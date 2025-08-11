  • Новость часаРябков заявил о солидном арсенале ракет средней и меньшей дальности у России
    Европа пытается вмешаться в диалог России и США
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    Рябков сообщил о новейших системах российских вооружений помимо «Орешника»
    Медведев: Боевики наркокартелей Латинской Америки воюют на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече на Аляске
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    В Ростовской области завели дело из-за повреждения могил бойцов СВО
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чему нас учит история Аляски

    Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.

    6 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    2 комментария
    11 августа 2025, 03:47 • Новости дня

    Секретная служба США арендовала жилье в Анкоридже на Аляске

    NYT: Секретная служба арендовала жилье на Аляске перед встречей Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В Анкоридже арендовали жилье с шестью спальнями для Секретной службы США в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, пишет New York Times.

    Официального подтверждения места проведения встречи между Путиным и Трампом пока не прозвучало. При этом риелтор Ларри Дисброу сообщил New York Times, что ведомство запросило жилье с шестью спальнями в Анкоридже, передает ТАСС.

    Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США проведут саммит 15 августа на Аляске.

    9 августа 2025, 02:15 • Новости дня
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    @ ALEXANDER NEMENOV/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    «Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом», приводит его слова ТАСС.

    Ушаков отметил, что предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться на Аляске, где будет проведен «столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    37 комментариев

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.

    Комментарии (49)
    9 августа 2025, 05:20 • Новости дня
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски поприветствовал будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа
    @ REUTERS/Yereth Rosen/FIle Photo

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США, отметив, что он состоится в великом штате и самом стратегически важном месте в мире.

    «Приветствую предстоящую встречу президента Дональда Трампа и президента России Путина, которая состоится здесь, в великом штате Аляска. Аляска – это самое стратегически важное место в мире, расположенное на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Россия находится всего в двух милях (3,2 км) от Аляски, и ни одно другое место не играет более важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», – написал губернатор в соцсети Х.

    Данливи отметил, что происходящее в Арктике и Тихом океане напрямую влияет на Аляску и быстрее, чем на остальную часть страны.

    «Вполне уместно, что здесь проходят обсуждения мирового значения. На протяжении веков Аляска была мостом между странами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из самых важных регионов на земле», – добавил он.

    Губернатор выразил уверенность, что за переговорами двух политиков будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    37 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине. В Кремле встречу Путина и Трампа на Аляске подтвердили.

    Комментарии (21)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 18:48 • Новости дня
    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам

    NYT: Трамп поручил Пентагону готовиться к войне с наркокартелями

    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам
    @ IMAGO/Yuri Gripas/CNP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отдал секретное распоряжение Пентагону подготовить применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, пишет New York Times (NYT).

    NYT ссылается на источники, знакомые с содержанием секретного документа, который создает официальный базис для организации прямых военных операций на море и на территории иностранных государств, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подобные действия вызывают серьезные юридические вопросы, связанные с международным правом и внутренним законодательством США. Военные уже разрабатывают варианты возможных операций, но пока неясно, какие юридические заключения предоставили Белый дом, Пентагон и госдепартамент, а также рассматривался ли этот вопрос в министерстве юстиции, пишет издание.

    В первый срок своего президентства Трамп, по информации издания, выдвигал идею нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике, что вызвало протест властей страны. Несмотря на это, идея силового вмешательства получила поддержку среди республиканцев и стала частью нынешней избирательной кампании Трампа. На встречах с избирателями Трамп ранее пообещал направить силы спецопераций и флот, чтобы, как он заявил, «объявить войну картелям». Минобороны США не прокомментировало данную информацию.

    В январе Трамп допустил возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями, подписав указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    Комментарии (15)
    9 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа назначена на Успение Богородицы

    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа
    @ Mehmet Eser/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратил внимание на совпадение даты планируемого саммита президентов России и США с Успением Богородицы, которое в США отмечают 15 августа.

    По словам Дмитриева, встреча пройдет 15 августа, когда в Америке православные отмечают окончание земной жизни Пресвятой Богородицы (Успение Богородицы). В Русской православной церкви этот праздник празднуется 28 августа, передает ТАСС.

    «Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение, – выбирайте диалог, выбирайте мир», – написал Дмитриев в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    37 комментариев

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал проведение саммита между лидерами России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    Комментарии (10)
    9 августа 2025, 18:11 • Новости дня
    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии

    Посол Парамонов: Саммит Путина и Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии

    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не пройдет в Италии по причине русофобии правящего класса страны, заявил посол России в республике Алексей Парамонов.

    По словам Парамонова, Италия имела все возможности принять лидеров, учитывая положительное отношение населения к России и опыт в организации крупных международных мероприятий. Парамонов отметил, что подобный саммит мог бы значительно поднять авторитет Италии на мировой арене, передает ТАСС.

    «Что же помешало? Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия», – заявил Парамонов.

    Он раскритиковал курс итальянских властей, сформированный еще при Марио Драги, за конфронтацию с Москвой и отказ от диалога.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    37 комментариев

    Ранее американский телеканал Fox News называл Рим возможной площадкой для встречи, однако информированный источник опроверг возможность проведения саммита в Европе.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа по вопросу Украины на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал предстоящий саммит лидеров России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    Комментарии (7)
    9 августа 2025, 15:52 • Новости дня
    El Mundo: Европа испугалась встречи Путина и Трампа на Аляске

    El Mundo: Евросоюз обеспокоился возможной встречей Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отсутствие Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта вызвало тревогу среди европейских политиков, сообщает El Mundo.

    Европейский союз вновь не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, передает РИА «Новости». Газета El Mundo отмечает обеспокоенность Европы и Киева возможностью сближения между Трампом и Путиным.

    Европейские политики опасаются, что такой альянс может привести к навязыванию Зеленскому соглашения, невыгодного для Киева.

    В публикации отмечается: «Европейский союз вновь остался за бортом переговорного процесса. Европа и Украина давно обеспокоены возможностью того, что Трамп, который выразил симпатию к некоторым условиям России, может объединиться с Путиным, чтобы вынудить Зеленского пойти на соглашение, которое будет крайне невыгодным для Киева».

    По мнению испанских журналистов, Евросоюз оказался на периферии дипломатических усилий, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение провести встречу президентов России и США на Аляске выглядит неожиданным и символизирует готовность лидеров к нестандартным шагам.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о риске провокаций и дезинформации со стороны третьих государств перед этой встречей.

    Встреча Путина и Трампа рассматривается как событие, способное дать старт новым шагам по прекращению боевых действий на Украине.

    Комментарии (12)
    9 августа 2025, 11:26 • Новости дня
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выбор Аляски в качестве площадки для переговоров России и США подчеркивает исключительность формата «один на один» без участия посредников или третьих стран, отметил политолог Федор Лукьянов.

    Политолог Лукьянов обратил внимание на символическую значимость проведения переговоров России и США именно на Аляске, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Эксперт подчеркнул, что Аляска остается единственной территорией соседства двух стран, находящейся вдали от Европы и Китая, то есть без влияния третьих сторон.

    «Точка, удаленная от «третьих сторон», – Китай не рядом, а Европа вообще максимально далеко. То есть, по сути, одна на одну (Россия и Америка), точнее один на один, остальной мир завороженно смотрит из зала на сцену», – отметил он.

    «Символический смысл как раз в отсутствии посредников, гранды, мол, сами решают», – добавил эксперт.

    По мнению Лукьянова, выбор такого места подчеркивает формат диалога «один на один». Он отметил, что такой антураж удовлетворяет статусные амбиции собеседников и свидетельствует о серьезности намерений.

    «В общем, антураж удовлетворяет статусные амбиции собеседников и предполагает серьезность намерений. Гарантий успеха это, понятное дело, не дает, но и на имитацию не похоже», – заметил Лукьянов.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    37 комментариев

    Американские СМИ допускали возможность участия Зеленского в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита Путина и Трампа.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что судьбу урегулирования украинского конфликта могут решить без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    Комментарии (15)
    9 августа 2025, 19:16 • Новости дня
    WSJ: ЕС и Киев разработали свой план по завершению конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства и Киев подготовили собственный вариант предложения по урегулированию конфликта на Украине к ожидаемым переговорам между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Европейские страны и власти в Киеве подготовили собственное предложение по урегулированию конфликта на Украине к будущим переговорам президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В статье The Wall Street Journal отмечается, что в разработке плана участвовали правительства Британии, Германии и Франции.

    Как отмечают источники издания, главной задачей было выработать «общую красную линию» вместе с Киевом для потенциальных переговоров.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    37 комментариев

    Ранее СМИ писали, что Европа испугалась возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Сообщалось, что в Британии собираются провести экстренный саммит с участием европейских, американских и украинских представителей перед переговорами Путина и Трампа по украинскому конфликту.

    Сенатор Григорий Карасин обвинил Евросоюз в попытках препятствовать урегулированию ситуации на Украине.

    Политолог Андрей Быстрицкий назвал решение Путина и Трампа встретиться на Аляске тупиковой ситуацией для Евросоюза.

    Комментарии (11)
    10 августа 2025, 17:45 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен прекратить финансирование конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация хотят добиться мирного урегулирования, а «американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт», передает ТАСС.

    По словам Вэнса, Вашингтон не будет возражать, если европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, однако сами США не намерены финансировать поставки.

    Вэнс также отметил, что, по мнению Трампа, шансы на успех переговоров по Украине неочевидны, однако попытка урегулирования заслуживает поддержки. «Президент сказал мне сегодня: «Может быть, это сработает. Может быть, нет. Но попробовать стоит», – заявил вице-президент.

    Он уточнил, что США в урегулировании конфликта будут исходить из нынешней линии соприкосновения, стремясь достичь решения, с которым смогут жить и Россия, и украинцы. Он добавил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Вэнс также назвал предстоящую встречу Путина и Трампа «прорывом американской дипломатии».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    37 комментариев

    Комментарии (15)
    9 августа 2025, 02:31 • Новости дня
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «На Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов», – приводит его слова ТАСС.

    Ушаков пояснил, что политики сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

    Он добавил, что в Кремле ожидают следующей встречи лидеров на российской территории и Москва уже направила президенту США приглашение.

    «Естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов –  Владимира Путина и Дональда Трампа – провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано», – сказал он.

    Напомним, Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    37 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что  «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Кроме того, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Комментарии (13)
    8 августа 2025, 12:10 • Новости дня
    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа

    ТАСС: Встреча Путина и Трампа может пройти в арабской стране

    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В качестве возможной площадки для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассматривают одну из арабских стран, обсуждение этого вопроса уже ведется.

    Возможность организации встречи президентов России и США в одной из арабских стран обсуждается, передает ТАСС.

    Источник агентства сообщил: «Обсуждались возможности в одной из арабских стран».

    Переговоры о месте и времени саммита продолжаются, однако конкретные детали не уточняются. Известно только, что вариант ближневосточного государства рассматривается в качестве одной из площадок для будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заверил, что для переговоров с Владимиром Путиным нет никаких условий и не требуется его предварительная встреча с Владимиром Зеленским.

    Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах благодаря опыту жестких переговоров лидеров России и США.

    Комментарии (8)
    10 августа 2025, 01:34 • Новости дня
    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску

    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску

    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники заявили, что в Белом доме обсуждается возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, сообщает NBC News.

    «Это обсуждается», – приводит слова одного из чиновников РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    По информации телеканала, окончательного решения о визите Зеленского пока не принято. Неизвестно, будет ли украинский президент присутствовать на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Источник добавил, что Трамп открыт к трехстороннему саммиту. Указывается, что «сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит с участием президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Трамп заверил, что никаких условий для переговоров с Путиным не существует, и нет требования о его предварительной встрече с Зеленским.

    Комментарии (44)
    9 августа 2025, 11:16 • Новости дня
    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа

    Филиппо заявил о смятении сторонников украинского конфликта

    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа
    @ Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо отметил растерянность сторонников эскалации на Украине после новостей о встрече президентов России и США.

    Новость о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала острую реакцию у сторонников продолжения конфликта на Украине.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал состояние западных ястребов и неоконсерваторов «полным смятением».

    «Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении!» – заявил Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик также обратился к французским властям с призывом прекратить финансовую и военную поддержку Украины и присоединиться к усилиям по достижению мира. Филиппо неоднократно подвергал критике политику Парижа на украинском направлении и подчеркивал необходимость мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным обсуждением урегулирования украинского конфликта без участия Киева на саммите России и США на Аляске.

    Американские СМИ указали на возможность участия Зеленского в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Комментарии (8)
    8 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина

    Кремль: Путин сообщил Си Цзиньпину об итогах беседы с Уиткоффом

    Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина
    @ Zuma\TASS

    В ходе телефонного разговора лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин рассмотрели перспективы урегулирования украинского кризиса и подготовку к будущим международным встречам, сообщили в Кремле.

    По информации из Telegram-канала Кремля, Путин проинформировал Си Цзиньпина о ключевых моментах недавней встречи с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, состоявшейся 6 августа. Си Цзиньпин поблагодарил за подробную информацию и заявил, что Китай поддерживает урегулирование украинского кризиса на долгосрочной и устойчивой основе.

    Стороны также рассмотрели актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, уделив особое внимание грядущему визиту Путина в Китай. В ходе визита российский президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

    Ранее стало известно, что Си Цзиньпин сообщил Путину о позиции Китая в вопросе украинского урегулирования, а также оценил контакты между Россией и США по Украине.

    Комментарии (6)
    8 августа 2025, 11:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил удвоение США награды за Мадуро

    Американист Дудаков: США попытаются давить на Мадуро через Колумбию и Бразилию

    Эксперт объяснил удвоение США награды за Мадуро
    @ Rayner Pena/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США пока не могут раскачать ситуацию в Венесуэле. Поэтому они попытаются на ближайших выборах в Колумбии и Бразилии привести к власти проамериканские силы и через них организовать изоляцию Каракаса, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Вашингтон увеличил до 50 млн долларов вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    «Само по себе увеличение суммы вознаграждения не принципиально. Решение Белого дома имеет символическое значение – это сигнал американцам, внешним игрокам, а также самому Каракасу о том, что США отказываются от улучшения двусторонних отношений с Венесуэлой», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Спикер напомнил, что сразу после инаугурации Дональда Трампа республиканская администрация пыталась улучшить контакты с Каракасом, и некоторые авторитетные политики и эксперты полагали, что у США и Венесуэлы есть пространство для совместных шагов навстречу друг другу.

    «В частности, в Венесуэлу летал спецпосланник Ричард Гренелл, чтобы договориться об освобождении заключенных американцев. Но в итоге в Белом доме взяла верх «ястребиная» позиция, а госсекретарь Марко Рубио поддержал лидеров венесуэльской оппозиции, находящихся за рубежом, и пообещал добиваться смены власти в стране», – указал он.

    «Исходя из этого, очевидно, что США будут придерживаться эскалационного сценария. При этом, в краткосрочной перспективе они не смогут напрямую раскачать ситуацию в Венесуэле, поскольку легитимность и прочность власти Мадуро была подтверждена на недавних выборах», – напомнил собеседник.

    «Думаю, Белый дом попытается сменить власть на предстоящих выборах в Колумбии и Бразилии. Если там победят проамериканские правые силы, то через эти страны Трамп будет стремиться усилить давление на Каракас и организовать изоляцию Венесуэлы», – резюмировал политолог.

    Ранее США повысили в два раза – до 50 млн долларов – вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что политик «напрямую связан с операциями по контрабанде наркотиков».

    Она обвинила венесуэльского лидера в сотрудничестве с группировкой Tren de Aragua, а также мексиканским наркокартелем «Синалоа». По словам главы минюста, Управление по борьбе с наркотиками (DEA) «изъяло 30 тонн кокаина, связанного с Мадуро и его сообщниками».

    Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль нашел поведение США «жалким», а саму инициативу – «политической пропагандой» и «отчаянной попыткой отвлечь внимание» общественности от дела Джеффри Эпштейна, сообщает BBC.

    «Пока мы разоблачаем террористические заговоры, организованные из ее страны, эта женщина устраивает настоящий медийный цирк, чтобы угодить побежденным крайне правым в Венесуэле», – сказал дипломат.

    Впервые вознаграждение в размере 15 млн долларов за данные по Мадуро минюст объявил в 2020 году. Спустя пять лет сумму увеличили до 25 млн долларов. Также США ввели новые санкции в отношении ряда высших должностных лиц Венесуэлы.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему одной из внешнеполитических целей администрации Дональда Трампа является попытка свержения Мадуро, и оценивала, получится ли у Вашингтона воплотить планы в жизнь.

    Комментарии (3)
    Прах режиссера Бутусова из Болгарии доставят в Петербург
    Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа
    После землетрясения в Турции обрушились не менее десяти зданий
    СК возбудил уголовное дело после затопления буксира в Петербурге
    Дачникам запретят вести бизнес на своих участках
    Представлены новые модели автомата Калашникова
    Умер крупнейший акционер ГК «Самолет» Михаил Кенин

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года, в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как всё это происходило и к чему привело в итоге? Подробности

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

