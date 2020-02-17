Британия выдвинула ЕС условие построения отношений после Brexit

Британские власти намерены выстраивать свои будущие отношения с Европейским союзом на условиях равноправия сторон, заявил представитель британского премьера на переговорах по Brexit, а также торговых переговорах с Евросоюзом Дэвид Фрост.

«Если ЕС действительно хочет построить с нами прочные и долгосрочные отношения в этой крайне непростой области, как нам говорят наши друзья в Еврокомиссия и 27 странах сообщества, то единственный возможный подход – это строить их на условиях равенства сторон», – приводит его слова ТАСС.

Фрост отметил, что Лондон не может принять предлагаемых Брюсселем условий будущего взаимодействия, которые предполагают, что Евросоюз будет следить за тем, чтобы Великобритания обеспечивала «равные правила игры» для компаний и работников из Соединенного Королевства и Евросоюза.

«Как бы вы чувствовали себя, если бы Соединенное Королевство потребовало, чтобы для защиты его интересов Евросоюз начал оперативно гармонизировать свои законы с нашими национальными законами, устанавливаемыми в Вестминстере, и решениями наших регуляторов и судов?» – задается вопросом Фрост. По его словам, такой подход со стороны ЕС подорвал бы суверенитет Соединенного Королевства и легитимность британского правительства.

Напомним, Великобритания официально вышла из состава Евросоюза. При этом власти страны называли выдвигаемые ЕС условия для завершения «развода» чрезмерными и «смехотворными».

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