Иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте

Необходимо носить респиратор и защитные очки, а также чаще мыть руки и ежедневно стирать одежду, заявила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

«Нужно обязательно носить респиратор и защитные очки, можно использовать солнцезащитные, чтобы вирус не попадал на слизистую оболочку глаз. Если по каким-то причинам респиратор надеть невозможно, то стоит воспользоваться одноразовыми медицинскими масками. Только обязательно нужно иметь ввиду, что их необходимо менять в течение дня», – говорит Логина.

В данной ситуации руки мыть нужно как можно чаще, рекомендует врач. При этом иммунолог-аллерголог Алексей Бессмертный ранее заявил, что чрезмерная гигиена вредит человеку. Логина объясняет, что наша кожа действительно имеет защитный слой, который постоянно поддерживается за счет выделения сальных, потовых желез – оберегает поверхность рук от контакта с неблагоприятной средой. Если чрезмерно часто мыть руки – он действительно смывается. Но для того, чтобы он восстанавливался, достаточно просто после каждого мытья пользоваться смягчающим, питательным кремом.

«Одежду также стоит стирать ежедневно, так как на ней тоже может осесть вирус. По приходу домой необходимо промыть слизистую носа, горло, обработать руки – не просто их промыть, но еще и обработать дезинфицирующими средствами. Установлено, что коронавирус чувствителен в основном к растворам на основе этилового спирта», – рассказала Логина.

Ранее из-за коронавирусной инфекции власти Москвы запретили проведение общественных мероприятий, в которых принимают участие более пяти тысяч человек, в течение месяца. Глава комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв назвал такое решение странным и отметил, что на вокзалах, рынках и станциях метро собирается гораздо больше людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения на утро 11 марта количество подтвержденных случаев заражения китайским коронавирусом превысило 117 тыс. человек. От болезни скончались 4 293 инфицированных. Выздоровели более 65,8 тыс. пациентов.

Напомним, что на официальном сайте мэра Москвы опубликована подробная информация о новом коронавирусе.