ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что Европа стала центром пандемии нового коронавируса.

«Европа стала сейчас эпицентром пандемии, из нее поступают сообщения о большем числе заболевших и умерших, чем из остального мира, помимо Китая», – сказал глава ВОЗ, передает ТАСС.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Китае зафиксировали 81 тыс. зараженных, порядка 3,2 тыс. умерли от заболевания, вызванного коронавирусом, более 64 тыс. человек выздоровели. За последние сутки было выявлено всего восемь новых случаев.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса.