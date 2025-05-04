  • Новость часаПутин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    14 комментариев
    4 мая 2025, 13:28 • Новости дня

    Путин признался в неожиданной силе экономики России после 2022 года

    Путин заявил о неожиданном успехе российской экономики после 2022 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин отметил, что не ожидал столь уверенного ответа России на экономические вызовы после начала спецоперации на Украине, подчеркнув глубину зависимости страны от внешних факторов.

    Как сообщает ТАСС, президент Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» рассказал, что не предполагал настолько успешного ответа России на вызовы 2022 года, несмотря на проведенную подготовительную работу. По его словам, экономика страны оказалась сильнее, чем он ожидал: «Нет, конечно. Я исходил из того, что мы не бросаемся с головою в омут, есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много. Это очевидно», – заявил президент.

    Путин также подчеркнул, что Россия оказалась слишком зависима от внешних факторов и это было опасно: «Современный мир – он такой, очень взаимосвязанный, это естественно, так и должно быть. Но когда такая страна, как Россия, становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно».

    Глава государства добавил, что многие на Западе продолжают надеяться на экономический кризис в России, аналогичный тому, что был в 1990-х годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы и предложил взамен тридцатидневное прекращение огня на условиях США, Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что несмотря на внешнее хладнокровие, у него присутствует желание кому-нибудь врезать, а также объяснил во время встречи с участниками марафона «Знание. Первые», почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

    2 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире
    Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В кремлевской квартире президента России Владимира Путина на столе были замечены фрукты, мед, кефир и икона Спаса Нерукотворного рядом с документами.

    Владимир Путин во время разговора с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным открыл свой холодильник в кремлевской квартире и достал кефир. Затем глава государства предложил гостю угоститься, а из буфета достал две чашки, передает РИА «Новости».

    В гостиной глава государства разместил несколько светлых кресел, а на столике перед зеркалом стоит портрет императора Александра III, которого Путин неоднократно называл примером для подражания. передает ТАСС.

    Путин отметил, что в этой гостиной он за чаем принимал председателя КНР Си Цзиньпина и бывшего американского президента Билла Клинтона.

    На кадрах в Telegram-канале Павла Зарубина, вошедших в новый документальный фильм о президенте, который выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье, видно, что на столе стоят фрукты, мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус, бумажные салфетки, а также папки с документами. На полке у зеркала стоит икона Спаса Нерукотворного.

    Ранее президент России Владимир Путин провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

    До этого Путин рассказал, что с удовольствием ест яичницу и раньше мог съесть на завтрак до десяти яиц.

    Коментарии (27)
    1 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Появилось видео из квартиры Путина в Кремле

    Зарубин показал квартиру Путина в Кремле

    Появилось видео из квартиры Путина в Кремле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин лично провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

    Видеозапись из апартаментов главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Владимир Путин пригласил журналиста войти. Он указал, что квартира находится совсем рядом с рабочим кабинетом: «Как видите, до нее недалеко».

    Президент в 2023 году рассказывал, что в этой квартире часто работает и ночует, а в марте 2023 года именно здесь прошла неформальная часть переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – сообщал Путин.

    В опубликованных ранее фрагментах фильма показаны гостиная с несколькими светлыми диванами и портретом императора Александра III, белый рояль у окна, библиотека, две спальни и «домашняя церквушка». Глава государства признавался, что большую часть последних трех лет ночует в Кремле.

    Ранее президент пояснял, что последние три года в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    3 мая 2025, 11:58 • Новости дня
    Путин рассказал о борьбе с желанием кому-нибудь «врезать»
    Путин рассказал о борьбе с желанием кому-нибудь «врезать»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что несмотря на внешнее хладнокровие, у него присутствует желание кому-нибудь врезать. Но с этим порывом российский лидер успешно справляется.

    Президент России Владимир Путин признался в интервью Павлу Зарубину, что желание «кому-то врезать» возникает у него всегда, передает ТАСС. В беседе с журналистом ВГТРК глава государства подчеркнул, что несмотря на подобные эмоции, старается их контролировать и не поддаваться порывам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин показал содержимое холодильника и стола в своей кремлевской квартире, рассказал, как просыпается по утрам, а также заявил, что не сомневался в выборе профессии президента.

    Коментарии (19)
    2 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Путин рассказал, как просыпается по утрам

    Путин признался, что пользуется будильником только в особых случаях

    Путин рассказал, как просыпается по утрам
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин признался, что обычно просыпается без будильника, а в особо ответственные дни просит адъютантов напомнить ему о времени.

    Президент России Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что не использует будильник, чтобы проснуться по утрам, передает ТАСС.

    На вопрос о том, кто помогает ему просыпаться, глава государства ответил: «Я просыпаюсь».

    При этом он уточнил, что в случае особо важных событий может попросить адъютантов позвонить и разбудить его.

    «Ребята звонят, если что-то строго очень, – прошу адъютантов позвонить», – пояснил президент в интервью, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков пошутил, что Путин «не спит, он работает». Сам президент отмечал, что во время напряженных командировок спал не больше шести часов в сутки, но при этом успевал высыпаться. Глава государства признавал, что ему, как и многим, тяжело вставать по утрам.

    До этого Владимир Путин рассказал, что спит по шесть часов в сутки и старается заниматься спортом, потому что это помогает работе.

    Владимир Путин провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

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    4 мая 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие
    Путин заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что у России есть все необходимые ресурсы для достижения целей спецоперации на Украине без применения ядерного оружия, несмотря на внешнее давление.

    Россия располагает всеми необходимыми силами для успешного завершения спецоперации на Украине без применения ядерного оружия, передает ТАСС. Президент Владимир Путин заявил об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликовал репортер.

    «Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки, – отметил глава государства. – И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется», – сказал Путин.

    Он добавил, что у России достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для страны результатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-й годовщины Победы, предложив взамен тридцатидневное прекращение огня на условиях США, президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о своих эмоциях и желании кому-нибудь врезать, а также объяснил во время встречи с участниками марафона «Знание. Первые», почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

    Коментарии (4)
    4 мая 2025, 11:44 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности примирения с украинцами
    Путин заявил о неизбежности примирения с украинцами
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что примирение с украинцами обязательно наступит, подчеркнув неизбежность этого процесса, несмотря на текущие трудности.

    Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности примирения с украинской частью русского народа, передает ТАСС. Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, глава государства подчеркнул, что это вопрос времени, и отметил, что трагедия, которую переживают народы сейчас, не отменяет перспективы будущего примирения.

    Путин сказал: «Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это время. Да, это вопрос времени». Фрагмент его заявления был опубликован в Telegram-канале «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы и предложил вместо этого тридцатидневное прекращение огня на условиях США, а также Путин рассказал, что несмотря на внешнее хладнокровие, у него бывает желание кому-нибудь врезать.

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    4 мая 2025, 11:23 • Новости дня
    Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль

    Путин рассказал, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль

    Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль, однако они, понимая напряженный график главы государства, стараются так не делать.

    «Могут, – подтвердил Путин. – Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться», передает ТАСС.

    Российский лидер признался, что не строг с внуками. «Нет», – улыбнувшись, ответил он на соответствующий вопрос.

    Ранее Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.

    Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

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    4 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году

    Путин: Россия в 2014 году была не готова к фронтальному противостоянию с Западом

    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    «В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», – цитирует главу государства ТАСС.

    Путин отметил, что сейчас на Западе прямо признают институциональную конфронтацию с Россией. «Они же прямо говорят: «Мы находимся в состоянии институциональной войны с Россией». Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Но это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане», – подчеркнул он.

    Президент указал, что Россия не планировала развязывать войну, а искренне стремилась решить вопрос Донбасса мирным путем. «Хотелось верить [в исполнение Минских соглашений], потому что в таком состоянии находилась Россия», – пояснил глава государства.

    «Мы не могли не верить и не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов. Но мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами», – подчеркнул российский лидер, сделав акцент на том, что «оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе».

    Ранее Путин сообщил, что Россия не могла оставить крымчан и севастопольцев без поддержки в 2014 году, несмотря на понимание последствий в виде западных санкций.

    Кроме того, российский лидер заявил, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени.

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    2 мая 2025, 09:58 • Новости дня
    Командир 11-й бригады ВДВ рассказал о звонке Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Баркас заявил, что личный звонок Владимира Путина с благодарностью за выполнение задач стал для бойцов неожиданным событием.

    Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас рассказал о личном телефонном звонке президента России Владимира Путина, передает ТАСС. По словам Баркаса, глава государства неожиданно вышел на связь и выразил благодарность всем военнослужащим бригады «за проделанную работу, за успешное выполнение задач и завершение курской операции».

    Командир добавил, что президент передал слова благодарности всему личному составу части. Баркас отметил: «Звонок был неожиданный. Не каждый день разговариваешь по телефону, тем более на передовой с нашим главой государства, на которого мы равняемся».

    Он также подчеркнул, что личный состав 11-й бригады продолжит выполнять любые задачи, поставленные верховным главнокомандующим, «на любой точке, на любом континенте земного шара».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский десантник раскрыл подробности уничтожения крупнейшего в мире транспортного самолета «Мрия» на Украине, бойцы 247-го полка ВДВ ранее взяли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому, а президент России Владимир Путин по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников позвонил матери командира 6-й роты Марка Евтюхина.

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    4 мая 2025, 11:52 • Новости дня
    Путин рассказал, когда впервые встал на колени в молитве

    Путин рассказал, что в дни «Норд-Оста» впервые встал на колени в молитве

    Путин рассказал, когда впервые встал на колени в молитве
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, что впервые помолился на коленях в церкви Сенатского дворца Кремля в дни теракта на Дубровке.

    Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что именно в Сенатском дворце Кремля находится церковь, в которой он молился.

    Президент признался: «Тогда, в период кризиса с «Норд-Остом», я впервые в своей жизни встал на колени». Это произошло во время террористического акта в 2002 году в Театральном центре на Дубровке, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос, как часто он прибегает к молитве, Путин отметил: «У российского человека и у русского человека есть некоторое отличие от, скажем, западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, о чем-то безграничном, о чем-то высшем. И даже атеисты в это верят». «И такая потребность внутренняя бывает и у меня. Но перечислять все эти поводы и причины, наверное, не стоит», – добавил он.

    Напомним, 23 октября 2002 года 40 террористов захватили в заложники 914 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Злоумышленники требовали вывода федеральных войск из Чечни. В результате штурма здания 26 октября террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. Трагедия унесла жизни 130 человек.

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    1 мая 2025, 23:57 • Новости дня
    Госдеп заявил о необходимости личного общения Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В Вашингтоне считают важными личные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    Брюс отметила, что эти переговоры «вызывают горячие» споры. Она подчеркнула, что позиция госсекретаря США Марко Рубио близка к взглядам самого Трампа, передает ТАСС.

    «С людьми нужно разговаривать лицом к лицу, один на один. Дипломатия сводится к выстраиванию договоренностей между людьми, обсуждению тех или иных вопросов, поиску точек соприкосновения», – сказала Брюс.

    При этом Брюс воздержалась от прогнозов, какие именно темы могут быть затронуты на возможных переговорах, отметив: «Я не стану гадать, о чем президент Трамп может говорить с Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле отметили, что переговоры президентов двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости. Трамп заявил, что вряд ли встреча с Путиным состоится в Саудовской Аравии, куда президент США отправится в мае, но ожидает переговоров вскоре после этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обе стороны хотят добиться результатов и сейчас ведется подготовительная работа к возможной встрече.

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    2 мая 2025, 15:12 • Новости дня
    Путин рассказал, что Клинтон бывал в его кремлевской квартире

    Путин показал квартиру в Кремле, где бывал экс-президент США Клинтон

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин продемонстрировал свою кремлевскую квартиру, упомянув, что в ней бывал бывший президент США Билл Клинтон.

    Глава государства провел экскурсию для журналиста Павла Зарубина по своей квартире в Кремле, в которой весной 2023 года принимал председателя КНР Си Цзиньпина, передает РИА «Новости».

    Путин показал каминную комнату, где общался с китайским лидером за чаем, и отметил: «Но здесь у меня и Клинтон был». «То есть такой был уровень отношений, да?» – уточнил журналист. «Ну да», – ответил президент.

    Эти кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале «Россия 1» в воскресенье.

    Ранее президент России Владимир Путин лично провел экскурсию по своей кремлевской квартире.

    Путин также показал содержимое холодильника и стола в квартире в Кремле.

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    2 мая 2025, 14:38 • Новости дня
    Путин заявил, что не сомневался в выборе профессии президента

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин сообщил, что никогда не жалел и не сомневался в выборе своей профессии – быть главой государства.

    «Нет, никогда не было», – ответил Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на вопрос сомнений и сожалений в выборе профессии, передает ТАСС.

    Ранее Путин лично провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

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    3 мая 2025, 13:58 • Новости дня
    Мирзиёев и Путин обсудили успехи «Иннопрома»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его российский коллега Владимир Путин по телефону подчеркнули успешные итоги выставки «Иннопром» в Ташкенте, а также договорились активизировать сотрудничество в ключевых экономических отраслях, сообщила пресс-служба лидера Узбекистана.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили перспективы российско-узбекских отношений, передает ТАСС. Главы государств высоко оценили итоги мероприятий, прошедших на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте, и подчеркнули важность сотрудничества в стратегическом партнерстве.

    В ходе беседы стороны рассмотрели исполнение договоренностей, достигнутых после визита Путина в Узбекистан в прошлом году. По данным пресс-службы, лидеры отметили необходимость принимать согласованные меры для поддержания роста товарооборота, ускорения совместных экономических проектов, а также развития связей на региональном и бизнес-уровнях.

    Президенты акцентировали расширение гуманитарного сотрудничества и обменялись мнениями по международной повестке, согласовав график будущих встреч. Кроме того, Мирзиёев подтвердил участие в мероприятиях в Москве, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «В контексте предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует прибыть в Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили позитивные изменения в двустороннем сотрудничестве, включая увеличение товарооборота и совместные энергетические проекты, а также Шавкат Мирзиеев встретился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Ташкенте для обсуждения узбекско-российского стратегического партнерства и союзничества.

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    4 мая 2025, 12:58 • Новости дня
    Путин: Россию «надули» с Минскими соглашениями
    Путин: Россию «надули» с Минскими соглашениями
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Мы все-таки с доверием – с осторожным, но все-таки с доверием – относились к нашим договоренностям с нашими западными партнерами. Подписывая Минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули», – рассказал Путин в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия», передает ТАСС.

    Он добавил, что в плане наличия скрытой завуалированной интервенции в отношении России в 2022 году российские власти отчасти «чего-то не понимали», отчасти осторожно доверяли партнерам.

    «[Западные партнеры] взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией. Это тоже для нас опыт. И этот опыт мы, конечно, должны учитывать в будущем», – сказал российский лидер. Комментируя реплику о том, что сложно поверить, что Путина можно обмануть, президент заметил, что «каждого можно обмануть, но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия».

    «Это было понятно с самого начала 2000-х годов, что наш геополитический противник действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое. Я начал, тоже не сразу все понял, начал доносить до своих коллег, смотрите, вот вы говорите это, а делаете это», – сказал глава государства.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев и его европейских партнеров в многократных обманах о перемирии на Украине с 2014 года, подчеркнув, что Минские и другие договоренности не были выполнены.

    В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиции в будущих переговорах по Украине.

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    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    Запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости

    «На заре – драматические перемены». Так немецкие аналитики описывают решение спецслужб ФРГ признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской. В чем заключается суть этого решения, какими могут быть его последствия и почему давление на АдГ усугубляет раскол между Евросоюзом и США? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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