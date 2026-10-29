Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?0 комментариев
Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Удмуртией
Расчеты противовоздушной обороны уничтожили несколько вражеских беспилотников над территорией Удмуртии, сообщила временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано, пояснила Абрамова в Max.
Она выразила благодарность военным за работу и добавила, что на месте происшествия находятся оперативные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство обороны сообщило об уничтожении 1214 украинских беспилотников над территорией России. В среду военное ведомство отчиталось о перехвате 90 дронов над семью регионами страны. В прошлом месяце власти Удмуртской Республики приняли решение об усилении защиты от воздушных угроз.