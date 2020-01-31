«Россия и Британия станут вредными соседками Евросоюза»

«Мы будем стрелять из стартового пистолета, отмечая начало новой эры – рождение новой Британии, установление наших собственных законов, контроля границ и независимой торговли со всем миром», – пишет издание The Sun навстречу первому дню независимости Британии от Евросоюза. Однако есть и те, кто предвещает британской экономике крах из-за разрыва с ЕС.

Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза вступает в силу в пятницу, 31 января. Уже с 1 февраля между ЕС и Британией начнет действовать переходный период, во время которого отношения сообщества и королевства не претерпят серьезных изменений.

По планам Лондона и Брюсселя, переходной период завершится 31 декабря, и к этому времени стороны намерены договориться о новом торговом соглашении. При этом до конца 2020 года Великобритания обязана платить взносы в бюджет ЕС.

Премьер-министр Борис Джонсон в своем обращении уже заявил, что Brexit станет началом нового этапа в жизни граждан Соединенного королевства. «Это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта», – подчеркнул Джонсон. Такую позицию премьера разделило большинство британских СМИ.

Так, обложка The Daily Mail гласит, что Brexit – это «новый рассвет для Британии». Заголовок статьи размещен на фоне белых скал Дувра как символ отделения от континента. The Guardian также использует классический символ отделения Британии от континента – маленький замок из песка с юнион-джеком, видимым перед скалами. Издание Inews обозначило выход из ЕС как «прыжок Великобритании в неизвестность».

В свою очередь The Sun отметила, что отныне курс нации навсегда поменяется к лучшему: «Трудно преувеличить величину этого момента. Сорок семь лет и 30 дней после того, как мы присоединились к ЕС. Три десятилетия с тех пор, как началось «гниение» вместе с движением к Соединенным Штатам Европы. Спустя семь лет после того, как Дэвид Кэмерон пообещал референдум, и три с половиной травмирующих года, после того как решение было принято».

«Мы будем первой страной, которая покинет ЕС. Мы никогда не вернемся обратно, никогда больше не откажемся от нашей независимости. Вместо этого мы будем стрелять из стартового пистолета, отмечая начало новой эры – рождение новой Британии, установление наших собственных законов, контроль наших границ и независимая торговля со всем миром. Это не будет «маленькая Британия» – совсем наоборот. Brexit – это не ностальгическая фантазия об империи», – подчеркивает таблоид.

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В то же время Independent рассуждает об обратном и задается вопросом: «Неужели неизбежно, что мы когда-нибудь вернемся в ЕС?». Причины такой позиции связаны с экономикой и торговлей.

«Экстремальный сценарий предполагает, что Великобритания не сможет заключить какие-либо значимые соглашения о свободной торговле с ЕС или США, не говоря уже о Китае и Индии. Британцы могут оказаться втянутыми в торговые войны с ЕС и США. А такие вопросы, как права граждан, вопросы рыболовства, или доступ Китая к британской инфраструктуре 5G усложняют и без того сложные переговоры. Уже есть очевидные признаки нарастания дипломатической напряженности», – отметило издание.

«Для средней, но очень открытой экономики, зависящей от торговли и инвестиций, такой поворот событий будет означать катастрофическую потерю рынков и внутренних инвестиций. Британия будет вынуждена отказаться от своего приключения с Brexit и попросить ЕС позволить ему вернуться на любых условиях», – прогнозируют в Independent.

Но оригинальнее остальных отреагировали в The Times, выпустив статью с заголовком: «Как Англия может оказаться в объятьях Путина?». Автор Майкл Берли сравнивает Россию и Великобританию, говоря, что они обе знают «каково это – терять империю».

«Во многом подобно постсоветской России, которая постоянно возвращается мыслями к царям-экспансионистам, Великобритания после Brexit тоскует по буканьерскому прошлому Англии и по англосфере, основанной на связях с Соединенными Штатами, бывшими Белыми доминионами и Индией», – считает Берли. –

Однако характер постимперского невроза Англии несколько иной, потому что наша страна не так велика, как Россия».

Проводя параллели между историческим прошлым двух стран, колумнист отмечает: «российский президент – это лидер, разбирающийся в истории лучше всех других мировых лидеров. Кроме того, он является сторонником применения уроков истории (разумеется, выборочно) к современной политике».

Рассуждая о дальнейшей судьбе своей страны, автор говорит о связях с Россией и задает вопросы о будущем. «Русофобия глубоко укоренилась в нашем сознании, и она берет свое начало в столкновении между нашими империями в 19 веке. Но что если Великобритания и Россия в будущем найдут некое общее дело? Могут ли они обе стать вредными соседками Евросоюза?», – риторически заключил журналист.

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