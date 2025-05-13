Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.10 комментариев
Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики России
Высокая инфляция является одной из главных проблем экономики России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством организации «Деловая Россия».
«Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы экономика развивалась и нужными нам темпами в условиях соблюдения макроэкономических показателей. Одна из главных проблем сегодняшней экономики России – это высокая инфляция», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что задача по снижению инфляции является сложной: «Нужно и инфляцию придавить, и не создать условия, чтобы не заморозить саму экономику».
Ранее президент России высоко оценил вклад предпринимательского сообщества в развитие экономики страны.
4 мая Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет. Российский лидер также заявил, что не ожидал столь уверенного ответа России на экономические вызовы после начала спецоперации на Украине, подчеркнув глубину зависимости страны от внешних факторов.