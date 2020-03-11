Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тыс. человек

В мире за последние сутки зафиксировано 4 тыс. 125 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, 203 инфицированных скончались.

Таким образом, по данным организации, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае, передает РИА «Новости».

Между тем растет число заболевших за пределами Китая. Из 4125 новых случаев заболевания, зафиксированных в мире, только 20 приходятся на КНР.

Общее число летальных случаев в Китае достигло 3140, из них 17 за последние сутки. За пределами Китая всего скончались 872, из них 186 новых случаев.

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Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 резко выросло в Германии. Как сообщает институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране, в Германии за сутки заболели более 157 человек. Общее число зараженных коронавирусом составляет в этой стране 1296 человек.

Между тем, как сообщает грузинский Первый канал, в Грузии зафиксирован первый случай инфицирования новым коронавирусом у несовершеннолетнего. Заболел 12-летний ребенок, его доставили в инфекционную больницу.

Напомним, что коронавирус распространился более чем на 100 стран мира.

Добавим также, ученые Сингапура обнаружили, что симптомы заболевания, вызываемого новым коронавирусом, могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

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