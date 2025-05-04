Путин заявил о неожиданном успехе российской экономики после 2022 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, президент Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» рассказал, что не предполагал настолько успешного ответа России на вызовы 2022 года, несмотря на проведенную подготовительную работу. По его словам, экономика страны оказалась сильнее, чем он ожидал: «Нет, конечно. Я исходил из того, что мы не бросаемся с головою в омут, есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много. Это очевидно», – заявил президент.

Путин также подчеркнул, что Россия оказалась слишком зависима от внешних факторов и это было опасно: «Современный мир – он такой, очень взаимосвязанный, это естественно, так и должно быть. Но когда такая страна, как Россия, становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно».

Глава государства добавил, что многие на Западе продолжают надеяться на экономический кризис в России, аналогичный тому, что был в 1990-х годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы и предложил взамен тридцатидневное прекращение огня на условиях США, Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что несмотря на внешнее хладнокровие, у него присутствует желание кому-нибудь врезать, а также объяснил во время встречи с участниками марафона «Знание. Первые», почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.