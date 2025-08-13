Минфин сообщил о переходе к «регулярной навигации» в экономике

Минфин заявил о переходе к регулярной навигации в экономике

Tекст: Вера Басилая

Российское Министерство финансов перешло от режима спасения к «регулярной навигации» в экономике, передает ТАСС. По словам замминистра Алексея Сазанова, турбулентность стала привычной частью бюджетного процесса, а министерство адаптируется к новым экономическим условиям.

Сазанов отметил, что несмотря на влияние мировых рынков и курса рубля, внутренние источники бюджета, такие как НДФЛ, налог на прибыль и НДС, остаются устойчивыми.

Замминистра также сообщил, что Минфин не отмечает ухода налогоплательщиков в тень после введения прогрессивной шкалы НДФЛ. По итогам пяти месяцев зафиксирован рост доходов по налогу на доходы физических лиц на 52%, по налогу на прибыль – на 75%, по НДС – на 11%. Сазанов уточнил, что ухода в тень малого бизнеса после изменений в УСН также не наблюдается, однако призвал дождаться итогов года для окончательных выводов.

Минфин подтвердил, что в течение ближайших трех лет не планируются системные изменения налоговой политики. Бюджет на 2025–2027 годы сформирован с учетом устойчивых источников финансирования, и ведомство не видит необходимости для концептуальных изменений.

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу года.

До этого Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики России.