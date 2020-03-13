Число жертв коронавируса превысило 5 тыс. человек

Число умерших из-за коронавируса нового типа в мире превысило 5 тыс. человек, следует из статистических данных, собранных по официальным заявлениям властей более чем 100 стран, где зафиксированы случаи заражения.

В данный момент число заразившихся по всему миру увеличилось до 134 тыс. человек, умерли 5 тыс. 55 человек – примерно 3,75% инфицированных, передает ТАСС.

Первым по числу инфицированных и умерших от коронавируса остается Китай, где, по заявлениям властей, уже пройден пик эпидемии, – там зафиксировали 81 тыс. зараженных, порядка 3,2 тыс. умерли от заболевания, вызванного коронавирусом, более 64 тыс. человек выздоровели. За последние сутки было выявлено всего восемь новых случаев.

Кроме КНР, случаи заражения коронавирусом выявлены у почти 54 тыс. человек в 117 странах мира, 1 тыс. 874 человка умерли. Средний уровень смертности от вируса за пределами КНР чуть меньше и составляет 3,48%.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус невозможно, можно лишь замедлить его распространение.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в комментарии газете ВЗГЛЯД призвал россиян ответственно подходить к защите себя и близких от коронавируса.

До этого иммунолог-аллерголог Надежда Логина в комментарии газете ВЗГЛЯД дала рекомендации, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.

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