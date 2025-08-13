  • Новость часаРоссийская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске
    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день
    Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    CNN сообщил о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе
    Сопровождающие Путина на Аляску журналисты получили визы США
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    13 комментариев
    13 августа 2025, 08:42 • Новости дня

    Сопровождающие Путина на Аляску журналисты получили визы США

    Tекст: Вера Басилая

    Практически все представители российских СМИ, сопровождающие президента России Владимира Путина на Аляску, оформили американские визы, но часть паспортов пока не возвращена.

    Почти все журналисты кремлевского пула, отправляющиеся с президентом России Владимиром Путиным на Аляску на саммит с американским лидером Дональдом Трампом, получили визы США, передает ТАСС.

    Корреспондент агентства уточнил, что журналистам предоставили однократные визы категории I, действующие до 10 ноября 2025 года. Получение документов прошло до вылета спецборта.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    51 комментарий

    Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    США решили перекрыть воздушное пространство над Анкориджем на время встречи.

    СМИ писали, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии саммита.

    12 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа

    Белый дом: Путин и Трамп встретятся в Анкоридже на Аляске

    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, «в пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».

    Ранее США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    51 комментарий

    Комментарии (4)
    12 августа 2025, 21:22 • Новости дня
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед саммитом России и США

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых планируют использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара, сообщает Минобороны России.

    По данным, полученным из нескольких источников, киевский режим готовит провокацию с целью срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, передает российское военное ведомство в своем Telegram-канале. Так, 11 августа СБУ автотранспортом доставила группу иностранных журналистов в Чугуев под видом подготовки репортажей о жизни в прифронтовом городе.

    Планируется, что непосредственно перед саммитом, в пятницу, Вооруженные силы Украины нанесут удар с использованием беспилотников и ракет по жилому кварталу или больнице. Ожидается, что среди мирного населения будет много пострадавших, а западные журналисты должны будут оперативно зафиксировать последствия удара.

    Официальная версия киевского режима предполагает возложение ответственности за происшествие на Вооруженные силы Российской Федерации с целью создания негативного медийного фона и срыва диалога между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Возможны аналогичные провокации в других населенных пунктах, находящихся под контролем Киева.

    Ранее глава Украины Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп не примут решения по Украине на Аляске. Напомним, Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет.

    Комментарии (9)
    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Зеленского решили не приглашать на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время проведения саммита России и США не ожидается.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Ожидать его приглашения не стоит», – заявил один из собеседников агентства.

    Другой источник отметил, что Соединенные Штаты не станут препятствовать возможным позитивным результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече лидеров.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Комментарии (11)
    12 августа 2025, 14:19 • Новости дня
    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Сергей Попов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    Корреспондент РИА «Новости» посетил гостиницу Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, которую западные СМИ называют возможным местом предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Отель находится в 40 минутах езды от Анкориджа, в горах неподалеку от залива Кука, рядом с небольшим аэропортом для легкомоторных самолетов.

    В настоящее время в отеле не наблюдается усиленных мер безопасности или присутствия правительственного транспорта, что могло бы указывать на подготовку к международному саммиту. Однако сотрудники гостиницы и постояльцы обсуждают слухи о «секретном, масштабном» событии, которое должно произойти в ближайшие дни. «Что-то очень важное будет происходить», – рассказал работник кафетерия, однако подробностей пока никто не раскрывает.

    Сотрудники отеля уточнили, что на восьмом этаже есть специальная зона для очень важных гостей и три президентских номера с отдельным доступом. При этом свободные места в Alyeska Resort по-прежнему доступны на ближайшие полторы недели, включая дорогие номера. В беседах между постояльцами активно обсуждается возможность проведения саммита США и России именно здесь.

    Ранее портал Alaska Landmine сообщал, что встреча Путина и Трампа может пройти в Alyeska Resort 15 августа, однако Кремль и Белый дом пока официально не подтвердили место проведения переговоров, ограничившись лишь датой и указанием штата Аляска.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    51 комментарий

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за этой встречи.

    В сувенирных магазинах города увеличились продажи российских матрешек, произведенных в Петропавловске-Камчатском.

    Комментарии (7)
    12 августа 2025, 20:02 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа

    МИД: Лавров и Рубио обсудили подготовку саммита Путина и Трампа

    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на успешное проведение предстоящего российско-американского саммита.

    Телефонный разговор прошел 12 августа, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. В ходе обсуждения стороны рассмотрели отдельные аспекты организации предстоящей встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.

    Как подчеркнули на Смоленской площади, «с обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия».

    Ранее Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной.

    Издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    51 комментарий

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Зеленский: Путин и Трамп не примут решения по Украине на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча президентов России и США на Аляске не приведет к каким-либо решениям по ситуации на Украине, так как представители Киева не будут участвовать в переговорах.

    По его мнению, встреча Путина и Трампа будет иметь значение только для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, пишет издание «Страна».

    «Верю, что президент США это понимает», – заявил Зеленский.

    Он также заявил, что обсуждается организация трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Украины.

    Напомним, Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Ранее корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    Комментарии (6)
    12 августа 2025, 21:30 • Новости дня
    Белый дом не исключил визит Трампа в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Комментируя на брифинге заявление Трампа о его намерении поехать в Россию, Ливитт заявила, что, возможно, «есть планы в будущем посетить Россию», передает ТАСС.

    Ранее Трамп оговорился о своем визите в Россию.

    Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на успешное проведение предстоящего российско-американского саммита.

    Во вторник Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России и США состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (2)
    12 августа 2025, 20:35 • Новости дня
    Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа

    Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным

    Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен использовать встречу с президентом России Владимиром Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине, заявил Белый дом.

    По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, цель Трампа – уехать после встречи с более четким пониманием того, как можно положить конец конфликту, передает ТАСС.

    По словам Ливитт, Вашингтон рассматривает предстоящий визит Путина на Аляску как честь для Соединенных Штатов. Она сообщила, что стороны обсуждали разные варианты места встречи, прежде чем остановились на Аляске.

    Ранее Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Сообщалось, что США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    51 комментарий

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Орбан назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США

    Премьер Венгрии Орбан высмеял лидеров ЕС из-за попыток надавить на Россию и США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети, заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Венгрия не присоединилась к совместному заявлению Евросоюза, поскольку в нем содержится намерение ускорить интеграцию Украины, что противоречит мнению 95% венгерских респондентов в недавнем опросе. Орбан также выразил позицию, что Европе следует инициировать саммит с Россией, чтобы играть более значимую роль в урегулировании конфликтов на континенте.

    Лидер Венгрии считает, что Евросоюзу необходимо «прийти в себя» и действовать самостоятельно, а не наблюдать за переговорами мировых лидеров со стороны. Он напомнил, что Венгрия уже неоднократно предлагала проведение саммита Россия–ЕС.

    Объявлено, что президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске, однако точное место переговоров пока не уточнялось как в Москве, так и в Вашингтоне.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих европейских стран с Россией. Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине о поддержке Киева и введении ограничений против России.

    Напомним, лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление по переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа. В документе страны Старого Света выразили готовность поддержать дипломатические усилия США.

    Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе ЕС в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.

    Комментарии (3)
    12 августа 2025, 20:02 • Новости дня
    Политолог: Зеленского начали лишать статуса героя

    Политолог Лизан заявил о начале кампании по развенчанию культа Зеленского

    Политолог: Зеленского начали лишать статуса героя
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schneider/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский допустил много ошибок: развязал конфликт с НАБУ и САП, значительно ослабил фронт. Эти оплошности и стали поводом для развязывания информационной кампании, призванной скорректировать отношение населения к Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее турецкие СМИ написали, что окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит 50 млн долларов на счета компаний в ОАЭ.

    «Турецкие журналисты ничего принципиально нового об украинских властях не рассказали. По большому счету союзники Киева и так были осведомлены о колоссальных коррупционных схемах офиса Владимира Зеленского. Было понятно, что значительная доля западной помощи растекается по карманам местных князьков», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Другое дело, что долгое время эти нелицеприятные факты предпочитали замалчивать. Теперь же все изменилось, и Вашингтон, судя по всему, дал отмашку на публикацию накопленного компромата. К данному шагу Штаты подтолкнули два фактора. Первый – развязанный Зеленским конфликт с НАБУ и САП», – поясняет он.

    «Украинские власти попытались снять с себя ошейник коррупционного контроля. Их тут же поставили на место. Конечно, Киев попытался пойти на «мировую», но все же у союзников остался неприятный осадок от произошедшего. Зеленскому планомерно и достаточно ясно дают понять, кто здесь главный», – говорит собеседник.

    «Второй фактор – значительное ухудшение положений дел ВСУ на фронте. Из Украины в военном плане выжали практически максимум. Соответственно, формируется запрос на прекращение огня. Для этого на Киев и начинают давить. Пока это делают через турок, как относительно независимого игрока», – рассуждает эксперт.

    «Но в дальнейшем нас ожидает еще большее число публикаций. К журналистским расследованиям присоединятся специалисты из других государств – партнеров Запада. Возможно, и сами американские издания начнут «палить» по Зеленскому, вспоминая каждый, даже едва заметный проступок его офиса», – продолжает он.

    «Материалы будут становиться больше, подробнее. Конечно, Европа предпочтет отсидеться в сторонке. Она не особо заинтересована в развенчании образа «страдающей» Украины, но и Брюсселю придется ужимать число хвалебных статей, посвященных «подвигам» ВСУ», – рассуждает собеседник.

    «Общий курс понятен: Зеленского будут лишать статуса героя, постепенно вырисовывая картину очередного восточноевропейского диктатора-клептомана. В конечном счете данные журналистских расследований могут послужить основанием для выезда грузовичка НАБУ на Банковую», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит 50 млн долларов на счета компаний в ОАЭ. Как сообщает турецкое издание Aydinlik, данные фирмы связаны преимущественно с экс-консультантом Фонда госимущества Украины Андреем Гамыриным, который, предположительно, является распорядителем средств.

    По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в ближайшем кругу Зеленского также обсуждалась покупка французского банка. Данный шаг, поясняет он, необходим для «отмывки» пяти миллиардов евро в криптовалюте (более 461 млрд рублей). Подчеркивается, что данная сумма фигурирует и в расследованиях НАБУ.

    Примечательно, что Aydinlik не в первый раз публикует компрометирующие материалы. В газете сообщили, что редакция якобы получила доступ к секретным служебным документам Службы безопасности Украины (СБУ). Все данные подготавливались николаевским региональным управлением спецслужбы. Датированы они весной прошлого года.

    Так, издание сообщало об усилении агентурных позиций СБУ в Анкаре, Стамбуле и Измире. Газета отмечает, что Киев «пристально следит за ситуацией в Турции через диаспору и разведывательные операции». В другой публикации рассказано об опасениях службы по поводу деятельности турецких НПО.

    В частности, эти организации могут поддерживать распространение идей автономии среди общины крымских татар Украины. При этом в марте прошлого года работу по пресечению сепаратистских настроений проводил подполковник управления службы безопасности по Николаевской области Виталий Танасийчук.

    В третьем материале газета рассказывает о сбое в работе реактора Южно-Украинской АЭС, произошедшем в результате «нарушений условий эксплуатации». Этот инцидент не отражен в докладе МАГАТЭ, но якобы мог привести к серьезным последствиям, вплоть до катастрофы. Инцидент не был предан огласке из-за усилий главы отделения СБУ в Николаевской области полковника Андрея Семенюка.

    В четвертой публикации приводятся некоторые детали операции СБУ по внедрению средств технической разведки и сбора данных в диппредставительстве одной из европейских стран в Николаеве. Операцией руководил подполковник Владимир Безрук.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 03:27 • Новости дня
    СМИ осадили ресторан «Пельмени» в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже стал объектом внимания СМИ перед саммитом

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Анкориджа в преддверии встречи президентов России и США журналисты осадили российский ресторан, вызвав неудобства для его персонала.

    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже оказался в центре внимания из-за предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает РИА «Новости».

    Сотрудники заявили, что журналисты активно пытаются получить комментарии и связывались с заведением.

    Один из работников признался: «Наше имя появилось в новостях из-за, сами знаете, чего. Люди пытаются связаться вроде вас».

    Он отказался обсуждать дела ресторана, заметив, что просто хочет закончить рабочий день. Повар продолжал работать, несмотря на ажиотаж вокруг заведения.

    Хозяин ресторана не ответил на вопросы журналистов. Кремль и Белый дом объявили о встрече президентов 15 августа, однако точное место саммита в штате Аляска не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность Владимира Путина в Анкоридже обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.

    Переговоры президентов России и США пройдут на военном объекте в Анкоридже из-за отсутствия альтернативных площадок в туристический сезон.

    Американские СМИ перечислили среди возможных мест для встречи аэропорт, военную базу и отели.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 02:58 • Новости дня
    Секретная служба США выразила намерение охранять Путина на Аляске

    ТАСС: Путина в Анкоридже намерены сопровождать агенты Секретной службы США

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках визита Владимира Путина в Анкоридж его безопасность обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.

    Бывший сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд подтвердил, что во время визита президента России Владимира Путина на Аляску его будут охранять не только представители личной охраны, прибывшей из России, но и агенты американской Секретной службы, сообщает ТАСС.

    Макдоналд подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в полной безопасности мировых лидеров во время подобных визитов.

    «Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь. Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России», – отметил он.

    По словам Макдоналда, политические разногласия не влияют на работу служб охраны высших должностных лиц.

    Макдоналд рассказал, что у него был исключительно позитивный опыт взаимодействия с коллегами из других стран, в том числе России. Он лично участвовал в организации охраны Джорджа Буша – младшего во время его визита в Петербург, где тесно сотрудничал с российскими спецслужбами.

    Бывший агент выразил уверенность, что профессиональные отношения между компетентными органами позволяют абстрагироваться от политических обстоятельств ради безопасности руководителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры президентов России и США должны пройти на военном объекте в Анкоридже из-за отсутствия альтернативных площадок в туристический сезон.

    Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что оба президента способны серьезно повлиять на урегулирование ситуации на Украине, отмечая высокий интерес к встрече.

    Американские СМИ назвали сразу несколько потенциальных площадок для переговоров, включая аэропорт, военную базу и отели.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 21:02 • Новости дня
    Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет

    Tекст: Валерия Городецкая

    На предстоящем саммите в Анкоридже Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Путиным ряд вопросов в ходе личной встречи один на один, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    На брифинге она заявила, что в рамках саммита в Анкоридже 15 августа запланирована встреча лидеров в формате один на один, передает ТАСС.

    Ливитт отметила, что остальные детали саммита США и России будут объявлены после завершения согласований между сторонами.

    Ранее Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп намерен использовать встречу с Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    51 комментарий

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 06:34 • Новости дня
    Китайские военные вытеснили эсминец США из спорных вод

    Военные КНР вытеснили американский эсминец USS Higgins из района рифа Скарборо

    Tекст: Денис Тельманов

    Инцидент с участием американского эсминца произошел у спорного китайского рифа Хуанъянь, куда корабль вошел без разрешения Пекина.

    Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Higgins из акватории спорного рифа Хуанъянь, передает РИА «Новости». Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявила, что корабль США незаконно пересек территориальные воды КНР, не получив соответствующего разрешения властей.

    В сообщении отмечается, что китайские военные отслеживали передвижение эсминца, осуществляли наблюдение, предупреждение и вытеснение судна в соответствии с законодательством КНР. Представители командования подчеркнули, что такие действия США подрывают суверенитет и безопасность страны, а также нарушают международное право и стабильность в Южно-Китайском море.

    Пекин регулярно выражает протесты в адрес Вашингтона из-за прохода военных кораблей вблизи спорных островов, считая это провокацией. США, в свою очередь, утверждают, что действуют в рамках международного права, и продолжают направлять военные суда в регион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Соединенных Штатов объявило о начале переговоров с Островами Кука по освоению минеральных ресурсов морского дна в южной части Тихого океана. Пекин выразил решительное недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне», где, по мнению Китая, преувеличивается угроза со стороны КНР. Военнослужащие Китая пресекли попытку филиппинского военного судна остаться у спорного рифа Скарборо и потребовали покинуть территориальные воды КНР.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 21:53 • Новости дня
    В Белом доме решили не устанавливать красные линии в отношениях с Россией

    Белый дом: Трамп не хочет устанавливать красные линии в отношениях с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты отмечают положительные результаты после прошедших прямых переговоров между Россией и Украиной, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп призывал обе стороны сесть за стол переговоров для обсуждения гуманитарных вопросов, передает ТАСС.

    «Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента и от его имени. Однако президент действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом эти гуманитарные вопросы, и мы уже видим прогресс. Вы видели, как в результате этих прямых переговоров между двумя странами был произведен обмен военнопленными, а также детьми», – сказала Ливитт.

    Напомним, третий раунд переговоров Москвы и Киева в Стамбуле прошел в июле в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации