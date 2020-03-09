Коронавирус обнаружили в 100 странах мира

Случаи заражения коронавирусом выявлены уже в 100 государствах, последней страной, где подтверждено заболевание, вызванное Covid-2019, стал Бруней.

Информацию о заражении подтвердил минздрав Брунея, передает ТАСС.

Напомним, в Китае от коронавируса умерли 3 тыс.119 человек, серьезно распространилось заболевание в Иране, Италии, Южной Корее и ряде других стран. В России зарегистрировано 20 случаев коронавируса.