Вирусолог призвал россиян ответственно подходить к защите себя и близких от коронавируса

В России нет эпидемии коронавируса, паниковать не стоит, достаточно просто соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за своим здоровьем и близкими из группы риска, заявил газете ВЗГЛЯД профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов.

«Россияне, которые действительно озабочены возможностью заражения, должны все-таки посетить сайт Роспотребнадзора, который является центральным элементом биологической безопасности страны. Несмотря на то, что в России не так много случаев заражения китайским коронавирусом, не стоит забывать про гигиену и тщательное наблюдение за своим здоровьем, а также отказаться от посещения мест большого скопления людей – все это, кстати, следует соблюдать и в связи с сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторными инфекциями», – рекомендует Щелканов.

В случае плохого самочувствия следует немедленно обратиться к врачу, и это касается не только коронавируса, продолжает вирусолог. Если есть какие-то эпидемические показания (человек находился на неблагополучной территории по новому коронавирусу, либо контактировал с заболевшим или лицами на карантине), то следует еще более внимательно следить за своим здоровьем, а в случае появления симптомов вызвать врача на дом.

«Наиболее подвержены данному вирусу люди от 60 лет. Как показывает опыт, основная летальность и наиболее тяжелые случаи приходятся как раз на этот возраст и старше. Поэтому им стоит особенно следить за своим здоровьем», – отмечает Щелканов.

Вирусолог обращает внимание на то, что также есть и другие группы риска, которые остаются во внимании эпидемиологов: маленькие дети, лица, у которых в анамнезе есть сердечно-сосудистые, легочные заболевания, сахарный диабет, иммунодефицит, курильщики и беременные женщины. Всем перечисленным нужно принимать особые меры безопасности – жестко ограничить контакты с любыми людьми, настаивает профессор.

«Но я хотел бы подчеркнуть, что эпидемических показаний для боязни заразиться на территории Российской Федерации в настоящее время нет. Мы имеем дело с завозными случаями из стран, которые не могут взять под контроль эпидемический процесс. Но в России они не имеют никакого продолжения, так как у нас приняты все необходимые меры, поэтому и паниковать не стоит», – говорит Щелканов.

Вирусолог рассказывает, что коронавирусная инфекция идет на спад. Ранее эпидемические модели говорили о том, что к концу марта в эпицентре эпидемии на территории провинции Хубэй в Китае все стабилизируется – так и происходит.

«Насчет других стран, конечно, трудно говорить. Дело в том, что Китай продемонстрировал прекрасное владение ситуацией – эффективнейшая система противоэпидемических мероприятий, в то время как Италия, Южная Корея, США и другие страны показывают обратное. Но я думаю, что и там примерно к июню-июлю все должно угаснуть», – считает Щелканов.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в комментарии газете ВЗГЛЯД дала рекомендации, как защититься от китайского коронавируса в общественном транспорте.

По данным на 13 марта, короновирусной инфекцией заражены 134 060 человек, при этом вылечились более 70 тысяч пациентов. Общее число погибших от болезни – 4 968.

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