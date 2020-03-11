Врач рассказал о вреде излишней гигиены

Мытье рук, главный инструмент в борьбе с распространением вирусов, также может нанести вред здоровью, рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

По словам врача, вирусы и болезни лучше всего расцветают на людях, которые пренебрегают личной гигиеной, поэтому любой врач посоветует чаще принимать душ и мыть руки перед едой. Конечно, это не даст стопроцентную защиту от болезней, но повысит шанс избежать многих неприятных заболеваний. Единственная проблема в том, что врачи забывают предупредить своих пациентов о том, что не стоит перебарщивать.

«Гигиена рук важна, особенно в период сезонного заболевания гриппом, но не стоит слишком много уделять этому внимания. Слишком частое (более шести-восьми раз в день) использование моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций. Плюс к этому частое мытье рук повреждает кожу, поскольку мыла и гели обладают повреждающим действием», – передает радио Sputnik слова Бессмертного.

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Также следует ограничить и применение антисептиков, которых россияне слишком много используют во время сезонных обострений вирусных инфекций и ОРВИ. Бессмертный опроверг тезис о том, что антисептики лучше справляются с грязью на руках, чем обычное мытье рук с мылом.

«Как доказала Американская академия педиатрии, просто протирание рук антисептиками не обеззараживает руки. Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой. Не стоит злоупотреблять мытьем рук с антисептиками или другими моющими веществами. Достаточно регулярно мыть руки проточной водой. Антисептики и влажные салфетки не смывают грязь с рук, а просто размазывают грязь по рукам», – сказал врач.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.

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