявлена в 1962 году, оспы. Благодаря последней болезни было изобретено вакцинирование, благодаря которому заболевание удалось победить в 1928 году.

Самая массовая и смертельная пандемия гриппа за всю историю человечества – «испанка», которая проявила себя в начале ХХ века. Всего умерло, по разным данным, от 60 до 100 млн человек. От «испанки» умерли в том числе актриса Вера Холодная, революционер Яков Свердлов, инженер Леонид Капица.

В 2009 году последний раз объявлялась пандемия – тогда она была связана со свиным гриппом (штамм H1N1).