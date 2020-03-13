Еврокомиссия признала невозможность остановить коронавирус

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус невозможно, можно лишь замедлить его распространение.

ЕК максимально смягчит правила предоставления государственной помощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса, добавила глава ведомства, передает ТАСС.

«Мы готовы сделать больше по мере того, как ситуация будет развиваться», – заявила она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики Евросоюза, но он не должен иметь долговременных последствий.

В четверг ЕК объявила об отмене переговоров с Британией из-за ситуации с распространением нового коронавируса.

В связи с угрозой распространения вируса все массовые мероприятия отменили в Бельгии. Накануне отказаться от массовых мероприятий призвала канцлер Германии Ангела Меркель.