ЕК объявила об отмене переговоров с Британией о партнерстве после Brexit

Переговоры Евросоюза и Великобритании о будущем партнерстве в Лондоне на следующей неделе отменены из-за ситуации с распространением нового коронавируса, говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Учитывая последние события с COVID-19, участники переговоров ЕС и Великобритании сегодня решили не проводить раунд переговоров на следующей неделе в Лондоне в первоначально запланированной формате», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Они изучают альтернативные варианты продолжения диалога, включая видеоконференции, сообщает ЕК.

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

Нет



Напомним также, в ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально вышла из состава Евросоюза. При этом власти страны называли выдвигаемые ЕС условия для завершения «развода» чрезмерными и «смехотворными». В феврале Лондон потребовал от Брюсселя равноправия в дальнейших отношениях между Британией и ЕС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД